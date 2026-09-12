Sau 3 năm đồng hành, Nhan Phúc Vinh đã công khai khoảnh khắc cầu hôn bạn gái. Khả Ngân cũng chia sẻ niềm hạnh phúc khi bước sang một chặng đường mới của cuộc đời.

Nhan Phúc Vinh cầu hôn Khả Ngân sau gần 3 năm hẹn hò.

Dù chênh nhau tới 11 tuổi, cả 2 được nhận xét đẹp đôi và nhận nhiều lời chúc mừng của các đồng nghiệp trong showbiz.

Nhan Phúc Vinh - Khả Ngân lần đầu hợp tác trong sitcom Thứ hai không hại được ai vào năm 2018 và duy trì mối quan hệ thân thiết. Tuy nhiên suốt những năm qua, cả hai gần như không nhắc đến chuyện tình cảm trước công chúng. Những lần xuất hiện chung cũng được họ giữ mức chừng mực, ít có hành động tương tác với nhau.

Những khoảnh khắc hiếm hoi cặp đôi chụp cùng nhau.

Khả Ngân gửi lời cảm ơn Nhan Phúc Vinh vì đã đến và cùng cô xây dựng một mái ấm riêng. Diễn viên cũng nhắc đến một “món quà” khiến hạnh phúc trở nên trọn vẹn hơn, đồng thời cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã luôn yêu thương, đồng hành.

Diễn viên Khả Ngân.

Khả Ngân sinh năm 1997, hoạt động nghệ thuật từ năm 2012 với vai trò người mẫu. Nữ diễn viên được chú ý bởi vẻ ngoài xinh đẹp, sau đó từng bước theo đuổi diễn xuất và tạo dấu ấn qua nhiều bộ phim như Trở về 3, Lật mặt 2, 100 ngày bên em, Hậu duệ mặt trời phiên bản Việt...

Những năm gần đây, diễn viên cho thấy sự trưởng thành trong nghề qua các vai diễn trong 11 tháng 5 ngày, Gia đình mình vui bất thình lình...

Đầu năm 2026, cô trở lại màn ảnh rộng với Vạn dặm yêu em (Love in Vietnam), dự án hợp tác Việt - Ấn. Đây là bộ phim điện ảnh mới của nữ diễn viên sau một thời gian khá dài vắng bóng.

Khả Ngân giữ đời tư kín tiếng, tập trung làm nghề.

Cô không xuất hiện dày đặc trên truyền thông mà tập trung cho công việc, lựa chọn chia sẻ vừa đủ về cuộc sống cá nhân.

Ở tuổi 29, Khả Ngân cho thấy sự thay đổi rõ nét về hình ảnh. Không còn mang vẻ trẻ trung, năng động của một hot girl năm nào, diễn viên hướng đến phong cách nữ tính, thanh lịch và trưởng thành hơn.

Khả Ngân xây dựng phong cách gợi cảm

Tại các sự kiện, nữ diễn viên chọn những bộ váy tôn vóc dáng, có đường cắt vừa phải, kết hợp cách trang điểm nhẹ nhàng. Trong đời thường, cô ưu tiên trang phục đơn giản, trẻ trung nhưng vẫn chú trọng sự tinh tế.

Khả Ngân từng có thời gian sức khỏe không ổn định, sụt khoảng 10kg. Sau giai đoạn đó, nữ diễn viên thay đổi cách chăm sóc bản thân, chú ý hơn đến chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và duy trì việc tập luyện. Cô học cách lắng nghe cơ thể, sống chậm hơn và không đặt nặng việc giữ vóc dáng bằng những phương pháp quá khắt khe.

Bên cạnh các bài tập quen thuộc, Khả Ngân tích cực tham gia chạy bộ, đạp xe và một số giải chạy. Thể thao dần trở thành một phần trong nhịp sống của nữ diễn viên, giúp cô duy trì sức bền, vóc dáng gọn gàng và tinh thần tích cực.

Khả Ngân trong khoảnh khắc đời thường.

Trên trang cá nhân, Khả Ngân thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, từ các chuyến du lịch, những buổi gặp gỡ bạn bè đến thời gian dành cho bản thân. Nữ diễn viên theo đuổi lối sống năng động, chú trọng sức khỏe và giữ cơ thể ở trạng thái cân bằng.

Khả Ngân nhận quà hàng hiệu từ Nhan Phúc Vinh

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu