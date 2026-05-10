Bản Lân Đặt

Nằm cách trung tâm xã Hữu Liên (huyện Hữu Lũng cũ) khoảng 10km, bản Lân Đặt là một trong những địa điểm du lịch lý tưởng ở Lạng Sơn vài năm gần đây nhờ khung cảnh thiên nhiên xanh mát, hoang sơ.

Đây là một bản nhỏ của người Dao, nằm kế bên thảo nguyên Đồng Lâm nhưng gần như hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài, do bị ngăn cách bởi những ngọn núi đá tai mèo lởm chởm, quanh năm mây mù bao phủ.

Con đường duy nhất vào bản phải vượt qua ngọn núi cao với nhiều vách đá nhọn, dốc, men theo sườn núi gồ ghề, liên tục xuất hiện khúc cua.

Dù đường đi khó khăn, không có đường cho xe máy/ô tô, phải đi bộ, nhưng du khách tới đây lại được bù đắp xứng đáng bằng không gian trong lành, yên tĩnh, không có tiếng xe cộ hay khói bụi, ồn ào.

Bản Lân Đặt - ngôi làng ở Lạng Sơn không điện, không sóng điện thoại nhưng ai đến cũng chẳng muốn rời. Ảnh: Hoàng Vũ

Tới bản Lân Đặt, ngoài tận hưởng cảnh quan yên bình, xanh mát, du khách còn có cơ hội thưởng thức một số món ăn bản địa thơm ngon như gà nướng, thịt gác bếp, nhộng ong…

Nếu có kế hoạch ghé thăm, du khách nên chủ động chuẩn bị đồ ăn, thức uống cần thiết vì nơi đây chưa có các dịch vụ về du lịch, chỉ có gần 10 hộ dân sinh sống bằng nghề trồng trọt và chăn nuôi.

Thung lũng Lân Ty

Cách thành phố Hà Nội khoảng 120km, thung lũng Lân Ty (nằm trong khu rừng đặc dụng Hữu Liên, thuộc huyện Hữu Lũng cũ) là điểm đến hấp dẫn du khách nhờ cảnh quan đẹp, xanh mát và trong lành.

Mỗi mùa, thung lũng Lân Ty lại mang một vẻ đẹp riêng. Mùa hè, nơi đây ngập tràn nước, trở thành chiếc hồ lớn, xanh trong vắt. Mùa đông, nước trong hồ rút dần, để lộ ra thung lũng rộng với thảm cỏ xanh mướt trải dài.

Du khách trải nghiệm các hoạt động rèn thể lực ở thung lũng Lân Ty. Ảnh: Tran Nhat Hoang

Không chỉ sở hữu địa hình đa dạng từ núi cao, hang động đến sông hồ, thảo nguyên, nơi đây còn thu hút những tín đồ ưa xê dịch tới trải nghiệm các hoạt động hấp dẫn như: leo núi đá, abseiling, chèo SUP, bơi lội, trekking, thám hiểm hang động và cắm trại giữa rừng già.

Ngoài ra, thám hiểm hang Ốc cũng là hoạt động được du khách yêu thích. Ngoài chiêm ngưỡng những khối thạch nhũ tuyệt đẹp và hệ động vật trong hang, du khách còn có cơ hội tham quan “nghĩa địa ốc” với các vỏ ốc tự nhiên được sắp xếp vô cùng ấn tượng…

Làng Quỳnh Sơn

Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn nằm ở trung tâm thung lũng Bắc Sơn (xã Bắc Sơn, Lạng Sơn), cách Hà Nội khoảng 180km.

Đây là làng du lịch cộng đồng đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn, được thành lập và đưa vào hoạt động từ năm 2010.

Làng Quỳnh Sơn từng được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) vinh danh là "Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025". Ảnh: Nam Nguyễn

Nơi đây sở hữu cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, bản sắc văn hóa đậm nét, đặc biệt là không gian văn hóa Tày được gìn giữ và phát huy trong đời sống hằng ngày của người dân.

Làng có hơn 400 ngôi nhà sàn truyền thống, trong đó nhiều ngôi nhà có hàng trăm năm tuổi, trải qua 3-4 thế hệ gìn giữ.

Điều thú vị là toàn bộ nhà sàn ở đây đều quay mặt về hướng Nam, lưng tựa vào dãy núi đá sừng sững, lợp mái ngói âm dương. Bà con người Tày quan niệm, nhà quay mặt về hướng Nam sẽ giúp gia đình có nhiều sinh khí, may mắn và ấm no.

Trong khi đó, loại ngói âm dương truyền thống giúp ngôi nhà mát mẻ vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông.

Ẩm thực Quỳnh Sơn hấp dẫn với nhiều món ngon mang đặc trưng của vùng núi Lạng Sơn

Tới làng Quỳnh Sơn, du khách có thể thong thả đi bộ quanh làng, ngắm nhìn những nếp nhà giản dị, chèo thuyền SUP, bay dù lượn, leo núi Nà Lay hay tham gia các buổi biểu diễn hát then, đàn tính, đốt lửa trại cùng bà con.

Đặc biệt, nếu đến đây vào tháng 11, du khách còn có cơ hội tham gia lễ hội mùa vàng ở Bắc Sơn. Tại lễ hội có nhiều hoạt động thú vị như xem đồng bào thi gặt lúa truyền thống, giã gạo, gói bánh chưng đen...

Ẩm thực của bà con người Tày ở làng Quỳnh Sơn cũng là điểm nhấn hấp dẫn với bánh chưng đen, lạp xưởng gừng núi, bánh ngải, khâu nhục, xôi cẩm, vịt quay, quýt vàng Bắc Sơn...