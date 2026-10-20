TRUNG QUỐC - Ở tuổi U80, 3 người bạn thân cùng lái xe ba bánh vượt hơn 3.000km qua 8 tỉnh, thành trong 106 ngày, với tổng chi phí hơn 23 triệu đồng.

Ba cụ ông là những người bạn thân, đã cùng nhau trải qua chuyến du lịch đáng nhớ. Ảnh: 163

Ba cụ ông sống tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), vừa hoàn thành chuyến du lịch đặc biệt khiến nhiều người ngưỡng mộ. Gắn bó với nhau từ thuở nhỏ, cả 3 quyết định cùng lái xe ba bánh đi về phía nam, khám phá 8 tỉnh, thành trong hơn 3 tháng, trang 163 đưa tin.

Xuất phát từ Trịnh Châu, nhóm đi qua Hồ Bắc, Giang Tây và đến Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông. Tổng quãng đường vượt 3.000km, chi phí cả chuyến đi chỉ hơn 6.000 nhân dân tệ (khoảng 23,2 triệu đồng), trung bình hơn 7,7 triệu đồng mỗi người.

Để tiết kiệm chi phí, 3 cụ ông tận dụng chiếc xe ba bánh làm phương tiện di chuyển, đồng thời bố trí chỗ ăn nghỉ ngay trên xe. Dọc đường, họ nhặt củi để nấu ăn. Mỗi người đảm nhận một nhiệm vụ: người lái xe, người nấu nướng, người còn lại phụ trách khuấy động không khí, giúp cả nhóm luôn vui vẻ.

Đáng chú ý, người đảm nhiệm việc nấu ăn còn kiêm luôn vai trò chăm sóc sức khỏe cho cả đoàn. Trước đây, ông từng làm nghề thú y nên có kinh nghiệm xử lý một số vấn đề sức khỏe thường gặp.

Trước ngày khởi hành, nhiều người trong làng không tin chuyến đi có thể thành công, cho rằng 3 ông sẽ sớm quay về vì mệt mỏi hoặc bất đồng. Tuy nhiên, sau 106 ngày, cả nhóm trở về trong niềm vui, không xảy ra bất kỳ lần cãi vã nào.

Trên hành trình, họ còn nhận được sự giúp đỡ từ nhiều người xa lạ và có dịp thưởng thức bữa cơm tất niên ấm áp tại Phúc Kiến.

Một cụ ông 80 tuổi chia sẻ, thời trẻ, ông không có điều kiện đi du lịch nên chưa từng nghĩ có ngày mình thực hiện được ước mơ ở tuổi này. Chuyến đi không chỉ giúp cả 3 khám phá những vùng đất mới mà còn mang đến những trải nghiệm đáng nhớ bên người bạn lâu năm.

Kết thúc hành trình, 3 cụ ông đã lên kế hoạch cho chuyến đi tiếp theo. Dự kiến vào mùa xuân năm sau, họ tiếp tục lái xe ba bánh đến vùng Đông Bắc Trung Quốc.

Câu chuyện của 3 người bạn lớn tuổi thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, truyền cảm hứng về tình bạn bền chặt và tinh thần sống tích cực. Với họ, tuổi tác không phải lý do để từ bỏ những điều mình yêu thích.