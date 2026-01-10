Theo đó, Thủ tướng lưu ý thời gian tới là giai đoạn quan trọng đối với việc triển khai các dự án, trong khi các dự án đều có quy mô rất lớn, yêu cầu kỹ thuật hiện đại, phức tạp.

Thủ tướng yêu cầu Ban chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần "6 rõ": "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền". Mỗi công việc phải được giao cụ thể, theo dõi sát sao và đánh giá định kỳ.

Thủ tướng yêu cầu việc triển khai các dự án phải bảo đảm "3 có" và "2 không"; trong đó "3 có": có lợi ích của Nhà nước, có lợi ích của người dân, có lợi ích của doanh nghiệp và "2 không": không tham nhũng, tiêu cực; không để thất thoát, lãng phí tài sản, công sức, tiền bạc của các chủ thể có liên quan.

Các địa phương chủ động giải phóng mặt bằng; trường hợp thiếu vốn phải báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp hôm 6/1. Ảnh: Nhật Bắc

Với dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương xác định hướng tuyến của dự án để giao cho địa phương sớm triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, trong đó nghiên cứu theo hướng mở rộng phạm vi hơn so với tiêu chuẩn.

Về lựa chọn công nghệ, Bộ Xây dựng cần căn cứ vào thực tiễn, yêu cầu, khả năng, chính trị, ngoại giao, tốc độ thiết kế 350km/h đề xuất rõ lựa chọn công nghệ gì và nêu rõ cơ sở, đánh giá kỹ các yếu tố về kinh tế kỹ thuật, quản lý vận hành khai thác, chuyển giao công nghệ… Việc này phải báo cáo Thường trực Chính phủ trước ngày 15/1 để xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Trên cơ sở phương án công nghệ được lựa chọn, Bộ Xây dựng chủ trì xây dựng tiêu chí, quy trình lựa chọn hình thức đầu tư một cách khoa học, minh bạch, bảo đảm lợi ích quốc gia, chống tham nhũng, tiêu cực (đánh giá tác động, bảo đảm lợi ích hài hòa giữa các bên).

Về kiến nghị đề xuất chỉ định thầu lựa chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương quyết định theo thẩm quyền và quy trình, thủ tục theo đúng quy định.

Với dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, dự án thành phần 2, Bộ Xây dựng chỉ đạo hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 3, phê duyệt dự án vào tháng 7, khởi công các hạng mục chính từ tháng 12.

Về đàm phán vay vốn, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Xây dựng đẩy nhanh đàm phán Hiệp định trong quý 1 năm nay. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm cân đối bảo đảm đủ vốn triển khai dự án, trong đó sử dụng các nguồn vốn: tăng thu và tiết kiệm chi hằng năm, vốn đầu tư công trung hạn.

Về đàm phán Hiệp định xây dựng cầu đường sắt qua biên giới Việt – Trung, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các bộ có liên quan đẩy nhanh đàm phán Hiệp định trong quý 1.

Với tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn và Hải Phòng - Móng Cái, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng phối hợp các cơ quan thực hiện quy trình, thủ tục để giao cho tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư tuyến Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái.

Bộ Xây dựng đẩy nhanh việc ký kết thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật với phía Trung Quốc, hoàn thành lập quy hoạch trong năm 2026.

Về các dự án đường sắt đô thị, Thủ tướng chỉ đạo TP Hà Nội và TPHCM chủ động triển khai các tuyến theo thẩm quyền, bảo đảm tiến độ, chất lượng; rà soát và áp dụng tiêu chuẩn đồng bộ, hiện đại.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, 2 TP rà soát xây dựng, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn chung về đường sắt đô thị để bảo đảm tính liên thông, đồng bộ, tính phổ quát, hiện đại và từng bước phát triển công nghiệp đường sắt.

TPHCM khẩn trương hoàn thiện thủ tục, khởi công tuyến Bến Thành - Tham Lương trước ngày 19/1; ưu tiên tuyến đường sắt kết nối sân bay quốc tế Long Thành và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Bộ Quốc phòng hỗ trợ UBND TP Hà Nội thu hồi đất quốc phòng để xây dựng Depot 2 và đường dẫn vào Depot 2 của dự án thuộc địa bàn xã Hòa Lạc của tuyến Văn Cao - Hòa Lạc và giải phóng mặt bằng Tiểu đoàn D10 của tuyến Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo.