Theo trang Carscoops, một chiếc Porsche 911 Turbo 3.6 đời 1994 đã được chốt giá 831.000 USD (tương đương khoảng 21,9 tỷ đồng) trên nền tảng đấu giá Bring a Trailer. Đáng chú ý, người bán không hề công bố việc chiếc xe từng thuộc sở hữu của danh hài Jerry Seinfeld, một nhân vật rất nổi tiếng và có sức ảnh hưởng trong giới sưu tầm xe cổ.

Phiên đấu giá được thực hiện bởi đại lý Cabiglio Garage (California, Mỹ). Đây không phải lần đầu đơn vị này giao dịch các mẫu xe từng nằm trong bộ sưu tập cá nhân của Jerry Seinfeld. Theo tiết lộ, đại lý đã mua lại chiếc Porsche 911 Turbo 3.6 này trực tiếp từ nam diễn viên vào năm 2019, song khi rao bán lại không đề cập đến nguồn gốc đặc biệt của xe.

Chiếc 911 Turbo nói trên thuộc thế hệ 964 và gây ấn tượng mạnh nhờ lớp sơn Slate Gray không ánh kim được đặt riêng theo yêu cầu. Xe vẫn giữ bộ mâm Speedline 18 inch 5 chấu nguyên bản, đi kèm lốp Michelin Pilot Sport 4S mới và cụm phanh màu đỏ nổi bật.

Điều đặc biệt là sau 31 năm, chiếc xe Porsche 911 này chỉ mới lăn bánh khoảng 2.500 dặm (tương đương 4.023 km), một con số hiếm thấy đối với các mẫu xe thể thao cổ. Khoang nội thất cũng được bảo quản gần như nguyên bản, với ghế da màu đen phối viền đỏ.

Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ boxer 6 xi-lanh tăng áp dung tích 3.6L, cho công suất 355 mã lực và mô-men xoắn 521Nm. Dù thua xa Porsche 911 Turbo S hiện đại về thông số, nhưng phiên bản 964 lại sở hữu sức hút riêng nhờ độ hiếm và trải nghiệm lái thuần chất cơ khí.

Theo giới sưu tầm, Porsche chỉ sản xuất 754 chiếc 911 Turbo 3.6 trên toàn cầu, khiến mẫu xe này trở thành “hàng hiếm” đúng nghĩa. Xe sử dụng hộp số sàn 5 cấp và hệ dẫn động cầu sau, những trang bị không còn phổ biến trên các mẫu 911 Turbo đời mới, vốn đã chuyển sang hộp số tự động với nhiều công nghệ hiện đại hơn.

So với mặt bằng chung, mức giá 831.000 USD đã được xem là rất cao, dù người bán chưa tiết lộ hết nguồn gốc và danh tính của chủ cũ nổi tiếng.

Trong vài năm trở lại đây, phần lớn các chiếc Porsche 911 Turbo 3.6 khác chỉ được giao dịch trong khoảng 450.000- 650.000 USD (tương đương 11,5-16,5 tỷ đồng). Trường hợp ngoại lệ hiếm hoi là chiếc xe từng xuất hiện trong bộ phim “Bad Boys” (1995), được bán với giá 1,43 triệu USD (khoảng 37,6 tỷ đồng) vào đầu năm 2022.

(Theo Carscoops)

