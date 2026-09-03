Ông Dale Sanders chụp ảnh trên đường. Ảnh: Memphis Magazine

Hôm 31/8, ông Dale Sanders (91 tuổi) ghi tên mình vào lịch sử khi trở thành người lớn tuổi nhất hoàn thành toàn bộ đường mòn Appalachian (Appalachian Trail) - một trong những cung đường đi bộ đường dài khắc nghiệt nhất nước Mỹ.

Đây là lần thứ hai Sanders lập kỷ lục này. Năm 2017, ở tuổi 82, ông từng trở thành người lớn tuổi nhất hoàn thành Appalachian Trail.

Tuy nhiên, năm 2021, người đi bộ đường dài MJ “Nimblewill Nomad” Eberhart đã vượt qua thành tích của Sanders khi hoàn thành hành trình ở tuổi 83.

Sau khi mất kỷ lục, Sanders quyết định trở lại đường mòn để giành lại danh hiệu, theo People.

"Càng lớn tuổi, cơ thể càng phải chịu nhiều giới hạn về thể chất. Bạn đơn giản không thể làm mọi thứ mà một người 21 tuổi có thể làm.

Vợ tôi không muốn tôi xa nhà suốt 1 năm, nên tôi thực hiện trong 6 tháng, sau đó về nhà vào mùa đông rồi quay lại để hoàn thành”, Sanders chia sẻ.

Khoảnh khắc ông Dale Sanders nghỉ ngơi trên đường. Ảnh: Memphis Magazine

Appalachian Trail là tuyến đường mòn dài khoảng 3.500km, trải dài qua 14 bang của Mỹ, từ Georgia đến Maine. Một người được xem là hoàn thành khi đi hết toàn bộ tuyến đường trong vòng 1 năm, không nhất thiết phải thực hiện liên tục và có thể nghỉ giữa chừng.

Chặng cuối lên đỉnh Katahdin, với mức thay đổi độ cao khoảng 1.585m, là phần khó khăn nhất đối với ông Sanders.

Khi chỉ còn cách đỉnh khoảng 300m, ông Sanders bị ngã, đau ở đùi phải và đầu gối. Sau khi nghỉ ngơi, cơn đau đã giảm và ông tiếp tục đi bộ.

Sinh ra tại bang Kentucky và hiện sống ở bang Tennessee (Mỹ), ông Sanders cho rằng nền tảng thể lực đến từ một lối sống khoa học, năng động kéo dài suốt nhiều thập kỷ.

Sanders có 3 người con và các cháu. Ông cho biết cuộc phiêu lưu đáng nhớ nhất là chèo thuyền dọc toàn bộ sông Mississippi, từ đầu nguồn đến biển ở tuổi 80 tuổi. Ông hoàn thành hành trình trong 80 ngày để hỗ trợ hoạt động dành cho trẻ em mắc bệnh tiểu đường.

Tuy nhiên, Sanders cho biết ông vẫn chưa muốn dừng lại. Ông vừa nhận được lời mời lặn biển cùng cá trong thủy cung Atlanta và rất hào hứng với trải nghiệm này.

"Đó sẽ là một trải nghiệm thú vị. Tôi sẽ nhận lời. Đó là việc tiếp theo tôi muốn làm”, Sanders chia sẻ.