Người phụ nữ đang chịu hình phạt đánh roi công khai vì tội ngoại tình. Ảnh: Zuma press wire

Tòa án Sharia Banda Aceh, tỉnh Aceh (Indonesia) kết tội một cặp đôi ngoại tình vào tháng 8 và tuyên phạt 100 roi mỗi người.

Vụ đánh roi diễn ra công khai, trước sự chứng kiến của đông người tại Banda Aceh hôm 17/9.

Những hình ảnh ghi lại vụ việc cho thấy người phụ nữ liên tục nhăn mặt vì đau đớn, giơ tay cầu xin trong khi người thi hành án cầm roi đứng phía sau, chuẩn bị tiếp tục hình phạt.

Người phụ nữ bật khóc, cầu xin được tha trước khi gục xuống vì đau đớn trong buổi thi hành án. Trong khi đó, người đàn ông bị đánh đến roi thứ 60 thì phải tạm dừng vì không thể tiếp tục chịu đựng.

Người đàn ông đang chịu hình phạt đánh roi công khai vì tội ngoại tình. Ảnh: Zuma press wire

Darma Mustika, quan chức cấp cao của cơ quan công tố khu vực, cho biết: "Chúng tôi tạm dừng để anh ta có thời gian nghỉ ngơi. Sau đó, hình phạt được tiếp tục cho đến khi đủ 100 roi".

Theo các quy định Sharia được áp dụng tại Aceh, ngoài ngoại tình, một số hành vi khác như đánh bạc, uống rượu, hoặc có những cử chỉ thân mật giữa nam và nữ chưa kết hôn cũng có thể bị xử phạt.

Việc thực hiện hình phạt công khai nhằm răn đe những người chứng kiến, thông qua cả sự đau đớn về thể chất và sự xấu hổ trước đám đông, theo The Sun.

Đây không phải lần đầu những hình phạt tương tự được thực hiện tại Aceh. Vài tuần trước, 4 người, gồm 2 nam và 2 nữ, cũng bị phạt 100 roi mỗi người vì ngoại tình. Một người đàn ông khác nhận 20 roi vì uống rượu.

Aceh là tỉnh duy nhất ở Indonesia áp dụng luật Sharia ở phạm vi rộng. Các quy định này được chính quyền địa phương thực thi bên cạnh hệ thống pháp luật quốc gia của Indonesia.