Con tung tài liệu 86 trang, tố bố ngoại tình với học trò. Ảnh: Baidu

Phát hiện bố ngoại tình

Hai chị em ở Trung Quốc có độ tuổi lần lượt là 20 và 15 mới đây đã công bố tài liệu dài 86 trang, cáo buộc bố mình - một cựu giáo sư Đại học Vũ Hán, ngoại tình với học trò.

Vụ việc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, sau khi hai chị em chia sẻ tài liệu liên quan đến mối quan hệ kéo dài khoảng 1 thập kỷ giữa cha họ và học trò.

Fu Lei (47 tuổi) là cựu giáo sư Đại học Vũ Hán, hiện là Phó Hiệu trưởng Đại học An Huy và là thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy của trường. Trong khi đó, Zeng Mengqi (35 tuổi) từng là nghiên cứu sinh của Fu tại Đại học Vũ Hán.

Tài liệu do hai chị em công bố cáo buộc bố và người tình Zeng Mengqi bắt đầu có quan hệ từ năm 2016. Năm 2018, lần đầu tiên hai chị em phát hiện mối quan hệ của bố và Zeng.

Họ cho rằng bố thường nhanh chóng đáp ứng những yêu cầu của người tình Zeng, kể cả trong những dịp nghỉ lễ dành cho gia đình, theo SCMP.

Họ thậm chí từng nhìn thấy những tin nhắn mà Zeng gửi cho mẹ mình, với nội dung mang tính khiêu khích. Mối quan hệ của cặp đôi vẫn tiếp tục ngay cả sau khi Zeng kết hôn với một đồng nghiệp tại trường đại học vào năm 2023.

Năm 2025, Fu rời khỏi nhà. Mẹ là người chăm sóc hai chị em và một mình đảm nhận trả nợ thế chấp. Vì áp lực, mẹ của họ từng bị giảm 15kg.

Fu ký thỏa thuận chu cấp 5.000 nhân dân tệ (19,3 triệu đồng) mỗi tháng cho hai con. Trong khi, thu nhập hằng năm của ông hơn 1 triệu nhân dân tệ (3,8 tỷ đồng).

Không chỉ đề cập đến đời sống cá nhân, tài liệu 86 trang của hai chị em còn đưa ra hàng loạt cáo buộc liên quan đến hoạt động nghiên cứu của Fu và Zeng như: Cặp đôi sử dụng sai mục đích một phần kinh phí nghiên cứu của trường để phục vụ lợi ích cá nhân. Tài liệu cũng đặt nghi vấn về tính liêm chính trong hoạt động học thuật của Zeng; Zeng nhận bằng tiến sĩ vào năm 2018, trở thành phó giáo sư năm 2020 và được bổ nhiệm giáo sư chỉ một năm sau đó. Cô đã tước quyền tác giả thứ nhất của một số sinh viên trong các công trình nghiên cứu hoặc nhờ Fu viết bài thay cho mình để đăng trên những tạp chí khoa học quốc tế uy tín.

Tuy nhiên, những nội dung nêu trong tài liệu mới dừng ở mức cáo buộc do hai cô gái công bố và chưa được cơ quan chức năng xác nhận.

Trường đại học tiến hành điều tra

Cả Fu và Zeng hiện chưa công khai phản hồi về những cáo buộc trên. Ngày 3/9, Đại học Vũ Hán xác nhận đã nhận được tài liệu tố giác vào ngày 19/8 và sẽ tiến hành điều tra vụ việc.

Đại học An Huy cũng xác nhận đã bắt đầu cuộc điều tra liên quan đến Fu. Hai trường cho biết sẽ công bố kết quả sau khi quá trình xác minh hoàn tất.

Vụ việc nhận được nhiều sự đồng cảm trên mạng xã hội, đặc biệt đối với hoàn cảnh của hai người con. Tuy nhiên, một bộ phận ý kiến cũng đặt câu hỏi về nguồn gốc thực sự của tài liệu. Một số người nghi ngờ văn bản có thể do người mẹ viết dưới góc nhìn của các con.