Tối 10/7, Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) sáng đèn với chương trình hòa nhạc đặc biệt The Symphony of Time (Bản giao hưởng thời gian), mở đầu chuỗi sự kiện kỷ niệm 3 năm khánh thành công trình (9/7/2023 - 9/7/2026). Chương trình do Cục Công tác chính trị, Bộ Công an chỉ đạo Nhà hát Hồ Gươm thực hiện, quy tụ 3 nghệ sĩ opera tên tuổi: Soprano Diana Damrau, tenor Javier Camarena và mezzo-soprano Marina Viotti cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội, Hợp xướng Phương Nam dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

Đây là lần đầu tiên cả 3 nghệ sĩ tên tuổi thế giới đặt chân tới Việt Nam. Khán giả thủ đô sẽ được thưởng thức những trích đoạn opera kinh điển như: Roméo et Juliette, Carmen, Norma, La Traviata, Les Contes d'Hoffmann, cùng các aria nổi tiếng Je veux vivre, O mio babbino caro, Casta Diva. Không gian âm nhạc sẽ còn mở rộng với bản hợp xướng Nelle tue mani từ phim Gladiator (Võ sĩ giác đấu) và Libertango của Astor Piazzolla, tạo nên một đêm diễn đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ bel canto cổ điển đến những giai điệu điện ảnh gần gũi.

Diana Damrau: "Âm nhạc là liều thuốc cho tâm hồn chúng ta"

Được xem là một trong những giọng coloratura soprano xuất sắc nhất hiện nay, Diana Damrau nổi tiếng với vai Nữ hoàng bóng đêm (Queen of the Night) trong Cây sáo thần (Die Zauberflöte) của Mozart - một trong những vai diễn thử thách kỹ thuật bậc nhất của dòng nhạc này.

Bà từng xuất hiện trên các sân khấu opera danh giá như Metropolitan Opera, La Scala, Nhà hát Opera Hoàng gia London hay Nhà hát Opera Quốc gia Vienna, đồng thời được phong tặng danh hiệu Kammersängerin (Nghệ sĩ hát thính phòng danh dự) của Nhà hát Opera Quốc gia Bayern.

Diana Damrau

Trước đêm diễn, Diana Damrau cho biết đây là lần đầu bà tới Việt Nam, dù trước đó từng có dịp làm việc cùng một nghệ sĩ dương cầm người Việt trong thời gian học tập tại Salzburg. Nữ danh ca bày tỏ sự thích thú khi được thưởng thức ẩm thực Việt và cảm thấy may mắn khi có cơ hội biểu diễn cùng gia đình đi cùng chuyến đi này.

Nói về sự phát triển của nhạc cổ điển tại Việt Nam, bà cho rằng việc các nước cùng chia sẻ văn hóa với nhau qua âm nhạc là điều đáng mừng bởi opera là loại hình nghệ thuật tổng hợp, nơi người nghệ sĩ kể chuyện bằng cả cơ thể lẫn giọng hát.

Nhân dịp Nhà hát Hồ Gươm tròn 3 tuổi, Diana Damrau nói lời chúc mừng sinh nhật và bày tỏ tin tưởng nơi đây sẽ còn đón nhận thêm nhiều công trình nghệ thuật tương tự trong tương lai. Bà nhắn nhủ khán giả hãy cứ tận hưởng âm nhạc bởi: "Âm nhạc mang thiên đường xuống trần thế và là liều thuốc cho tâm hồn chúng ta".

Javier Camarena: Từ cậu bé mê tiếng chuông gió đến giọng tenor bel canto hàng đầu

Javier Camarena, nam tenor người Mexico, được đánh giá là một trong những giọng bel canto (kỹ thuật thanh nhạc cổ điển đề cao vẻ đẹp tự nhiên của giọng hát) xuất sắc nhất thế giới hiện nay nhờ chất giọng sáng, kỹ thuật điêu luyện và khả năng xử lý những nốt cao đầy thanh thoát. Anh đặc biệt ghi dấu ấn với các vai diễn trong tác phẩm của Rossini, Donizetti và Bellini.

Javier Camarena

Trả lời phỏng vấn, Camarena kể niềm đam mê âm nhạc của anh bắt nguồn từ những âm thanh giản dị thời thơ ấu như tiếng chuông gió ở nhà ông bà, rồi lớn dần khi lần đầu nghe dàn nhạc quê nhà biểu diễn Peter and the Wolf (Peter và chó sói) và các bản nhạc phim như Indiana Jones, Star Wars (Chiến tranh giữa các vì sao).

Anh cho rằng những chương trình giao lưu quốc tế như The Symphony of Time có ý nghĩa đặc biệt, bởi âm nhạc có sức mạnh tác động tới con người mà khoa học cũng đã chứng minh và opera là hình thức biểu đạt tồn tại qua hàng thế kỷ nhưng vẫn giữ nguyên sức rung cảm. Ấn tượng với chất lượng âm thanh và đội ngũ của Nhà hát Hồ Gươm, nam tenor khẳng định sẵn sàng quay lại Việt Nam bất cứ khi nào có cơ hội hợp tác nghệ thuật trong tương lai.

Marina Viotti: Người phá vỡ ranh giới

Marina Viotti là gương mặt tiêu biểu của thế hệ nghệ sĩ đương đại châu Âu, sở hữu chất giọng mezzo-soprano giàu màu sắc và cá tính nghệ thuật nổi bật. Được đánh giá cao nhờ sự linh hoạt trong phong cách biểu diễn, Marina Viotti thành công ở cả những vai diễn trong các vở opera kinh điển, lẫn các dự án nghệ thuật mang tính đổi mới.

Marina Viotti

Lần đầu đến Việt Nam và cả châu Á, Marina Viotti ấn tượng với sự pha trộn truyền thống - hiện đại của đô thị, ẩm thực ngon và con người thân thiện, ngăn nắp. Cô bất ngờ trước một Nhà hát Hồ Gươm hiện đại, ấm áp và có âm thanh tốt hơn kỳ vọng.

Về hành trình nghệ thuật, cô cho biết ngay từ nhỏ đã đam mê cả nhạc cổ điển lẫn symphonic metal (qua ban nhạc Nightwish), xem đây là hai phần không tách rời của bản thân. Màn trình diễn cùng Gojira tại lễ khai mạc Olympic Paris 2024 là dịp "hội ngộ" 2 đam mê ấy và giải Grammy cô nhận được là phần thưởng cho việc dám sống thật với chính mình - điều cô mong truyền cảm hứng cho người trẻ.

Cô tin opera cần vươn ra thế giới, tìm khán giả mới thay vì bó hẹp trong nhóm người quen thuộc và hy vọng đêm diễn tại Nhà hát Hồ Gươm sẽ khơi gợi sự tò mò để khán giả Việt, nhất là người trẻ, tìm đến xem một vở opera trọn vẹn.

Nhân dịp nhà hát tròn 3 tuổi, Marina Viotti gửi lời chúc mừng, mong nơi đây trở thành không gian nghệ thuật cho cả cộng đồng chứ không chỉ dành cho giới tinh hoa - đây cũng là lý do khiến cô nhận lời đến Việt Nam lần này.

Dấu mốc 3 năm và hành trình phía trước

Sau 3 năm đi vào hoạt động, Nhà hát Hồ Gươm đã thực hiện 279 chương trình với 320 buổi diễn, trong đó có 56 chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, 48 chương trình quốc tế và 216 chương trình có doanh thu. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã thực hiện 82 chương trình, vượt 102% chỉ tiêu đề ra.

Những con số này, cùng sự xuất hiện của các nghệ sĩ opera hàng đầu thế giới trong đêm The Symphony of Time cho thấy nỗ lực định vị Nhà hát Hồ Gươm như một điểm đến của nghệ thuật hàn lâm quốc tế tại Việt Nam.

Minh Phi

Ảnh, video: BTC