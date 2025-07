Lynk & Co 06 Core Plus

Sau một năm ra mắt thị trường ô tô Việt Nam, nhà phân phối thương hiệu Lynk & Co mới đây đã bổ sung thêm phiên bản Core Plus cho dòng xe 06 có giá bán thấp hơn, chỉ 679 triệu đồng, giúp khách hàng có thêm sự lựa chọn với chi phí rẻ hơn.

Phiên bản Core Plus giá rẻ hơn là sự bổ sung cần thiết để Lynk & Co 06 có thêm sức cạnh tranh. Ảnh: Greenlynk

Dù giảm 50 triệu đồng so với bản Hyper Pro ra mắt trước đó, nội ngoại thất của Lynk & Co 06 Core Plus gần như giống hệt nhau về thiết kế.

Xe vẫn được trang bị động cơ 1.5 Turbo cho công suất 178 mã lực và mô-men xoắn 290 Nm, kết hợp hộp số DCT ly hợp kép ướt 7 cấp cùng hệ dẫn động cầu trước.

Tuy nhiên, sự khác biệt trên Lynk & Co 06 Core Plus chủ yếu đến từ các trang bị tiện nghi. Phiên bản giá rẻ sẽ thiếu vắng điều hòa tự động 2 vùng độc lập, gạt mưa tự động, hệ thống làm sạch không khí cabin chủ động, tự động mở cửa không cần chìa khóa hay kính lên xuống 1 chạm chống kẹt chỉ có ở phía người lái.

Ngoài ra, xe cũng bị lược bỏ nhiều tính năng ADAS nâng cao, chỉ giữ tính năng Cruise Control cơ bản.

Do đó, với những khách hàng đề cao trải nghiệm lái năng động, cần xe SUV đô thị cỡ nhỏ có động cơ mạnh, tiện nghi cơ bản mà không muốn chi thêm cho ADAS, Lynk & Co 06 Core Plus có thể sẽ là một lựa chọn hợp lý.

BYD Atto 2

BYD Atto 2 là mẫu xe mới nhất gia nhập phân khúc SUV cỡ B. Với giá bán 669 triệu đồng, đây được xem là đối thủ cạnh tranh chính với mẫu xe điện VinFast VF 6 cũng như các mẫu xe xăng phổ biến khác như Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce hay Hyundai Creta.

Xe có kích thước tổng thể là 4.310 × 1.830 × 1.675 (mm), trục cơ sở 2.620mm, tương đương VinFast VF 6 nhưng dài hơn hẳn người anh em BYD Dolphin.

BYD Atto 2 sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với VinFast VF 6. Ảnh: BYD

Nội thất của BYD Atto 2 có thiết kế tinh giản với bảng đồng hồ hiển thị kỹ thuật số 8,8 inch và màn hình giải trí trung tâm cảm ứng 12,8 inch có thể xoay ngang dọc như đàn anh Atto 3. Các nút bấm vật lý chỉ xuất hiện ở trên vô lăng và xung quanh khu vực cần số.

Các trang bị tiện nghi gồm có sạc không dây, điều hòa tự động có lọc bụi mịn PM2.5, cửa sổ trời toàn cảnh, ghế trước chỉnh điện có sưởi,... Bên cạnh đó, trong xe được bố trí nhiều khu vực để đồ và có hàng ghế sau rộng rãi.

BYD Atto 2 trang bị động cơ điện đặt trước, cho công suất 174 mã lực và mô-men xoắn 290 Nm. Cung cấp năng lượng cho động cơ là bộ pin Blade dung lượng 45,12 kWh với tầm hoạt động thực tế lên đến 380 km theo chuẩn NEDC.

Xe hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 65 kW và sạc AC tại nhà với bộ sạc 11 kW, mất khoảng 5,5 giờ để sạc đầy pin.

Công nghệ an toàn trên BYD Atto 2 gồm có phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử ESP, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera 360 độ, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động và 6 túi khí.

Skoda Kushaq

Với mức giá từ 599 - 649 triệu đồng, Skoda Kushaq hiện tại là mẫu xe châu Âu lắp ráp trong nước có giá bán rẻ nhất thị trường Việt Nam.

Vì thế mẫu xe này được kỳ vọng sẽ tạo nên làn sóng cạnh tranh mạnh mẽ ở phân khúc SUV cỡ B, nơi đang có sự cạnh tranh gay gắt từ nhiều thương hiệu đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Skoda Kushaq đang là mẫu xe châu Âu có giá bán rẻ nhất thị trường. Ảnh: Skoda Vietnam

Xe có kích thước tổng thể là 4.225 × 1.760 × 1.612 (mm) và chiều dài cơ sở 2.651 mm, rộng rãi ngang với Mitsubishi Xforce, KIA Seltos.

Nội thất của Skoda Kushaq được đánh giá là thực dụng nhưng vẫn đủ tiện nghi với các trang bị như màn hình giải trí trung tâm 10 inch tích hợp kết nối không dây, đèn viền nội thất, sạc không dây, điều hòa tự động, cửa sổ trời, sấy sưởi ghế.

Về sức mạnh, mẫu xe SUV đô thị này được trang bị động cơ 3 xi-lanh 1.0L tăng áp cho công suất 115 mã lực, mô-men xoắn 178 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp, mạnh hơn động cơ hút khí tự nhiên của các đối thủ cùng khúc như Hyundai Creta hay Mitsubishi Xforce.

Các trang bị an toàn trên Skoda Kushaq cũng khá đầy đủ như ga tự động, camera lùi, cảnh báo áp suất lốp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, 6 túi khí... Tuy nhiên, điểm trừ ở mẫu xe này là chưa có gói an toàn chủ động nâng cao (ADAS) như một số đối thủ.