Người mệnh Hỏa có thể chọn những loại cây mang sắc đỏ, hồng hoặc xanh lá để tạo điểm nhấn và tăng cảm giác hài hòa cho không gian sống. Hoa giấy, huyết dụ và trầu bà là ba gợi ý vừa có giá trị trang trí, vừa dễ chăm sóc.

Trong ngũ hành, Hỏa là hành của ánh sáng, nhiệt huyết và sức lan tỏa. Theo quan niệm phong thủy, người mệnh Hỏa thường được xem là những người nhiệt tình, quyết đoán, giàu năng lượng và có sức bùng nổ mạnh mẽ.

Cũng chính vì tính chất “mạnh” ấy, khi chọn cây cảnh, người mệnh Hỏa nên ưu tiên những loại có thể tiếp thêm sinh khí, giữ cho nguồn năng lượng ấy được cân bằng và bền bỉ.

3 loại cây dưới đây được xem là phù hợp với người mệnh Hỏa.

Cây hoa giấy

Hoa giấy (Bougainvillea) là cái tên gần như hoàn hảo cho người mệnh Hỏa. Cây nổi bật với những chùm hoa rực rỡ mang đủ sắc đỏ thắm, hồng phấn, tím than vì đây là những gam màu đại diện cho hành Hỏa trong ngũ hành.

Hoa giấy hoa đỏ, hồng, tím rực rỡ, rất hợp với người mệnh Hỏa.

Cây ưa nắng, thường ra hoa tốt khi được trồng ở nơi có nhiều ánh sáng. Nhiều loài cây gặp nắng gắt sẽ héo lá, chậm lớn, thậm chí chết khô, nhưng hoa giấy thì ngược lại. Nắng càng gay gắt, cây càng bung hoa mạnh, màu càng đậm, chùm hoa càng dày.

Trong phong thủy, hoa giấy tượng trưng cho sự sung túc, may mắn và bền bỉ; sắc hoa rực rỡ như lời chúc gia đình luôn tràn đầy năng lượng và thịnh vượng.

Hoa giấy ưa nắng, thường sinh trưởng và ra hoa tốt ở nơi có nhiều ánh sáng. Khi trồng trong chậu, nên chọn loại đất thoát nước tốt, đặt cây ở ban công hoặc hiên nhà có nắng và tưới nước vừa phải, tránh để đất ngập úng. Cây có thể ra hoa nhiều đợt trong năm nếu được chăm sóc phù hợp.

Với một giàn hoa giấy trước hiên hay ban công, gia chủ mệnh Hỏa vừa có điểm nhấn rực rỡ, vừa có một “trợ thủ” phong thủy hài hòa với bản mệnh.

Cây huyết dụ

Huyết dụ (Cordyline fruticosa) là loài cây gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi những chiếc lá dài, có sắc đỏ, đỏ tía hoặc pha xanh tùy giống.

Không cần hoa, chỉ riêng sắc lá ấy đã đủ tạo nên một điểm nhấn ấm áp giữa không gian nội thất, như một ngọn lửa nhỏ âm ấm len vào từng góc phòng.

Huyết dụ lá đỏ như ngọn lửa nhỏ, biểu tượng của may mắn và sinh khí.

Trong phong thủy, huyết dụ tượng trưng cho may mắn, sinh khí và sự khởi đầu mới; màu đỏ của lá được xem là màu của năng lượng tích cực.

Với người mệnh Hỏa, sắc đỏ ấy càng có ý nghĩa tương hợp, bởi đỏ là màu đại diện cho hành Hỏa, tượng trưng cho ánh sáng, nhiệt huyết và sức lan tỏa.

Huyết dụ phù hợp với nơi có ánh sáng tán xạ hoặc ánh sáng gián tiếp, tránh để cây dưới nắng gắt kéo dài. Khi trồng trong chậu, nên dùng đất thoát nước tốt, tưới khi bề mặt đất bắt đầu se khô và không để rễ bị ngập úng. Nếu nhà có chó, mèo, nên đặt cây ngoài tầm với của vật nuôi.

Với người mệnh Hỏa, một chậu huyết dụ đặt ở góc phòng khách hay gần cửa ra vào không chỉ làm đẹp không gian mà còn như một lời nhắc nhẹ nhàng rằng nguồn năng lượng tích cực luôn hiện diện trong nhà.

Cây trầu bà

Trầu bà (Epipremnum aureum) có lá hình trái tim, màu xanh mướt. Người mệnh Hỏa có thể lựa chọn trồng loại cây này. Lý do nằm ở quy luật tương sinh: Mộc sinh Hỏa, cây xanh (hành Mộc) là nguồn nuôi dưỡng, tiếp thêm năng lượng cho lửa (hành Hỏa).

Trầu bà xanh mướt, theo quy luật "Mộc sinh Hỏa", đây là nguồn năng lượng hỗ trợ nhẹ nhàng cho người mệnh Hỏa.

Nói cách khác, một chậu cây xanh tốt chính là “nhiên liệu” giúp ngọn lửa bản mệnh của gia chủ cháy sáng bền bỉ mà không bị bùng quá mức rồi tắt.

Trầu bà có thể trồng trong đất hoặc bình nước, phù hợp với vị trí có ánh sáng gián tiếp và cũng chịu được môi trường ánh sáng yếu trong một thời gian. Tuy vậy, cây vẫn cần ánh sáng để sinh trưởng tốt.

Trong phong thủy, trầu bà tượng trưng cho sự sinh sôi, phát triển và may mắn, được xem là cây thu hút tiền tài và hỗ trợ thăng tiến.