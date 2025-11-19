Sự kiện âm nhạc đặc biệt quy tụ Dàn nhạc Thính phòng Vienna (Vienna Chamber Orchestra) và nhóm hòa tấu La Philharmonica gồm các nghệ sĩ nữ xuất sắc từ Vienna Philharmonic.

Chuỗi "Hòa nhạc Vienna" mang đến trải nghiệm nghệ thuật đỉnh cao, đánh dấu một trong những sự kiện âm nhạc quốc tế nổi bật của Thủ đô.

Mở màn cho chuỗi chương trình là đêm diễn của La Philharmonica, nhóm hòa tấu gồm 6 nghệ sĩ nữ tài năng của Vienna Philharmonic. Với sự kết hợp tinh tế giữa những nhạc cụ thuộc bộ dây và bộ gỗ, chương trình giới thiệu nhiều tác phẩm độc đáo, trong đó có 2 sáng tác mới được viết riêng cho nhóm của Tristan Schulze và Georg Breinschmid.

Khán giả sẽ được thưởng thức âm nhạc đa sắc từ Pauline Viardot, John Williams, Johann Strauss II, Constanze Geiger, Mathilde Kralik đến Josefine Weinlich, trải dài từ giai điệu lãng mạn của opera, nhạc phim cho tới âm hưởng rộn ràng của các vũ khúc Vienna.

Đêm hòa nhạc thứ hai mang tên Chamber Night by the Vienna Chamber Orchestra, đưa khán giả vào không gian âm nhạc lộng lẫy và đậm chất Vienna.

Chương trình mở đầu bằng loạt tác phẩm kinh điển của Johann Strauss II, Eduard Strauss và Josef Strauss: Fledermaus Ouvertüre, Mit Extrapost, Wiener Blut, Pizzicato Polka, Geschichten aus dem Wienerwald, Unter Donner und Blitz Polka. Đây đều là những bản valse, polka làm nên thương hiệu cho nền âm nhạc khiêu vũ Vienna, sang trọng, tinh tế và rực rỡ sắc màu vũ hội thế kỷ XIX.

Sau giờ nghỉ, khán giả tiếp tục bước vào thế giới âm nhạc của Wolfgang Amadeus Mozart với Symphony No. 40 in G Minor, K. 550, tác phẩm giàu chiều sâu, kết cấu chặt chẽ và mang vẻ đẹp thanh thoát, khép lại đêm diễn bằng dấu ấn tinh tế.

Đêm 29/11 với chủ đề Spirit of Vienna, nơi những tác phẩm bất hủ của Mozart, Haydn và Beethoven cùng hòa quyện trong không gian âm nhạc châu Âu cổ điển.

Mở đầu chương trình là hai concerto nổi tiếng của Mozart: Concerto for Violin No. 4 in D Major, K. 218 và Concerto for Clarinet in A Major, K. 622 - thể hiện rõ nét tinh thần thanh lịch, sang trọng của thời kỳ Cổ điển Vienna. Tiếp đó là Sinfonia concertante in B-flat Major, Hob. I:105 của Joseph Haydn, tươi sáng và tràn đầy năng lượng.

Phần cuối chương trình là Symphony No. 7 in A Major, Op. 92 của Ludwig van Beethoven, tác phẩm được Richard Wagner mô tả là "khúc ca tán dương điệu nhảy". Với tiết tấu mạnh mẽ và âm hưởng bốc lửa, bản giao hưởng khép lại Spirit of Vienna bằng sự thăng hoa rực rỡ, một lời tri ân trọn vẹn dành cho tinh thần âm nhạc Vienna.