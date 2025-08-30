Liên quan trình trạng “ô tô chao đảo, tài xế run rẩy trên quốc lộ dày đặc ổ trâu, ổ voi” mà VietNamNet phản ánh, ngày 29/8 Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị thi công đang thi công sửa chữa mặt đường đoạn qua phường Long Hưng.

Đơn vị thi công đang thực hiện thảm nhựa bê tông mới. Ảnh: A.X

Theo ghi nhận, đoạn đường khoảng 100m từng chi chít ổ gà, ổ voi đã được đơn vị thi công xử lý, thảm nhựa bê tông mới. Cùng với đó, nhiều vị trí hư hỏng trên toàn tuyến đang được triển khai đồng loạt các hạng mục như cào bóc mặt đường, xử lý nền, thảm nhựa và hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông.

Trong đó, hạng mục sửa chữa mặt cầu sông Buông tại Km7+050 được ưu tiên thực hiện với yêu cầu kỹ thuật khắt khe. Mỗi ngày, đơn vị thi công đều tính toán chi tiết để vừa đảm bảo chất lượng, vừa hạn chế tối đa ảnh hưởng đến dòng phương tiện lưu thông đông đúc trên quốc lộ 51.

Đại diện Khu Quản lý Đường bộ IV (Bộ Xây dựng) cho biết, sau giai đoạn khắc phục cấp bách này, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục nghiên cứu giải pháp căn cơ, đảm bảo an toàn lâu dài cho toàn tuyến.

Hình ảnh dày đặc ổ trâu, ổ voi trên quốc lộ 51 ghi nhận chiều 26/8. Ảnh: Hoàng Anh

Ngoài ra, Sở Xây dựng tỉnh cũng đã lập kế hoạch sửa chữa tổng thể quốc lộ 51 và trình UBND tỉnh phê duyệt, nhằm xử lý dứt điểm tình trạng hư hỏng và đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường này.

Quốc lộ 51 được xem là tuyến huyết mạch kết nối tỉnh, thành Đông Nam Bộ với sân bay Long Thành. Không chỉ là trục giao thông quan trọng cho vận tải hành khách, tuyến đường này còn đảm nhận khối lượng lớn vận chuyển vật liệu xây dựng phục vụ các công trình trọng điểm quốc gia.