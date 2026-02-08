Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp với Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt (phiên họp thứ 6).

Hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng chậm nhất trong tháng 3

Theo kết luận, đối với dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, về dự án thành phần 1, Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo Ban quản lý dự án, nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công, hoàn thành đúng tiến độ.

Về dự án thành phần 2, Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban quản lý dự án, tư vấn hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi chậm nhất trong tháng 3, phê duyệt dự án vào tháng 7, triển khai thi công một số hạng mục chính trong quý 3 năm nay.

Về đàm phán vay vốn, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Xây dựng đẩy nhanh khởi động đàm phán hiệp định vay vốn trong tháng 3, đồng thời cần chủ động tính toán huy động từ nhiều nguồn: vốn ngân sách nhà nước (kế hoạch đầu tư trung hạn, phát hành trái phiếu Chính phủ, nguồn tiết kiệm 5% chi đầu tư công năm 2026 (khoảng 50.000 tỷ đồng) và vốn vay (nếu đàm phán thuận lợi và lãi suất thấp)…

Về đàm phán hiệp định xây dựng cầu đường sắt qua biên giới Việt - Trung, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao đẩy nhanh đàm phán hiệp định trong quý 1.

Về xử lý vấn đề chồng lấn với dự án đường bộ cao tốc kết nối sân bay Gia Bình, Bộ Xây dựng và UBND TP Hà Nội thống nhất giải pháp xử lý chồng lấn trong quý 1. Bộ Xây dựng chủ động theo thẩm quyền triển khai các công việc để đồng bộ với dự án đường bộ cao tốc kết nối sân bay Gia Bình.

Các địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẩn trương triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật điện dự án.

Phấn đấu hoàn thành lựa chọn tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trong quý 2

Với dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, theo kết luận, Bộ Xây dựng tiếp thu đầy đủ ý kiến của Thường trực Chính phủ và các cơ quan hoàn thiện báo cáo lựa chọn công nghệ, đối tác (báo cáo chính, tờ trình tóm tắt, dự thảo kết luận…), báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ trước ngày 20/2 để báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền theo quy định.

Việc lựa chọn tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi cần được phấn đấu hoàn thành trong quý 2. Bộ Xây dựng tiếp tục nghiên cứu đánh giá các hình thức đầu tư để lựa chọn hình thức đầu tư tối ưu, bảo đảm hài hòa lợi ích nhà nước, nhân dân và doanh nghiệp.

Các địa phương và EVN tiếp tục đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật theo nghị quyết của Quốc hội cho phép tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 15. Trong quá trình lập dự án, các phương thức đầu tư tiếp tục được nghiên cứu nhằm khuyến khích sự tham gia của các tập đoàn lớn trong nước trên tinh thần hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và doanh nghiệp.

Đẩy nhanh việc ký kết thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật

Về quy hoạch các tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn và Hải Phòng - Móng Cái, Bộ Xây dựng phải đẩy nhanh việc ký kết thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật với phía Trung Quốc, hoàn thành quy hoạch trong năm nay.

Thường trực Chính phủ và Thủ tướng đã có ý kiến về chủ trương giao UBND tỉnh Quảng Ninh làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án Móng Cái - Quảng Ninh - Hải Phòng để kết nối giao thông và kinh tế, thúc đẩy du lịch và thương mại với phía Trung Quốc. Bộ Xây dựng khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại văn bản số 785/VPCP-CN ngày 23/1, hướng dẫn UBND tỉnh Quảng Ninh triển khai theo đúng quy trình, thủ tục quy định pháp luật và báo cáo Thủ tướng trước ngày 10/2.

Khẩn trương nghiên cứu xem xét ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt đô thị

Về các dự án đường sắt đô thị, TP Hà Nội và TPHCM chủ động triển khai các tuyến theo thẩm quyền, bảo đảm tiến độ, chất lượng, nhất là tuyến kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành của TPHCM; tuyến Nhổn - Ga Hà Nội (đoạn ngầm), tuyến Văn Cao - Hòa Lạc, tuyến Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo của TP Hà Nội (đối với tuyến Văn Cao - Hòa Lạc, cần đàm phán, trao đổi với nhà thầu để rút ngắn tiến độ thi công, hoàn thành dự án khoảng 1-2 năm như báo cáo của lãnh đạo UBND TP Hà Nội); rà soát quy hoạch và phát triển tàu điện ngầm theo hướng "tiến sâu vào lòng đất", gắn với chương trình hành động của Đại hội 14.

Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ và các địa phương khẩn trương nghiên cứu xem xét ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt đô thị.

3 Bộ: Quốc phòng, Tài chính, Xây dựng phối hợp hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, vốn, thủ tục.