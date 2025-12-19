Xe thể thao luôn mang trong mình sức hút rất riêng: dáng thấp, gọn, động cơ gầm gừ mạnh mẽ và cảm giác lái khiến người cầm vô lăng phấn khích ngay từ những mét đường đầu tiên.

Trong suy nghĩ của nhiều người, xe thể thao thường gắn liền với mức giá hàng tỷ đồng, chỉ dành cho số ít. Tuy vậy, trên thực tế, trên thị trường xe đã qua sử dụng, vẫn có không ít mẫu xe thể thao đời mới, vận hành hấp dẫn với mức giá “dễ thở” hơn rất nhiều.

Với số tiền dưới 25.000 USD (khoảng 660 triệu đồng), người dùng vẫn có thể chạm tay vào niềm vui lái xe đúng nghĩa.

Dưới đây là 3 cái tên xe thể thao được giới chuyên môn quốc tế đánh giá cao được Tạp chí Car and Driver giới thiệu. Điểm đặc biệt, đây đều là những mẫu xe đến từ Nhật Bản.

Mazda MX-5 Miata (2016 - nay)

Mazda MX-5 Miata từ lâu đã được xem là biểu tượng của xe thể thao bền bỉ với mức giá hợp lý. Với thế hệ thứ tư (ND), sản xuất từ năm 2016 đến nay, Miata thiết lập nên triết lý đơn giản "Miata luôn luôn là câu trả lời".

Miata không mạnh nếu nhìn trên thông số kỹ thuật: động cơ 1.5L hoặc 2.0L cho công suất từ 155-181 mã lực. Nhưng bù lại, trọng lượng nhẹ, dẫn động cầu sau và khả năng phân bổ trọng lượng lý tưởng khiến mỗi cú vào cua đều trở thành một trải nghiệm đầy cảm xúc. Đây là kiểu xe khiến người lái "mỉm cười" ngay cả khi chạy chậm.

Mặc dù các chuyên gia luôn khuyên khách hàng nên tìm mua chiếc ND Miata đời mới nhất trong tầm ngân sách, nhưng ngay cả những phiên bản đã qua sử dụng của thế hệ này cũng rất thú vị.

Trên thị trường xe đã qua sử dụng, những chiếc MX-5 Miata đời 2016-2020, với số km lăn bánh (ODO) dưới 60.000 km hiện có giá khoảng 20.000 USD (525 triệu đồng). Người chơi xe thường ưu tiên bản số sàn để tận hưởng trọn vẹn cảm giác lái, dù hộp số tự động 6 cấp vẫn đủ thú vị với số đông người dùng.

Nhược điểm của Miata là không gian hạn chế: chỉ hai chỗ ngồi và khoang hành lý nhỏ. Nhưng nếu mục tiêu là cảm giác lái thuần khiết, đây vẫn là cái tên đáng cân nhắc.

Subaru BRZ (2022 - nay)

So với MX-5 Miata, Subaru BRZ thế hệ mới (từ 2022) mang đến một cách tiếp cận khác. Đây vẫn là xe thể thao dẫn động cầu sau, trọng lượng nhẹ, nhưng được bổ sung yếu tố thực dụng, điều mà nhiều người dùng đánh giá cao.

Subaru BRZ sử dụng động cơ boxer 2.4L của Subaru, cho công suất 228 mã lực, đủ để mang lại khả năng tăng tốc và cảm giác lái phấn khích, dù không đặt nặng yếu tố “đua xe”. Điểm cộng lớn là cấu hình 4 chỗ ngồi, dù hàng ghế sau khá hẹp, chỉ phù hợp cho trẻ em hoặc người lớn trong những quãng đường ngắn.

Khoang hành lý của BRZ cũng linh hoạt hơn MX-5, đặc biệt khi gập hàng ghế sau. Điều này khiến BRZ trở thành chiếc xe “all in one”: vừa đi làm hàng ngày, vừa đủ thú vị cho những cung đường phiêu lưu cuối tuần với đông người.

Giá Subaru BRZ 2022–2023 đã qua sử dụng hiện dao động quanh 23.000 USD (605 triệu đồng). Giống như người đồng hương Mazda Miata, phiên bản số sàn vẫn được giới chơi xe ưa chuộng hơn, nhưng bản số tự động cũng không làm mất đi quá nhiều chất thể thao của mẫu xe này.

Toyota GR86 (2022 – nay)

Nếu yêu thích Subaru BRZ nhưng khó tìm xe phù hợp trong tầm tiền, Toyota GR86 là phương án thay thế rất đáng cân nhắc. Thực chất, GR86 và BRZ là hai mẫu xe song sinh, dùng chung nền tảng, động cơ và hệ truyền động. Điểm khác nhau lớn nhất có lẽ là... logo.

GR86 cũng sở hữu động cơ boxer 2.4L, dẫn động cầu sau, hộp số sàn 6 cấp tiêu chuẩn hoặc tự động 6 cấp tùy chọn. Sự khác biệt nằm ở thiết kế ngoại thất và tinh chỉnh cảm giác lái theo triết lý riêng của Toyota.

Với nhiều người, GR86 có ngoại hình thể thao, sắc sảo hơn, phù hợp với khách hàng trẻ. Cảm giác lái vẫn giữ được sự cân bằng, vui vẻ và dễ tiếp cận – đúng tinh thần của một chiếc xe thể thao dành cho số đông.

Trên thị trường xe cũ, Toyota GR86 đời 2022 hiện được chào bán quanh mốc 24.000 USD (632 triệu đồng), tùy phiên bản và số km đã đi. Đây là mức giá hấp dẫn nếu đặt cạnh những gì mẫu xe này mang lại: đời mới, thương hiệu mạnh, khả năng vận hành tốt và tính đa dụng.

(Theo Car and Driver)

