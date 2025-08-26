Nữ chiến sĩ gây sốt với nụ cười tỏa nắng

Hà Lê Bảo Ngân (SN 2003, Nghệ An) là một trong những gương mặt gây chú ý khi tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Cô thuộc khối Nữ gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Nụ cười tỏa nắng của nữ chiến sĩ quê Nghệ An

Khoảnh khắc nữ chiến sĩ nở nụ cười tỏa nắng trong buổi hợp luyện diễu binh lần 1 tại Quảng trường Ba Đình ngày 21/8 được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, kèm theo lời khen “có cánh” về nhan sắc xinh đẹp, thần thái tự tin.

Chia sẻ với PV VietNamNet, Bảo Ngân nói: “Tôi thấy vui khi được mọi người quan tâm nhưng cũng khá 'sợ' vì khoảnh khắc ấy được lan tỏa nhiều quá”.

Ngân cho biết, bức ảnh “gây sốt” được chụp khi cô cùng đồng đội vừa hoàn thành chặng diễu binh dài 4km từ Lăng Bác đến sân vận động Quần Ngựa và đang dừng lại nhường đường cho xe tăng.

Bảo Ngân có nụ cười tỏa nắng

Trong buổi hợp luyện đó, Bảo Ngân mang cảm xúc đặc biệt. Cô vui và tự hào khi được sải bước trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, trong tiếng cổ vũ nhiệt tình của người dân.

Dù đôi chân gần như mất cảm giác sau quãng đường dài, Ngân vẫn giữ nụ cười rạng rỡ. Ngân chia sẻ, mọi người khen khối của cô cười xinh, nên cô muốn giữ gương mặt thật tươi. Đó cũng là kỷ niệm khó quên trong nhiệm vụ A80.

Hiện Bảo Ngân công tác tại Đoàn Văn công Quân khu 4 (Nghệ An). Với cô, việc được lựa chọn tham gia diễu binh mừng đại lễ 2/9 là niềm tự hào lớn.

Bảo Ngân nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ

Ngân cùng đồng đội đã trải qua thời gian tập luyện vất vả, đặc biệt dưới cái nắng oi ả của Hà Nội. “Mùa hè Hà Nội nắng nóng khắc nghiệt, thời gian đầu chưa quen, mọi người trong khối của tôi gặp nhiều khó khăn.

Sau này, khi chúng tôi quen hơn thì cường độ luyện tập cũng cao hơn để có đủ thể lực vào ngày lễ chính thức”, Ngân chia sẻ.

Buổi hợp luyện cuối cùng tại Trung tâm Huấn luyện Miếu Môn (Hà Nội) để lại cho Ngân kỷ niệm đáng nhớ. Hôm đó, cô và toàn đội đứng giữa cơn mưa lớn hàng chục phút, cả người và súng đều ướt đẫm nhưng ai cũng tươi tắn.

Mọi người tự hào vì trong khoảnh khắc ấy, các chiến sĩ cùng nhau đứng dưới mưa, nỗ lực vì nhiệm vụ cao cả. “Đây là lần đầu tiên tôi được góp mặt trong hàng ngũ diễu binh và chắc chắn sẽ là hành trình ý nghĩa mà tôi ghi nhớ suốt đời”, cô nói.

Nữ chiến sĩ quân y xinh như nàng thơ

Kim Thị Hải Anh (SN 2001, quê Thái Nguyên) vinh dự và tự hào khi được tham gia diễu binh, diễu hành trong cả hai dịp đại lễ 30/4 và 2/9.

Ngoại hình xinh đẹp của nữ chiến sĩ quân y

Tại lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9), Kim Anh thuộc khối Nữ sĩ quan quân y. Khoảnh khắc nữ chiến sĩ mặc quân phục, thần thái đầy tự tin được chia sẻ trên các diễn đàn, thu hút nhiều sự quan tâm.

Hải Anh chia sẻ với PV, để được tham gia đội hình danh dự, cô phải đáp ứng những tiêu chí khắt khe như sức khỏe tốt, chiều cao trên 1m60 và gương mặt tươi sáng.

Tham gia nhiệm vụ A80, Hải Anh và đồng đội luyện tập ở hai địa điểm: Giai đoạn đầu tại Quân khu 1, giai đoạn 2 tại Trung tâm Huấn luyện Miếu Môn (Hà Nội).

Hải Anh 2 lần tham gia diễu binh, diễu hành

Khoảnh khắc khiến nữ chiến sĩ quân y nhớ nhất trong hành trình vừa qua là khi đặt bước chân đầu tiên trên Quảng trường Ba Đình. Trong tiếng cổ vũ của nhân dân, cô thấy bồi hồi, xúc động và tự hào.

Hải Anh nhập ngũ từ tháng 2/2024, hiện công tác tại Lữ đoàn Công binh 575, Quân khu 1.

Hình ảnh đời thường của nữ chiến sĩ

Trong cuộc sống đời thường, Hải Anh có phong cách nhẹ nhàng. Trong những bộ ảnh nghệ thuật, Hải Anh hóa thân thành “nàng thơ”, thể hiện rõ sự duyên dáng và phong cách mà mình theo đuổi.