“Chuyến đi lịch sử”

Sáng 24/8, chị Nguyễn Thu Hằng (48 tuổi, Điện Biên) cùng con trai song sinh Bình An và Bảo An (13 tuổi) đã có mặt tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Ba mẹ con hòa mình vào dòng người xem buổi hợp luyện diễu binh lần thứ hai, hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Ba mẹ con từ Điện Biên đến Hà Nội xem diễu binh 2/9

Chị Hằng chia sẻ: “Chặng đường 7 ngày, 3 mẹ con đi bộ, thỉnh thoảng đi nhờ xe, vượt hơn 500km từ TP Điện Biên về Hà Nội xem diễu binh 2/9, thật quá xứng đáng”.

Trước đó, từng nhiều lần xúc động khi trực tiếp xem diễu binh dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) và khi theo dõi qua màn ảnh nhỏ lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), chị Hằng đã ấp ủ thực hiện một hành trình đặc biệt trong dịp đại lễ 2/9.

Ý tưởng càng được củng cố khi chị biết đến câu chuyện 2 chàng trai đi bộ từ TP.HCM ra Hà Nội để xem diễu binh từ tháng 6/2025.

Ban đầu, chồng và các con còn băn khoăn lo ngại về sức khỏe, nhưng sau khi chị Hằng trình bày ý nghĩa và kế hoạch cụ thể, cả gia đình đã đồng thuận.

“Nghe tôi giải thích rằng chuyến đi vừa là một hành trình phiêu lưu, vừa là bài học lịch sử sống động, các con vui vẻ đồng ý”, chị kể.

Mẹ con chị Hằng chọn đi bộ, thi thoảng đi nhờ xe để đến Hà Nội xem diễu binh

Anh Hạnh (chồng chị Hằng) cho biết: “Tôi bận việc không thể đi cùng. Ban đầu cũng lo lắng vì 3 mẹ con chưa từng rèn luyện sức bền. Tuy nhiên, khi vợ tôi đưa ra phương án rõ ràng là mệt ở đâu nghỉ ở đó, thậm chí có thể bắt xe đi thẳng Hà Nội hoặc quay về nếu quá sức, tôi đã ủng hộ”.

Ban đầu, chị Hằng nghĩ đến việc di chuyển bằng xe đạp, nhưng lo ngại các đoạn đèo dốc nguy hiểm, chị quyết định chọn phương án đi bộ.

Hành trình đầy trải nghiệm

Ngày 15/8, 3 mẹ con chính thức lên đường với hành trang gọn nhẹ: quần áo, đồ dùng cá nhân, thuốc men, ô, áo mưa và ít thực phẩm. Họ thống nhất, mỗi người tự mang hành lý của mình và không được bỏ cuộc.

Ba mẹ con đi dọc quốc lộ 6, qua các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình trước khi đến Hà Nội. Trung bình mỗi ngày, họ đi bộ 25–30 km, xuất phát từ 5h sáng, nghỉ trưa ven đường, chiều tiếp tục hành trình và tối tìm nhà nghỉ qua đêm.

Cặp song sinh háo hức trong cả hành trình

Trong suốt 7 ngày, 3 mẹ con có 4 chặng phải đi nhờ xe, chủ yếu ở những đoạn đèo hiểm trở như Tằng Quái (Điện Biên), Chiềng Pấc, Nà Bó (Sơn La), Lũng Lô (Hòa Bình). "Nhận thấy cung đường hiểm trở, núi cao, vực sâu, tôi phải thay đổi kế hoạch để đảm bảo an toàn cho các con", chị Hằng nói.

Chặng cuối từ Dốc Cun (Hòa Bình) đến bến xe Mỹ Đình, chị cũng cho các con đi nhờ xe để kịp đón xem buổi hợp luyện. “Các con đã cố gắng suốt cả chặng đường, nếu để lỡ thì thương lắm”, chị Hằng chia sẻ.

