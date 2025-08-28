XEM CLIP:

Thời gian gần đây, nhiều tài xế lưu thông trên quốc lộ 51 tuyến đường huyết mạch nối Đồng Nai và TPHCM không khỏi ngao ngán khi phải di chuyển qua những đoạn đường xuống cấp trầm trọng.

Có những đoạn ổ trâu, ổ voi kéo dài khoảng 100m, khiến các xe phải chật vật né tránh. Không ít vụ tai nạn đã xảy ra, để lại nỗi bất an cho người dân và tài xế qua lại tuyến đường này.

Hố rộng như ao trên đường quốc lộ.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, đoạn quốc lộ 51 qua phường Long Hưng (Đồng Nai) chi chít ổ trâu. Những ngày mưa, nước đọng lại biến mặt đường thành "ao", dày đặc các hố sâu nguy hiểm.

Nhiều tài xế phản ánh, khi gặp vệt dài các hố nước giữa đường, họ buộc phải đánh lái gấp tạo nên tình trạng “thắt cổ chai” gây ùn tắc kéo dài. Đặc biệt, xe tải trọng lớn khi lao qua hố sâu khiến sóng nước tạt sang làn xe máy, mặt đường trơn trượt, nguy cơ tai nạn rình rập.

Có tình huống xe container lao qua những chiếu hố, bánh xe bị kênh hẳn lên khỏi mặt đường, thân xe rung lắc, chao đảo rất nguy hiểm.

Một trường hợp khác, chiếc xe tải nhỏ bị mắc kẹt khi lao qua đoạn đường xuống cấp. Tài xế buộc phải lùi xe lại chuyển sang làn khác để di chuyển.

"Xe tải nhỏ gầm thấp, gặp ổ sâu thì kẹt cứng, có khi còn hỏng cả cầu xe. Lúc lao vào tôi không ngờ cái hố lại sâu đến như vậy”, tài xế lắc đầu nói.

Dù cơ quan chức năng đã duy tu, bảo dưỡng tuyến đường này nhưng sau cơn mưa lớn, xe tải trọng lớn càn quét, đường bị ngập nặng nên ổ voi, ổ gà lại xuất hiện như cũ.

Một xe tải nặng khi di chuyển vào ổ voi, ổ gà đã bị nghiêng hẳn sang một bên, gây nguy hiểm cho cả tài xế và phương tiện xung quanh.

Ở ven đường vẫn còn lại những mảnh nhựa xe máy vỡ sau các vụ tai nạn. Người dân địa phương cho biết, cảnh tượng này không còn xa lạ, hầu như ngày nào cũng thấy.

“Đoạn đường này lúc nào cũng trơn trượt, cực kỳ nguy hiểm. Xe máy chạy nhanh mà không thắng kịp là té ngay. Ngày nào tôi cũng chứng kiến tai nạn, có hôm còn có tai nạn chết người”, bà Mai sống ven quốc lộ 51 chia sẻ.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, Ban Quản lý dự án 8 (Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT) đang triển khai sửa chữa nhiều đoạn hư hỏng, xuống cấp trên quốc lộ 51 qua địa bàn Đồng Nai và TPHCM. Công trình sửa chữa được thực hiện trong 130 ngày, với tổng vốn 28,6 tỷ đồng.

Quốc lộ 51 dài 73km, nối Đồng Nai với TPHCM, trong đó đoạn qua Đồng Nai dài 37km. Tuyến đường này đang oằn mình gánh lưu lượng khoảng 32.000 xe/ngày đêm, cao gấp nhiều lần so với công suất thiết kế khiến hạ tầng nhanh chóng xuống cấp.