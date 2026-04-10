Chuỗi động lực hiếm có cùng hội tụ đã nhanh chóng “đốt nóng” thị trường, đưa siêu đô thị bên vịnh kỳ quan trở thành tâm điểm mới của thị trường.

Cột mốc mới của “kỳ quan đô thị” bên vịnh di sản

“Lâu lắm rồi thị trường miền Bắc mới sục sôi thế này”, bà Nguyễn Phạm Sáng - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Kinh doanh và Quản lý BĐS Hoàng Gia, chia sẻ bên lề sự kiện, sáng 10/4.

Ngay từ đầu giờ sáng ngày 10/04, doanh nghiệp này cùng gần một trăm đối tác của Vinhomes đã có mặt tại Tuần Châu (Quảng Ninh), tham gia chuỗi sự kiện của Vinhomes Global Gate Hạ Long.

Sự kiện ghi dấu cột mốc quan trọng cho thấy: Vinhomes Global Gate Hạ Long đã sẵn sàng bước vào giai đoạn tăng tốc. Văn phòng bán hàng không chỉ là điểm giao dịch, mà còn là không gian tích hợp thông tin, trải nghiệm và tương tác trực tiếp, góp phần rút ngắn quá trình ra quyết định của khách hàng.

Văn phòng bán hàng Vinhomes Global Gate Hạ Long tại Tuần Châu (Quảng Ninh) chính thức khai trương sáng 10/4/2026

Cùng với đó, việc ký kết và công bố các đối tác phân phối chiến lược giúp củng cố hệ thống bán hàng. Thông qua việc lựa chọn các đại lý có uy tín và năng lực triển khai cùng kinh nghiệm thực chiến, chủ đầu tư đảm bảo khách hàng luôn được tiếp cận các thông tin chính thống và giao dịch minh bạch.

“Việc văn phòng bán hàng chính thức đi vào hoạt động và VHS trở thành đối tác chiến lược của Vinhomes, giúp chúng tôi có cơ hội tiếp cận khách hàng một cách trực tiếp hơn, từ đó truyền tải thông tin về dự án rõ ràng và hiệu quả hơn”, bà Nguyễn Mai Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn VHS, nói.

Hệ thống đại lý chiến lược tham gia phân phối Vinhomes Global Gate Hạ Long chính thức ra mắt

Ngay sau khi mở cửa, Văn phòng bán hàng Vinhomes Global Gate đã đón hàng trăm khách hàng tới tham quan, trải nghiệm. Không gian được thiết kế theo hướng tương tác, kết hợp các hoạt động kết nối trực tiếp với chủ đầu tư, giúp khách hàng hình dung rõ hơn về vị trí, quy mô, thiết kế, tiện ích dự án. Khi sản phẩm, hệ thống phân phối và không gian trải nghiệm được kích hoạt đồng thời, nhiều khách hàng và nhà đầu tư đã sớm đưa ra quyết định ngay tại sự kiện.

“Trước khi đến đây, tôi đã khảo sát và thấy từ sân bay Vân Đồn tới đây chỉ mất 45 phút, sau này có đường sắt tốc độ cao chỉ cách Hà Nội có 23 phút, tức là di chuyển rất tiện lợi. Tìm đâu ra một siêu đô thị có đầy đủ tiện ích, quy mô như một thành phố lại còn nằm bên cạnh vịnh di sản thiên nhiên thế giới như thế này”, anh Phạm Trọng Lũy (Mê Linh, Hà Nội) chia sẻ.

Hạ tầng thế kỷ chuẩn bị khởi công, “vẽ lại” bản đồ an cư, đầu tư miền Bắc

Ngay sau sự kiện khai trương văn phòng bán hàng, Vinhomes Global Gate Hạ Long tiếp tục đón một cú hích mạnh từ sự kiện khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, ngày 12/4.

“Hạ tầng luôn là đòn bẩy tăng giá trị bất động sản. Khi công trình này hoàn thiện, khả năng kết nối nhanh với Hà Nội chỉ 23 phút, Vinhomes Global Gate Hạ Long sẽ giống như phần lõi trung tâm Thủ đô mở rộng, giá trị bất động sản sẽ bật tăng mạnh”, bà Nguyễn Phạm Sáng đánh giá.

Hạ Long Station tại Vinhomes Global Gate Hạ Long. Ảnh phối cảnh dự án

Nhìn rộng hơn, hạ tầng cao tốc còn đặt siêu đô thị biển trong tam giác phát triển kinh tế lớn nhất miền Bắc, gồm Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Khoảng cách 23 phút, xác lập vị thế của một “Hà Nội mới”, mang tới cho cư dân quyền năng làm chủ thời gian và đặc quyền “sống 2 trung tâm” mà không phải đánh đổi cơ hội.

“Quảng Ninh sẽ là một “thành phố đáng sống” trong tương lai - nơi khiến mình nghĩ về chuyện quay về, dành thời gian, gắn bó lâu dài. Con học Vinschool, mẹ được chăm sóc sức khỏe tại Vinmec, bố dễ dàng vào Hà Nội chỉ trong 23 phút bằng tàu cao tốc, cuối tuần cả nhà dã ngoại trong hàng trăm công viên nội khu, hay chơi golf tại cụm 12 sân lớn nhất Việt Nam… tất cả đều thuận tiện và đầy trải nghiệm”, ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh, một người con của Quảng Ninh, chia sẻ.

Vinhomes Global Gate Hạ Long được quy hoạch như một trung tâm sống mới bên vịnh di sản. Ảnh phối cảnh dự án

Lịch sử phát triển các tuyến metro tại Việt Nam đã ghi nhận: các dự án dọc metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên có mức tăng giá phổ biến khoảng 20-50%, một số dự án nằm gần nhà ga thậm chí tăng tới 150-200% ngay sau khi tuyến này đi vào vận hành, theo CBRE Việt Nam. Tương tự, hưởng lợi từ tuyến Nhổn - Ga Hà Nội, nhiều dự án tăng khoảng 19%, cá biệt có nơi vượt trên 40%, theo Batdongsan.com.vn.

Theo bà Nguyễn Mai Thanh, không chỉ tìm kiếm một sản phẩm, nhà đầu tư tìm một hệ giá trị có thể tăng trưởng bền vững theo thời gian.

“Vinhomes Global Gate Hạ Long hội tụ đủ những yếu tố đó: quy hoạch bài bản, hạ tầng đang bứt tốc và hệ thống vận hành, phân phối đã sẵn sàng. Khi “tam lực” cùng được kích hoạt, dư địa tăng giá không còn là kỳ vọng, mà trở thành một quỹ đạo có thể nhìn thấy”, Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn VHS đánh giá.

(Nguồn: Vinhomes)