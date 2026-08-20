Anh Tú - Voi Bản Đôn: Từ Á quân Giọng hát Việt đến Quán quân Ca sĩ mặt nạ

Anh Tú sinh năm 1992 tại Thái Bình, được biết đến với biệt danh Voi Bản Đôn tại Ca sĩ mặt nạ mùa 2 và giành ngôi quán quân sau đó. Trước đó, anh từng là Á quân Giọng hát Việt 2017 thuộc đội huấn luyện viên Đông Nhi - Ông Cao Thắng, đồng thời đạt giải 3 Gương mặt thân quen mùa 6, từng là ca sĩ hỗ trợ tại Rap Việt mùa 1 và góp mặt trong Sao nhập ngũ 2022.

Trước khi Nam tiến, anh từng đi hát đám cưới, phòng trà để phụ giúp gia đình. Nhưng phải đến khi giấu mình sau mặt nạ, giọng hát của Anh Tú mới được công chúng nhìn nhận trọn vẹn.

Ca sĩ Anh Tú "Voi Bản Đôn".

Tháng 7/2026 Anh Tú trở lại V-Pop với MV Lần này anh buông. Anh khẳng định việc quay về ballad không phải chọn vùng an toàn mà là kết quả một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng suốt hơn 3 năm vẫn hát, vẫn đứng trên sân khấu. Năm 2025 và 2026, Anh Tú mở rộng sang dòng nhạc chính luận khi góp mặt trong nhiều đêm nhạc, sự kiện lớn.

Đời tư, Anh Tú được cho là hẹn hò ca sĩ LyLy sau thời gian hợp tác âm nhạc từ năm 2020, dù cả 2 chưa chính thức xác nhận mối quan hệ. Anh cũng tích cực quảng bá vai diễn và nhạc phim của LyLy trong phim Tết Thỏ ơi! của Trấn Thành.

Anh Tú và LyLy hát "Giữa hòa bình":

Anh Tú Atus: Từ chàng trai dắt xe pha trà đến soái ca phim Tết trăm tỷ

Anh Tú Atus tên thật là Bùi Anh Tú, sinh năm 1993 tại Hà Nội, khởi nghiệp từ sân khấu kịch Thế Giới Trẻ trước khi ghi dấu điện ảnh qua vai diễn đầu tay phim Hà Nội em yêu anh năm 2013. Ít ai biết trước khi nổi tiếng, anh từng dắt xe, pha trà để trang trải cuộc sống sinh viên.

Từ xuất phát khiêm tốn đó, Anh Tú Atus trở thành gương mặt ăn khách phòng vé, sở hữu các phim điện ảnh doanh thu trăm tỷ với các phim như Cua lại vợ bầu, Chị Mười Ba - Ba ngày sinh tử, Siêu lừa gặp siêu lầy. Dịp Tết Bính Ngọ 2026, anh góp mặt phim Nhà ba tôi một phòng của đạo diễn Trường Giang.

Ca sĩ, diễn viên Anh Tú Atus

Song song diễn xuất, anh theo đuổi ca hát với các sản phẩm gắn câu chuyện tình yêu của chính mình, trong đó Bài này không để đi diễn từng lan truyền mạnh nhờ gắn với đám cưới. Năm 2022, sau 7 năm hẹn hò kín tiếng, anh kết hôn với diễn viên Diệu Nhi, trở thành cặp đôi nghệ sĩ được yêu mến bậc nhất showbiz Việt. Cặp đôi từng tham gia phim Gặp lại chị bầu gây chú ý.

Anh Tú Atus là Quán quân Running Man Vietnam mùa 3 và tiếp tục trở lại mùa 4 năm 2026 với quyết tâm giữ vững danh hiệu. Anh còn được công bố vai nam chính phim điện ảnh Án mạng xém hoàn hảo của đạo diễn Đức Nguyễn, khởi chiếu ngày 2/10. Anh vào vai thám tử Đại đối đầu nữ DJ Mie trong một vụ án tình ái.





Vương Anh Tú: Nhạc sĩ giấu mình sau hàng loạt bản hit V-Pop

Vương Anh Tú sinh năm 1990 tại TPHCM, là em trai ruột nhạc sĩ Mr. Siro (tên thật Vương Quốc Tuân). Nếu Mr. Siro được mệnh danh là "thánh nhạc sầu" thì Vương Anh Tú cũng sớm khẳng định vị trí hitmaker khi giúp Hari Won bứt phá với Anh cứ đi đi. Nhiều năm sau, anh liên tục chắp bút hit cho Đông Nhi, Đức Phúc, Erik, Hiền Hồ, Ông Cao Thắng, trong đó Có tất cả nhưng thiếu anh từng đưa Erik lên đỉnh cao mới và Hết thương cạn nhớ của Đức Phúc.

Ca nhạc sĩ Vương Anh Tú.

Dù từng có một số bản hit với vai trò ca sĩ như Giúp anh trả lời những câu hỏi (2013), phải đến năm 2020, ở tuổi 31, sau khi vượt qua sự tự ti về ngoại hình, Vương Anh Tú mới chính thức bước ra tiền tuyến với MV Cuộc gọi nhỡ. Hai năm sau, Ca sĩ mặt nạ 2022 mở ra ngã rẽ khác, giúp anh được công nhận là giọng ca thực lực. Giấu mình sau mặt nạ, anh không còn bị định kiến là nhạc sĩ đi hát, nhờ vậy hát bằng tất cả trái tim. Anh từng kể mình nặng đến 100kg, đến năm 31 tuổi mới giảm còn hơn 60kg.

Năm 2026, Vương Anh Tú chính thức góp mặt Anh trai vượt ngàn chông gai với mong muốn được nhìn nhận trọn vẹn hơn, không chỉ là nhạc sĩ hay ca sĩ mà còn là nghệ sĩ trình diễn thực thụ. Tại công diễn Hội ngộ, anh chọn giới thiệu ca khúc hoàn toàn mới thay vì hit cũ và sau khi dừng chân tại chương trình, tình cảm khán giả dành cho phần trình diễn trở thành động lực để anh chính thức phát hành MV. Anh cũng vừa ra mắt sáng tác mới Nếu có thế giới song song, tiết lộ thời gian tới sẽ thử sức nhiều thể loại âm nhạc khác ngoài ballad quen thuộc.

Minh Phi

Ảnh: Tư liệu, video: VTV