Nicole Kerr (62 tuổi) đến từ bang Colorado (Mỹ), có tới 3 lần chết đi sống lại, thậm chí có lần nhân viên y tế đã phủ tấm khăn liệm trắng lên mặt bà. Thế nhưng, bà đều đã vượt qua, trở về cuộc sống thường nhật và có những trải nghiệm đặc biệt.

Vụ việc đầu tiên xảy ra khi bà Nicole mới 19 tuổi. Bạn học chở bà trên chiếc Corvette rồi bỗng dưng mất lái, đâm sầm vào một tảng đá lớn.

Theo lời kể của bà, tình huống khi ấy trở nên căng thẳng do người đi cùng có hành vi gạ gẫm tình dục. Sau khi bị từ chối, người này đã mất kiểm soát, dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Chiếc xe lật nhào và hất cả 2 văng ra ngoài. Bà bị văng mạnh xuống đất và được đội cứu hộ phát hiện trong tình trạng co quắp. Bà được xác nhận đã tử vong tại hiện trường và bị đắp khăn trắng, theo Irishmirror.

Tim bà ngừng đập trong khoảng 13 phút trước khi bất ngờ có dấu hiệu sống trở lại. Bà Nicole khẳng định mình đã trải qua thời gian “ở phía bên kia thế giới”.

Bà mô tả cảm giác bị bao trùm bởi những luồng ánh sáng trắng rực rỡ, mang lại sự bình yên tuyệt đối, hoàn toàn không còn đau đớn. Trong trạng thái đó, bà tin rằng mình đã gặp một “thiên thần”, người mà bà nhận ra là ông ngoại đã qua đời.

Trải nghiệm đặc biệt kỳ lạ

Theo Nicole, trải nghiệm này giúp bà nhận ra rằng, cuộc sống mình đang sống khi đó không thực sự là của bản thân, mà là sự đáp ứng kỳ vọng của người khác.

"Tôi đã sống để làm hài lòng cha, cố gắng phù hợp với một khuôn mẫu không thuộc về mình. Tôi luôn sống trong nỗi sợ hãi âm ỉ”, bà chia sẻ.

Sau đó, “thiên thần” nói với bà rằng đã đến lúc phải quay trở lại. Dù không muốn rời khỏi trạng thái an yên đó, Nicole cho biết bà không có lựa chọn.

Trở lại thực tại, một nhân viên y tế có mặt tại hiện trường đã thực hiện kỹ thuật kích thích. Ngay sau đó, cơ thể Nicole có phản ứng. Các nhân viên y tế tiến hành hồi sức tim phổi và nhanh chóng đưa bà đến bệnh viện để phẫu thuật khẩn cấp.

Mức độ chấn thương của Nicole được xác định là cực kỳ nghiêm trọng. Bà bị gãy nhiều xương, xương chậu vỡ, cổ tay bị nghiền nát, chấn thương nặng ở đầu và ngực, cùng với một bàn chân gần như bị đứt lìa.

Tuy nhiên, thử thách chưa dừng lại ở đó. Hai tuần sau, bà tiếp tục rơi vào tình trạng nhiễm trùng huyết và hoại tử.

Trong một ca phẫu thuật, tim bà một lần nữa ngừng đập. Nicole chia sẻ bà lại trải qua cảm giác bước vào “ánh sáng trắng” và được thông báo rằng “sứ mệnh trên Trái Đất vẫn chưa hoàn thành”. Khi bác sĩ chuẩn bị xác nhận thời điểm tử vong thì tim bà bắt đầu đập trở lại.

Trong những tháng tiếp theo, bà tiếp tục chiến đấu với ranh giới sinh tử. Có thời điểm, dịch tràn vào phổi khiến bà ngạt thở, dẫn đến trải nghiệm cận tử thứ ba.

Mỗi lần như vậy, thông điệp mà bà nhận được đều giống nhau: bà cần quay lại để hoàn thành một mục đích nào đó. May mắn, bác sỹ kịp thời cứu chữa. Thông điệp về "sứ mệnh dở dang" lại một lần nữa được nhắc lại.

Sau hành trình dài giành giật sự sống, Nicole cuối cùng đã hồi phục. Tuy nhiên, bà cho rằng điều thay đổi lớn nhất không phải là thể chất, mà là cách nhìn về cuộc sống và cái chết.

Trong nhiều năm, bà giữ kín trải nghiệm của mình vì lo sợ bị hiểu lầm. Nhưng sau khi gặp gỡ những người có trải nghiệm tương tự, Nicole quyết định chia sẻ câu chuyện như một cách truyền đi thông điệp tích cực.

"Cái chết không phải là dấu chấm hết. Tôi muốn mọi người hiểu rằng họ được yêu thương nhiều hơn họ nghĩ, và không cần phải sống trong sợ hãi", bà chia sẻ.

Hiện nay, bà xem việc chia sẻ câu chuyện của mình là một “sứ mệnh”, với hy vọng giúp người khác sống trọn vẹn hơn và nhìn nhận cái chết một cách bình thản, không còn ám ảnh hay lo âu.