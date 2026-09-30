Cây trong quán cà phê, nhà hàng phải đối mặt với 3 thách thức: ánh sáng tự nhiên hạn chế, nhân viên bận rộn và yêu cầu vệ sinh cao vì khách ngồi gần.

Vì vậy, nên ưu tiên những loại cây dễ chăm sóc, phù hợp với điều kiện ánh sáng trong quán, ít rụng lá và không chiếm nhiều diện tích. Với không gian phục vụ ăn uống, yếu tố vệ sinh và an toàn cho khách cũng cần được đặt lên hàng đầu.

Về phong thủy, nên ưu tiên cây thân gỗ, lá to tròn, tượng trưng cho sự viên mãn, đủ đầy và tránh những loại có gai nhọn hoặc lá quá sắc.

Cây cau tiểu trâm

Cau tiểu trâm (Chamaedorea elegans) có dáng nhỏ, lá xanh mềm, phù hợp với những góc quán có ánh sáng gián tiếp.

Cau tiểu trâm với dáng nhỏ nhắn, lá xanh mềm mại là lựa chọn lý tưởng cho những góc quán cà phê cần mảng xanh mà không chiếm nhiều diện tích.

Cây chịu bóng tương đối tốt, nhưng vẫn cần nguồn sáng phù hợp để duy trì sinh trưởng. Nên tưới khi lớp đất mặt bắt đầu khô, tránh để cây bị úng.

Về phong thủy, cau tiểu trâm được xem là mang lại sự thịnh vượng, may mắn và hài hòa cho không gian kinh doanh.

Cây nên được đặt ở quầy thu ngân hoặc gần lối vào để đón nhận năng lượng tích cực. Với chiều cao chỉ 50-80cm khi trưởng thành, cây phù hợp với cả những không gian có diện tích khiêm tốn.

Cây lan ý

Lan ý (Spathiphyllum) nổi bật với những bông hoa trắng muốt hình thìa và lá xanh bóng, mang lại vẻ đẹp thanh lịch và sang trọng cho không gian.

Lan ý với hoa trắng tinh khôi và lá xanh bóng không chỉ thanh lọc không khí mà còn tạo điểm nhấn thanh lịch cho không gian đón khách của quán.

Cây ưa bóng râm, có thể sống tốt dưới ánh đèn huỳnh quang và chỉ cần tưới 1-2 lần mỗi tuần.

Lan ý có thể hấp thụ một số hợp chất trong điều kiện thí nghiệm, song không nên xem cây thay thế cho hệ thống thông gió hoặc thiết bị lọc không khí. Do cây có thể gây kích ứng nếu ăn phải, nên đặt ở vị trí phù hợp, ngoài tầm với của trẻ nhỏ.

Về phong thủy, lan ý tượng trưng cho sự bình an, thanh tịnh và may mắn, phù hợp đặt ở khu vực đón khách hoặc bàn làm việc của quản lý.

Cây đuôi công

Đuôi công (Calathea) gây ấn tượng với những chiếc lá có hoa văn độc đáo, mặt trên xanh đậm với vân lông chim, mặt dưới tím rượu vang.

Đuôi công với hoa văn lá độc đáo như tác phẩm nghệ thuật tự nhiên, phù hợp đặt ở kệ trang trí hoặc bàn trà trong quán cà phê.

Đuôi công phù hợp với nơi có ánh sáng gián tiếp, tránh nắng gắt. Cây ưa độ ẩm tương đối cao, vì vậy cần chú ý khi đặt trong phòng máy lạnh hoặc gần cửa gió.

Về phong thủy, đuôi công tượng trưng cho sự tròn đầy, cân bằng và hài hòa. Mỗi chiếc lá như một bức tranh tự nhiên, tạo điểm nhấn thị giác ấn tượng cho không gian.

Một chậu cây nhỏ đặt trên kệ trang trí hoặc bàn trà không chỉ làm đẹp không gian mà còn giúp khách cảm thấy dễ chịu hơn trong lúc chờ đợi.

Cây ngọc bích

Ngọc bích (Crassula ovata) là loại cây mọng nước với lá tròn, dày, xanh bóng như những đồng xu xếp chồng.

Ngọc bích với lá tròn dày như đồng xu xếp chồng là biểu tượng của sự tích lũy tài sản, phù hợp đặt ở quầy thu ngân hoặc bàn làm việc.

Ngọc bích chịu hạn tốt, không cần tưới thường xuyên nhưng cần nơi có ánh sáng tự nhiên hoặc nguồn sáng trồng cây phù hợp. Cây thích hợp đặt gần cửa sổ, quầy thu ngân có ánh sáng hoặc khu vực thông thoáng.

Về phong thủy, ngọc bích được xem là biểu tượng của sự tích lũy tài sản và thịnh vượng bền vững.

Một chậu ngọc bích nhỏ đặt ở quầy thu ngân hoặc bàn làm việc không chỉ tạo điểm nhấn xanh mát mà còn là lời nhắc nhở nhẹ nhàng về mục tiêu tài chính mỗi ngày.

Cây phát tài

Phát tài (Dracaena sanderiana) có thân cây chắc khỏe, lá xanh mướt dài nhọn, toát lên vẻ đẹp sang trọng nhưng gần gũi.

Phát tài với thân chắc khỏe và lá xanh mướt tượng trưng cho sự vững chãi, phù hợp đặt ở góc phòng hoặc gần cửa ra vào của quán.

Cây có thể trồng trong đất hoặc thủy sinh, chịu được điều kiện ánh sáng yếu và không cần tưới thường xuyên.

Về phong thủy, phát tài tượng trưng cho sự vững chãi, thịnh vượng và may mắn. Góc phòng hoặc gần cửa ra vào là vị trí lý tưởng để đặt cây, tạo điểm nhấn cho không gian.

Với dáng đứng thẳng, cây không chiếm nhiều diện tích, phù hợp với cả không gian nhỏ.