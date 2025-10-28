Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long, trước hết, Tuần lễ Nông sản Việt 2025 là dịp quảng bá, giới thiệu những sản phẩm nông sản tiêu biểu, đặc sản vùng miền đạt chuẩn chất lượng đến với người tiêu dùng trong nước và bạn bè quốc tế. Thông qua đó, ngành nông nghiệp Việt Nam có thêm cơ hội khẳng định chất lượng, mở rộng thị trường và gia tăng giá trị xuất khẩu.

Mục tiêu thứ hai của chương trình là kết nối cung cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân tiếp cận các hệ thống phân phối hiện đại, sàn thương mại điện tử và các doanh nghiệp xuất khẩu. Đây là cầu nối giúp nông sản Việt tiếp cận người tiêu dùng hiệu quả, ổn định đầu ra và hướng tới chuỗi tiêu thụ bền vững.

Mục tiêu thứ ba tập trung vào xây dựng thương hiệu và nâng cao nhận diện nông sản Việt, gắn với tiêu chí chất lượng, an toàn và truy xuất nguồn gốc. Thứ trưởng khẳng định, đây là bước đi quan trọng để nông sản Việt vươn lên cạnh tranh sòng phẳng với sản phẩm ngoại nhập, đồng thời củng cố niềm tin người tiêu dùng.

Tuần lễ Nông sản Việt 2025 năm nay được tổ chức quy mô và đa dạng hơn với hàng loạt sự kiện bên lề hấp dẫn: ra mắt “Bản đồ Nông sản Việt” - nền tảng số đầu tiên tổng hợp dữ liệu nông sản theo từng địa phương; đấu giá cá tầm nặng nhất Việt Nam; phát động chương trình thanh toán không dùng tiền mặt VietQR Code; và đặc biệt là livestream bán hàng nông sản Việt trên các nền tảng trực tuyến. Các hoạt động này cho thấy sự kết hợp giữa truyền thống và đổi mới, giữa trải nghiệm thực tế và ứng dụng công nghệ số, phản ánh xu hướng hiện đại hóa trong tiêu thụ nông sản.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long cho biết Việt Nam hiện nằm trong nhóm các quốc gia sản xuất nông, lâm, thủy sản hàng đầu thế giới, với sản phẩm xuất khẩu tới hơn 185 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có các thị trường khó tính như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Trong nước, Bộ Công Thương cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tích cực triển khai nhiều chương trình hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thúc đẩy tiêu thụ nông sản chất lượng cao và tạo điều kiện cho người dân tiếp cận sản phẩm Việt uy tín, an toàn.

Với Tuần lễ Nông sản Việt 2025, nông sản Việt không chỉ được tôn vinh giá trị và quảng bá thương hiệu, mà còn được phát triển gắn liền với chuyển đổi số và phát triển bền vững. Sự kiện tạo diễn đàn kết nối giữa cơ quan quản lý, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người tiêu dùng, hướng tới xây dựng chuỗi cung ứng minh bạch, hiện đại - nền tảng cho tiêu thụ hàng Việt bền vững và hiện thực hóa mục tiêu “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tại lễ khai mạc, nhiều đại biểu đánh giá cao sáng kiến “Bản đồ Nông sản Việt” do Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước xây dựng. Ở giai đoạn đầu, bản đồ sẽ giới thiệu các sản phẩm nông sản tiêu biểu đại diện cho từng tỉnh, thành phố, phản ánh lợi thế, bản sắc và giá trị kinh tế đặc trưng của từng vùng miền.

Danh mục sản phẩm được lựa chọn dựa trên tiêu chí chất lượng, uy tín và tính đại diện vùng miền, giúp phác họa bức tranh đa dạng, phong phú của nông sản Việt. Đồng thời, đây cũng là bước khởi đầu cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về nông sản, phục vụ công tác quản lý, xúc tiến thương mại và quảng bá hình ảnh hàng Việt.

Việc triển khai “Bản đồ Nông sản Việt” không chỉ mang ý nghĩa nhận diện và tôn vinh sản phẩm địa phương, mà còn mở ra hướng đi mới trong ứng dụng công nghệ số vào thương mại nông sản, góp phần gắn kết nông dân - doanh nghiệp - người tiêu dùng trong chuỗi giá trị minh bạch và hiệu quả.

