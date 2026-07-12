Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang và chu kỳ lãi suất đảo chiều, nửa đầu năm 2026 của vàng có thể ví như một chuyến tàu lượn siêu tốc. Chỉ trong tháng 1, giá vàng đã hơn 12 lần lập đỉnh lịch sử, chạm mức 5.405 USD/ounce.

Nhưng đến tháng 6, mạch tăng bất ngờ đảo chiều, đưa vàng lao xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce và có lúc chạm 3.974 USD, xóa phần lớn mức tăng những tháng đầu năm.

Điểm đáng chú ý từ báo cáo của WGC là vàng không còn chỉ bị chi phối bởi yếu tố địa chính trị. Các yếu tố như dòng tiền đầu cơ, hoạt động chốt lời và quan trọng nhất là sự thay đổi trong kỳ vọng về lãi suất của Fed đã tạo nên một "cơn gió ngược", đủ mạnh để làm suy yếu mọi yếu tố hỗ trợ khác.

Một tín hiệu quan trọng khác là vai trò ngày càng lớn của khu vực châu Á trong thị trường vàng. Hầu hết các đợt phục hồi của vàng diễn ra trong giờ giao dịch châu Á.

Điều này cho thấy các nhà đầu tư và người tiêu dùng tại khu vực này đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc định giá vàng toàn cầu.

WGC xây dựng kịch bản giá vàng có thể dao động quanh 4.100 USD/ounce trong nửa cuối năm nay. Ảnh: Baidu

Tương lai: 3 kịch bản cho vàng

Theo WGC, dựa trên bối cảnh vĩ mô hiện tại, giá vàng trong nửa cuối năm có thể diễn biến theo 3 kịch bản chính.

Kịch bản 1: Đi ngang trong biên độ hẹp (Xác suất cao nhất)

Nếu tình hình kinh tế và địa chính trị không có biến động lớn, vàng sẽ dao động quanh ngưỡng 4.100 USD/ounce với biên độ khoảng ±5%.

Đây là kịch bản được đánh giá là hợp lý nhất trong bối cảnh hiện tại, khi thị trường đang kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất ít nhất một lần trong năm nay (có thể vào tháng 10), trong khi các ngân hàng trung ương khác như Anh, Nhật và châu Âu cũng duy trì xu hướng thắt chặt.

Kịch bản 2: Bứt phá trở lại (+5% đến +20%)

Để vàng lấy lại đà tăng, cần một sự thay đổi lớn trong kỳ vọng lãi suất hoặc môi trường địa chính trị xấu đi đáng kể.

Cụ thể, nếu các tín hiệu cho thấy kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại đủ mạnh, Fed có thể phải xoay trục chính sách sớm hơn dự kiến. Điều này có thể khiến lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng USD giảm, qua đó hỗ trợ giá vàng.

Kịch bản 3: Điều chỉnh sâu hơn (-5% đến -15%)

Kịch bản tiêu cực nhất xảy ra khi đồng USD tiếp tục mạnh lên, Fed tăng lãi suất vượt dự kiến hoặc thị trường chứng khoán hồi phục mạnh, kéo dòng tiền ra khỏi tài sản trú ẩn.

Nếu vàng mất mốc 4.000 USD, áp lực bán có thể gia tăng. Tuy nhiên, WGC lưu ý rằng lịch sử cho thấy các đợt giảm sâu thường thu hút lực mua trở lại từ ngân hàng trung ương và nhà đầu tư dài hạn.

Dù kịch bản nào xảy ra, các ngân hàng trung ương đang đóng vai trò là "phao cứu sinh" cho thị trường vàng. Khảo sát mới nhất của WGC cho thấy 45% ngân hàng trung ương có kế hoạch tăng dự trữ vàng trong năm tới, tỷ lệ cao nhất từng được ghi nhận.

90% số ngân hàng được hỏi cho biết họ coi vàng là tài sản hoạt động tốt trong các cuộc khủng hoảng, đây là mức kỷ lục.

Điều này phản ánh xu hướng "phi đô la hóa" đang diễn ra, khi 74% ngân hàng trung ương dự báo tỷ trọng USD trong dự trữ toàn cầu sẽ giảm trong 5 năm tới. Vàng đang dần thay thế vị thế của trái phiếu chính phủ Mỹ như một tài sản dự trữ chiến lược.

Đặc biệt, tại một trong những thị trường tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, Ấn Độ đang trở thành một biến số đáng chú ý. Chính phủ nước này đã tăng thuế nhập khẩu vàng từ 6% lên 15% vào tháng 5, đồng thời siết chặt các quy định nhập khẩu. Do đó, lượng vàng nhập khẩu của Ấn Độ giảm tới 75%.

Việc nhu cầu tại Ấn Độ suy giảm có thể làm giảm sức cầu vật chất - một trong những yếu tố quan trọng giúp vàng giữ giá trong các đợt điều chỉnh.

Thị trường vàng nửa cuối năm 2026 đang đứng trước ngã ba đường. Ba kịch bản của WGC đã vẽ ra bức tranh toàn cảnh, từ đi ngang, bứt phá đến điều chỉnh.

Dù kịch bản nào xảy ra, nhà đầu tư cũng cần chuẩn bị cho sự biến động và theo dõi sát các tín hiệu từ Fed, địa chính trị, và đặc biệt là hành động của các ngân hàng trung ương.