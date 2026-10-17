TRUNG QUỐC - Kẻ trốn truy nã giả danh anh em sinh đôi để sống sót suốt hơn 20 năm qua. Hắn ta mới bị bắt sau khi bị bạn gái cũ của anh trai vạch trần.

Kẻ truy nã lẩn trốn suốt 24 năm, sống dưới danh tính anh trai sinh đôi. Ảnh: Tidenews

Năm 2002, một vụ cướp xảy ra tại thành phố Ngọc Hoàn, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc. Bảy nghi phạm đã bắt cóc, cướp tiền cùng nhiều tài sản có giá trị của một người đàn ông. Cảnh sát nhanh chóng bắt giữ 6 người nhưng nghi phạm thứ 7 là người đàn ông họ Chen đã trốn thoát.

Dù tổ chức nhiều đợt truy tìm, lực lượng chức năng vẫn không thể xác định tung tích của người này. Vụ việc sau đó dần rơi vào bế tắc.

Năm 2007, sở cảnh sát Yuhuan nhận được thông báo từ tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc, cho biết Chen đã tử vong trong một vụ tai nạn giao thông. Cơ quan chức năng địa phương cũng hủy đăng ký hộ khẩu của người này. Tin rằng nghi phạm đã chết, cảnh sát quyết định khép lại vụ án.

Tuy nhiên, mới đây, sau gần 2 thập kỷ, trong một cuộc kiểm tra định kỳ, cảnh sát Yuhuan tình cờ phát hiện manh mối bất thường từ An Huy.

Điều tra viên hình sự Long Yuwen lật lại hồ sơ vụ cướp năm 2002, so sánh thông tin cá nhân, quê quán, quan hệ gia đình của Chen và người đàn ông được nhắc đến trong manh mối mới phát hiện. Quá trình đối chiếu phát hiện nhiều điểm tương đồng nên cảnh sát quyết định điều tra lại, theo SCMP.

Tại An Huy, mẹ, chị gái và những người cùng làng với Chen đều che giấu sự thật. Người chết trong vụ tai nạn thực chất là anh trai sinh đôi của Chen. Nhiều năm qua, Chen lấy thân phận của anh trai để lẩn trốn truy nã.

Dù có ngoại hình gần như giống hệt nhau, hai anh em sinh đôi vẫn có những đặc điểm riêng. Qua rà soát hồ sơ, cảnh sát phát hiện chỉ 9 ngày sau khi Chen được ghi nhận đã chết vào năm 2007, anh ta đã đến làm thủ tục nộp ảnh căn cước mới với danh nghĩa là người anh song sinh.

Bức ảnh này có nhiều điểm khác biệt về đường nét khuôn mặt, biểu cảm và các chi tiết so với ảnh trước đó.

Khi người thân của Chen không hợp tác, cảnh sát tìm đến Deng, bạn gái cũ của anh trai Chen. Hai người từng bàn đến chuyện kết hôn cho đến khi xảy ra vụ tai nạn.

Sau khi được thuyết phục, giải thích, Deng đã tiết lộ rằng người chết trong vụ tai nạn năm 2007 là anh trai Chen.

Tháng 6/2026, Chen bị bắt giữ, khép lại hành trình truy tìm kéo dài 24 năm kể từ khi vụ cướp xảy ra. Theo Bộ luật Hình sự Trung Quốc, Chen có thể phải đối mặt với mức án từ 3 đến 10 năm tù.

Vụ việc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Một người bình luận rằng bạn gái cũ của người anh trai là người chịu tổn thương nhiều nhất trong câu chuyện. Người khác đặt câu hỏi liệu mẹ và chị gái của Chen có phải chịu trách nhiệm pháp lý vì che giấu người đang trốn truy nã hay không.