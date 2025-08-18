Thất lạc hoặc bị cầm nhầm hành lý là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến “kỳ nghỉ trong mơ” của nhiều du khách trở nên không trọn vẹn.

Để hạn chế tình huống không mong muốn này, một hãng hàng không đã đưa ra lời khuyên về những màu sắc vali mà du khách nên tránh khi mua.

Ảnh minh họa: The Sun

“Đen, xám và xanh biển đậm là ba màu vali dễ bị nhầm lẫn nhất. Nếu không muốn hành lý của mình bị người khác lấy nhầm, bạn nên tránh những màu này”, đại diện hãng hàng không khẳng định.

Trong trường hợp đã có sẵn những chiếc vali với các màu trên, hành khách nên tạo điểm nhấn khác biệt cho hành lý của mình để dễ nhận biết trên băng chuyền.

“Bạn có thể gắn thẻ tên, buộc ruy băng có màu sắc nổi bật vào tay cầm vali để tránh nhầm lẫn và nhận diện nhanh chóng khi hành lý xuất hiện”, khuyến nghị nêu rõ.

Gợi ý này được đưa ra sau khảo sát của tờ Economic Times hồi tháng 4, cho thấy vali màu đen là loại hành lý bị thất lạc nhiều nhất tại các sân bay.

Giám đốc sân bay Frankfurt (Đức), ông Stefan Schulte, cũng nhấn mạnh nên hạn chế sử dụng vali màu đen.

“Khi giúp khách tìm hành lý thất lạc, nhân viên sân bay thường mất nhiều thời gian hơn để nhận dạng vali màu đen vì chúng quá giống nhau”, ông Schulte cho biết.

Ảnh minh họa: LADible

Theo các chuyên gia, tông màu tối khiến vali khó phân biệt trên băng chuyền, đặc biệt trong các chuyến bay có nhiều hành lý ký gửi, nên hành khách dễ cầm nhầm.

Du khách được khuyến khích chọn vali nhiều màu sắc. Cách này vừa giúp cho hành khách dễ dàng nhận diện vali của mình, vừa giúp sân bay nhanh chóng xác định và hoàn trả hành lý trong trường hợp bị thất lạc.