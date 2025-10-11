Sau gần 1 tháng trải qua cơn đột quỵ xuất huyết não, em N.T.P.V (16 tuổi, ngụ Trảng Bàng – Tây Ninh) đang bình phục dần. Cả gia đình đều không ngờ chỉ chậm một chút họ đã không giữ được mạng sống cho con mình.

Đêm 15/9, khi đang ngủ, cả nhà em V. bật dậy khi nghe một tiếng “bịch” mạnh trong phòng tắm. Chạy vào phòng tắm, gia đình phát hiện V. nằm bất động. Ngay lập tức, em được đưa đến một cơ sở y tế gần nhà cấp cứu. Kết quả CT sọ não cho thấy em bị xuất huyết não cấp. Trước diễn biến nguy kịch, em lập tức được chuyển gấp đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh.

Khi vào Khoa Cấp cứu, V. đã rơi vào hôn mê sâu, kêu gọi không đáp ứng. Bệnh viện nhanh chóng bật quy trình cấp cứu khẩn cấp ngay lập tức. Kết quả chụp mạch máu não cho thấy V. có tình trạng xuất huyết não vùng trán trái do vỡ dị dạng động tĩnh mạch não, máu đã tràn vào não thất, đường giữa bị đẩy lệch nguy hiểm 10mm, não thất giãn cấp tính.

Bệnh nhân đang được các bác sĩ theo dõi. Ảnh: BVCC.

Ngay tại phòng chụp, ê-kíp nhiều chuyên khoa đã thực hiện một cuộc hội chẩn khẩn và thống nhất: "Phải mổ ngay! Không thể chậm trễ!"

3h sáng phòng mổ sáng đèn, hàng chục thành viên của ê-kíp phẫu thuật đang tranh thủ từng phút, thận trọng trong từng thao tác để lấy toàn bộ khối máu tụ trong nhu mô và não thất, xử trí dị dạng, đặt dẫn lưu não thất. Đến 9h sáng ca mổ mới kết thúc.

V. được chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục chăm sóc hậu phẫu. Tình trạng sức khỏe vẫn rất nặng. Sau ba ngày, em đã có phản xạ nhẹ ở đầu ngón tay. Qua ngày thứ tư, khi bác sĩ gọi tên, V. có phản ứng mở mắt. Với nỗ lực của các y bác sĩ, V. dần tỉnh táo, trò chuyện được, rồi tự mình tập bước trên hành lang bệnh viện.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Hồ Hoài Hưng – Trưởng khoa Ngoại Thần Kinh của bệnh viện cho biết, nhiều người nghĩ đột quỵ xuất huyết não chỉ gặp ở người lớn tuổi, nhưng thực tế, bệnh có thể xảy ra đột ngột ở bất kỳ độ tuổi nào.

Khi khối dị dạng vỡ, xuất huyết não diễn tiến cực nhanh và nguy kịch. Trường hợp của V. nếu không được phát hiện và phẫu thuật kịp thời, nguy cơ tử vong hoặc tàn phế là rất cao.

Dị dạng mạch máu não (AVM) là hiện tượng các mạch máu bất thường, rối loạn trong não do bẩm sinh, xảy xa từ tuần thứ 4 đến tuần thứ 8 trong quá trình phát triển bào thai. Các dị dạng này nối thông động mạch và tĩnh mạch não mà không đi qua các mao mạch, không cung cấp máu cho nhu mô não. Các dị dạng mạch máu này khi vỡ gây chảy máu não nên bị xem như “bom hẹn giờ” trong não.

Biến chứng thường gặp và nguy hiểm nhất của dị dạng mạch máu não là xuất huyết não, có thể gây tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Người bệnh có các triệu chứng như đột ngột đau đầu dữ dội, buồn nôn, nôn ói, yếu liệt tay chân, méo miệng, nói khó, nhìn mờ.

