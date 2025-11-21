Tôi làm việc ở nhà hàng nên hay về nhà rất muộn, khoảng 23h. Gần đây, tôi thấy có nhiều thông tin tắm đêm gây đột quỵ nên rất lo lắng. Mỗi lần tắm xong, tôi đều lo mình bệnh nhất là trong thời tiết lạnh. Xin bác sĩ tư vấn việc tắm đêm thường xuyên gây đột quỵ không? (Lê Mai - 41 tuổi, Hà Nội).

Bác sĩ chuyên khoa 1 Đinh Hoàng Đức – Khoa Nội Thần kinh – Đột quỵ, Bệnh viện Gia An 115 (TPHCM) tư vấn:

Nhiều người tin rằng tắm khuya hoặc tắm đêm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến đột quỵ, quan niệm này không chính xác.

Không phải tắm khuya gây đột quỵ, mà là sự thay đổi nhiệt độ đột ngột. Bản thân việc tắm đêm không phải nguyên nhân trực tiếp dẫn đến đột quỵ. Yếu tố đáng lo ngại thực sự nằm ở sự chênh lệch quá lớn và quá nhanh giữa nhiệt độ nóng – lạnh.

Ví dụ, khi cơ thể đang quen với nhiệt độ trong phòng máy lạnh 16°C rồi bước ra môi trường bên ngoài 30°C, mạch máu phải co giãn rất nhanh để thích nghi. Với những người có sẵn yếu tố nguy cơ về tim mạch hoặc thần kinh, sự co mạch đột ngột này có thể đóng vai trò “kích hoạt”, dẫn đến cơn đột quỵ.

Như vậy, vấn đề không nằm ở giờ tắm, mà ở cách cơ thể phản ứng với sự thay đổi nhiệt độ.

Đối với những người phải làm ca đêm, việc tắm sau khi về nhà là hợp lý để cơ thể sạch sẽ và thoải mái. Tuy nhiên, bạn nên nắm vững 3 điều này:

- Không dùng nước quá nóng hoặc quá lạnh so với môi trường.

- Tăng nhiệt độ nước từ từ để cơ thể có thời gian thích nghi.

- Hạn chế tắm ngay khi người đang lạnh, mệt hoặc đổ nhiều mồ hôi.

Điều này giúp tránh những thay đổi nhiệt độ đột ngột – yếu tố gây nguy hiểm cho hệ tim mạch và thần kinh.

Đột quỵ có hai thể chính: Nhồi máu não và xuất huyết não. Dù 2 thể đột quỵ khác nhau nhưng các yếu tố nguy cơ lại khá tương đồng, như: Tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, bệnh lý tim mạch (như rung nhĩ), béo phì, chế độ ăn quá nhiều muối hoặc đường.

Đáng chú ý, hiện nay tình trạng đột quỵ đang có xu hướng trẻ hóa, nhiều trường hợp xảy ra ở người dưới 40 tuổi. Lối sống tĩnh tại - ít vận động, ăn nhiều thức ăn nhanh, sử dụng chất kích thích, hoặc với phụ nữ trẻ là việc dùng thuốc tránh thai, đều có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ. Nếu bạn thuộc nhóm người trẻ có yếu tố nguy cơ hoặc gia đình có tiền sử đột quỵ nên chủ động tầm soát định kỳ, kiểm tra huyết áp, mạch máu não để phòng ngừa đột quỵ.

