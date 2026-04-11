Đây là chia sẻ của PGS.TS Nguyễn Minh Hòa - Giám đốc Đại học Trà Vinh tại Hội nghị Khoa học Sức khỏe thường niên năm 2026, diễn ra ngày 11/4. Sự kiện thu hút đông đảo nhà khoa học, chuyên gia y tế, giảng viên và sinh viên tham dự.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Nguyễn Minh Hòa cho biết, sự hiện diện của các chuyên gia, học giả trong và ngoài nước là nguồn động viên lớn đối với nỗ lực phát triển của nhà trường, đặc biệt trong bối cảnh đơn vị vừa chuyển đổi mô hình hoạt động.

Theo PGS.TS Nguyễn Minh Hòa, việc chuyển từ Trường Đại học Trà Vinh thành Đại học Trà Vinh theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ là một bước nhảy vọt mang tính lịch sử, không chỉ là thay đổi về tên gọi, mà còn đánh dấu bước phát triển mới về năng lực, tầm nhìn và trách nhiệm với cộng đồng, nhất là khu vực Tây Nam Bộ.

“Hội nghị hôm nay, vừa là diễn đàn khoa học, vừa là hướng đi mà Đại học Trà Vinh muốn khẳng định trong giai đoạn phát triển mới là đồng hành cùng khoa học sức khỏe với tinh thần hội nhập sâu rộng”, PGS.TS Nguyễn Minh Hòa khẳng định.

PGS.TS Nguyễn Minh Hòa, Giám đốc Đại học Trà Vinh phát biểu tại hội nghị

Hội nghị năm nay diễn ra trong bối cảnh y học toàn cầu phát triển nhanh chóng với nhiều đột phá trong trí tuệ nhân tạo, y học cá thể hóa và kỹ thuật phẫu thuật hiện đại. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là làm thế nào để các tiến bộ này thực sự đến được với người dân, đặc biệt ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Vân, Chủ tịch Hội Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ TPHCM, chia sẻ rằng phẫu thuật hiện đại đang thay đổi để nâng cao chất lượng sống, tuy nhiên mỗi quyết định can thiệp đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên yếu tố y khoa và sự tư vấn chuyên môn.

Anh hùng Lao động, Thầy thuốc nhân dân, GS.TS Tạ Văn Trầm trình bày tại hội nghị

Hội nghị năm nay đưa ra những định hướng nghiên cứu mới, các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các nghiên cứu trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân. Đặc biệt, cập nhật xu hướng phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, các tiến bộ trong phẫu thuật ngoại khoa, kết hợp chăm sóc điều dưỡng hướng tới cộng đồng.

Đại học Trà Vinh xác định sứ mệnh không chỉ đào tạo nguồn nhân lực y tế có chuyên môn, mà còn phải gắn với phục vụ cộng đồng. Hiện trường có hơn 20.000 sinh viên theo học 49 ngành, trong đó khối ngành sức khỏe với hơn 4.500 sinh viên, đào tạo đa dạng từ y khoa, dược học đến y tế công cộng và phục hồi chức năng.

Bên cạnh đó, trường triển khai nhiều chương trình sau đại học, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành y tế. Nhà trường cũng đạt 27 chương trình đào tạo được kiểm định quốc tế theo các tiêu chuẩn uy tín như FIBAA, ABET và AUN-QA.

Tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Minh Hòa nhấn mạnh ba định hướng trọng tâm trong thời gian tới, gồm: đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng gắn với đặc thù sức khỏe khu vực Tây Nam Bộ; mở rộng hợp tác quốc tế theo hướng thực chất; và lấy người bệnh, cộng đồng làm trung tâm trong mọi hoạt động đào tạo, nghiên cứu.

Theo lãnh đạo nhà trường, hội nghị không chỉ là diễn đàn học thuật mà còn là cầu nối giữa nghiên cứu và thực tiễn, góp phần đưa các thành tựu khoa học vào phục vụ chăm sóc sức khỏe người dân.

Hướng tới mục tiêu lọt top 500 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2035, Đại học Trà Vinh xác định cần tăng cường hợp tác, phát triển các nhóm nghiên cứu liên ngành, liên quốc gia, từ đó tạo nền tảng bền vững cho sự phát triển dài hạn.

Năm 2026, trường tuyển sinh 10 ngành tiến sĩ, 20 ngành thạc sĩ, cùng nhiều chương trình đào tạo chuyên khoa và đại học ở các lĩnh vực. Nhà trường tiếp tục mở rộng quy mô đào tạo, nghiên cứu, đồng thời phát triển hệ sinh thái gồm các viện nghiên cứu, bệnh viện và trung tâm chuyển giao công nghệ nhằm phục vụ cộng đồng và thúc đẩy phát triển khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Hoài Thanh