Trên hành trình, 3 mẹ con vượt qua nhiều khó khăn: chân đau, đầu gối mỏi, hành lý nặng. Tuy vậy, cặp song sinh vẫn động viên nhau bước đều “một hai một” như các chú bộ đội để lấy thêm tinh thần. Họ chinh phục nhiều đèo dốc như Nà Lơi (Điện Biên), Pha Đin (Sơn La), Mộc Châu, Đá Trắng (Hòa Bình), trải nghiệm sự thay đổi thời tiết thất thường khi thì nắng gắt, lúc lại se lạnh.

Trên chặng đường, chị Hằng đặc biệt để ý đến những “địa chỉ đỏ”, nơi gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng để các con nhận được bài học lịch sử thực tiễn.

“Đi qua mỗi nghĩa trang, 3 mẹ con tôi đều rẽ vào. Tôi giới thiệu cho các con, đó là nơi an nghỉ của những anh hùng liệt sĩ, những người đã nằm xuống để cho các con nền hòa bình độc lập như hôm nay.

Đến di tích lịch sử Nhà tù Sơn La, tôi cũng để các con vào tham quan để hiểu thêm về lịch sử nước nhà”, chị Hằng chia sẻ.

Mẹ con chị Hằng kịp đến Hà Nội vào ngày 21/8 để xem buổi hợp luyện diễu binh

Suốt dọc đường, 3 mẹ con chị Hằng nhận được sự quan tâm, cổ vũ của nhiều người. Đó là chú lái xe ở Sơn La, đã cho 3 mẹ con 10 ổ bánh mì pate ăn lót dạ, là cô bán bánh chuối ở Hòa Bình cho mẹ con chị uống nước, bánh trái miễn phí, là người dân ở Mộc Châu vừa cùng chụp ảnh kỷ niệm, vừa cổ vũ mẹ con chị hết mình...

“Tôi in tấm biển ‘Từ Điện Biên Phủ đến Ba Đình lịch sử’ cho 2 con đeo trước ngực, mọi người nhìn thấy đều cổ vũ rất nhiều”, chị Hằng kể.

Trưa 21/8, 3 mẹ con đặt chân tới bến xe Mỹ Đình rồi thẳng tiến Quảng trường Ba Đình, hòa vào dòng người theo dõi buổi tổng hợp luyện diễu binh. Chứng kiến không khí hân hoan, sôi động, cờ đỏ sao vàng treo khắp lối, chị vỡ òa hạnh phúc, còn cặp song sinh reo lên: “Đến rồi, đến rồi mẹ ơi!”, mọi mệt nhọc dường như tan biến.

Tối đó, 3 mẹ con chị xem xong buổi hợp luyện diễu binh vào lúc 22h30p. Lúc này, chị bắt đầu thấy lo lắng, bơ vơ vì không biết sẽ qua đêm ở đâu.

Khi hỏi đường một bà lão bán hàng rong tên Hậu, chị Hằng nhận được lời mời ấm lòng: “3 mẹ con về nhà bà mà ngủ”.

“Nhà bà nằm trên đường Hoàng Hoa Thám, một căn phòng nhỏ có gác xép và bà sống một mình. Bà bảo ‘mẹ Hằng ngủ với bà trên gác, còn hai cháu ngủ trên tấm đệm dưới sàn nhà’. Đêm ấy, mẹ con tôi ngủ một giấc ngon lành”, chị Hằng chia sẻ.

Mẹ con chị Hằng chụp ảnh kỷ niệm cùng ông Trần Văn Thanh - cựu binh U80 chạy xe máy từ Nghệ An ra Hà Nội xem diễu binh 2/9

Ba mẹ con chị Hằng được bà lão bán hàng rong cho ở nhờ cho đến khi kết thúc sự kiện diễu binh 2/9. Mỗi ngày, chị bắt xe ôm, taxi đưa con tham quan các địa danh nổi tiếng ở Hà Nội, tối về căn phòng nhỏ ngủ cùng bà Hậu. Chị thấy hạnh phúc khi trải qua hành trình đầy gian nan, 3 mẹ con được Thủ đô chào đón nồng hậu.

“Ba mẹ con tôi đang háo hức chờ ngày xem lễ diễu binh chính thức. Sau đó, tôi sẽ bắt xe khách về Điện Biên để kịp cho các con đi học”, chị Hằng nói.

Ảnh và video: NVCC