Dưới đây là một số loại cây thường được lựa chọn với ý nghĩa này.

Xương rồng 3 cạnh

Xương rồng 3 cạnh được xem là loại cây cảnh mang ý nghĩa cát tường, dễ trồng, xanh tươi quanh năm với dáng vẻ mạnh mẽ, đầy cá tính.

Trong phong thủy, đây được xem là một trong những loại cây có thể xua đuổi tà khí, bảo vệ ngôi nhà.

Nếu ban công nhà đối diện với các vật thể xấu như cột điện, rào chắn đường hay các góc nhọn từ công trình bên cạnh, việc đặt cây xương rồng 3 cạnh ở ban công có thể hấp thụ và hóa giải năng lượng tiêu cực, đảm bảo sự hài hòa và an toàn cho không gian sống.

Xương rồng 3 cạnh với thân dày và gai sắc nhọn, được tin là có khả năng hóa giải khí xấu, đặc biệt phù hợp đặt ở ban công để bảo vệ ngôi nhà.

Theo quan niệm phong thủy, những chiếc gai nhọn được ví như "thanh kiếm sắc bén", tượng trưng cho khả năng ngăn chặn luồng khí xấu.

Với khả năng phát triển nhanh và chịu hạn tốt, xương rồng 3 cạnh là một lựa chọn phù hợp cho những ban công nhiều nắng, ít cần chăm sóc cầu kỳ, giúp gia chủ vừa có lá chắn phong thủy vừa tiết kiệm thời gian.

Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ (Sansevieria) là loại cây cảnh quen thuộc nhưng lại mang sức mạnh phong thủy đặc biệt.

Trong quan niệm phong thủy, những chiếc lá vươn thẳng được ví như "thanh kiếm", tượng trưng cho khả năng xua đuổi năng lượng tiêu cực và bảo vệ tài lộc.

Cây lưỡi hổ với lá vươn thẳng, được người xưa ví như bùa hộ mệnh trấn giữ ban công, xua đuổi tà khí.

Dân gian cho rằng lưỡi hổ có tác dụng trừ tà, xua đuổi ma quỷ, đẩy lùi vận xui và mang lại may mắn, thành công cho gia chủ.

Đặt cây lưỡi hổ ở ban công, đặc biệt ở hướng Tây hoặc Tây Bắc, sẽ tạo thành bức tường năng lượng bảo vệ ngôi nhà khỏi những ảnh hưởng xấu từ bên ngoài.

Ngoài ý nghĩa phong thủy, lưỡi hổ là loài cây dễ trồng, có khả năng thích nghi với điều kiện trong nhà và thực hiện quang hợp CAM, giúp trao đổi khí theo cách đặc trưng, trong đó có quá trình hấp thụ CO2 vào ban đêm

Cây ngọc kỳ lân

Xương rồng vạn lý trường thành hay còn gọi là ngọc kỳ lân (Euphorbia lactea cristata), từ xa trông như một hòn non bộ xanh tốt, tràn đầy sức sống.

Loại cây này không chỉ có tác dụng xua đuổi tà khí, bảo vệ ngôi nhà khỏi năng lượng xấu, mà còn được xem là biểu tượng của "quý nhân phù trợ".

Cây ngọc kỳ lân với hình dáng như một hòn non bộ xanh mướt, thích hợp đặt ở ban công để đón vượng khí và may mắn.

Trồng cây ngọc kỳ lân ở ban công, tiền sảnh hay góc phòng khách được cho là mang lại may mắn, đặc biệt phù hợp với những gia đình mong muốn có con hoặc muốn đón nhận sự giúp đỡ từ quý nhân trong công việc và cuộc sống.

Hình dáng độc đáo của cây còn là điểm nhấn thẩm mỹ thu hút ánh nhìn, khiến ban công trở nên sinh động và có hồn hơn.

Cây ngọc kỳ lân ưa nắng, dễ chăm sóc và ít bệnh, là lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn kết hợp giữa yếu tố phong thủy và thẩm mỹ cho không gian ban công.

Cây lô hội

Lô hội không chỉ là dược liệu quen thuộc trong chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, mà còn được xem là cây phong thủy có khả năng "hút" khí xấu, từ formaldehyde đến khí CO2, giúp không gian sống trong lành.

Cây lô hội với lá mọng nước, được xem là "vệ sĩ xanh" có khả năng hấp thụ khí xấu và năng lượng tiêu cực, giúp không gian ban công trở nên trong lành, an toàn.

Đặt một chậu lô hội nhỏ ở ban công hoặc bậu cửa sổ được cho là góp phần làm sạch không khí, đẩy lùi những luồng năng lượng tiêu cực.

Trong quan niệm phong thủy, một cây xanh tốt thường được xem là biểu tượng của sức sống và sinh khí. Tuy nhiên, tình trạng cây cũng phụ thuộc nhiều vào điều kiện chăm sóc và môi trường thực tế.

Lô hội dễ trồng, thích nghi với nhiều điều kiện ánh sáng, là lựa chọn phù hợp cho mọi ban công, từ nhỏ hẹp đến rộng rãi.