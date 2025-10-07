Đoạn video ghi lại buổi lễ diễn ra hôm 20/9 vừa qua cho thấy người đàn ông trung niên thực hiện nghi lễ trao vợ trước sự chứng kiến của 2 gia đình và trưởng làng.

Người chồng (áo đen) cầm tay vợ trao cho nhân tình. Ảnh chụp màn hình

"Hãy chăm sóc và đừng bao giờ làm cô ấy tổn thương. Suốt thời gian qua, cô ấy chưa bao giờ hạnh phúc bên tôi", người chồng chậm rãi nói trong nghi lễ Mowea Sarapu truyền thống.

Theo Sinar Harian, Mowea Sarapu (hay còn gọi là Mosehe) là nghi lễ truyền thống của người Tolaki (Indonesia). Mang nghĩa “trao đi và buông bỏ”, Mowea Sarapu diễn ra khi 2 bên đồng thuận chấm dứt mâu thuẫn hôn nhân hoặc mối quan hệ ngoài luồng bằng sự tôn trọng và hòa giải.

Không giống ly hôn thông thường, Mowea Sarapu tập trung vào việc phục hồi danh dự và bình yên nội tâm cho người trong cuộc. Trong quá trình thực hiện, cả 2 gia đình, trưởng làng và cặp đôi cùng ngồi lại, xin lỗi, bàn giao trách nhiệm và chính thức kết thúc mối quan hệ.

Ngoài ra, người “nhận vợ” phải thực hiện các điều kiện bồi thường mang tính tượng trưng như trao bò, 5 triệu rupiah (7,8 triệu đồng) tiền mặt, cùng một số vật phẩm truyền thống như khay, ấm nước, trầu cau,...

Được biết, cặp đôi kết hôn 5 năm thì chồng phát hiện người vợ ngoại tình. Vợ và nhân tình cũng đều thừa nhận mối quan hệ ngoài luồng.

Sự việc ngay lập tức gây bão mạng xã hội Indonesia, thu hút hàng triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận trái chiều. Một số người ca ngợi cách giải quyết điềm đạm, cho rằng người chồng đã chọn hòa bình thay vì bạo lực, giữ thể diện cho cả 2 gia đình.

Tuy nhiên, không ít người phẫn nộ, cho rằng nghi lễ này đã biến phụ nữ thành “vật trao đổi”, vi phạm quyền con người và phẩm giá của người trong cuộc.

Theo các nhà quan sát văn hóa, Mowea Sarapu từng là một hình thức hòa giải dân gian được sử dụng trong cộng đồng Tolaki, giúp giảm xung đột gia đình.

Nhưng trong xã hội hiện đại, khi quyền bình đẳng giới và luật hôn nhân đã được pháp luật bảo vệ, việc sử dụng nghi lễ này để “chuyển giao” vợ là không phù hợp và có thể xâm phạm quyền lợi cá nhân.

Hiện cơ quan chức năng Indonesia chưa đưa ra phản hồi chính thức về tính pháp lý của nghi lễ này.