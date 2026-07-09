Hơn 3 năm nay, ca sĩ Anh Tú chưa từng vắng bóng khỏi thị trường giải trí. Sau khi đăng quang quán quân The Masked Singer Vietnam (Ca sĩ mặt nạ) mùa 2, anh tham gia nhiều chương trình truyền hình, chương trình nghệ thuật chính luận quy mô lớn của đất nước, phát hành những ca khúc mang chủ đề quê hương - đất nước đồng thời giữ độ phủ sóng trên truyền thông và mạng xã hội.

Tuy nhiên, đến nay Anh Tú mới phát hành sản phẩm âm nhạc cá nhân chính thức là MV Lần này anh buông (sáng tác: Thanh Hưng).

"Hơn 3 năm qua, tôi vẫn hát, vẫn đứng trên sân khấu và được khán giả yêu thương nhưng để phát hành một sản phẩm âm nhạc chính thức cần rất nhiều thời gian. Tôi không muốn trở lại chỉ vì suy nghĩ 'đã đến lúc phải ra nhạc' mà phải là một sản phẩm mà mình và ê-kíp thực sự ưng ý", ca sĩ nói.

Sau nhiều thử nghiệm, Anh Tú nhận ra pop ballad sở trường vẫn giúp anh truyền tải tốt nhất những câu chuyện muốn kể bằng âm nhạc.

Trong MV mới, Anh Tú đóng cặp Thu Hà Ceri - nữ diễn viên từng tham gia "Đi giữa trời rực rỡ", "Lật mặt 7: Một điều ước", "Móng vuốt"... Ảnh: NVCC

Được khán giả yêu thích bởi lối hát cao trào, nức nở nhưng ở Lần này anh buông, nam ca sĩ lại chọn cách hát tiết chế, xử lý ca khúc nhẹ nhàng. Theo anh, cách thể hiện này giống như đang kể lại câu chuyện mình đã bước qua thay vì vẫn còn đắm chìm trong nỗi đau. Đây cũng là tinh thần của chàng trai trong bài hát - người đã đi qua những tháng ngày giằng xé, học được cách chấp nhận và đủ bình tâm để buông bỏ.

Đáng chú ý, nhạc sĩ Thanh Hưng viết câu hát: "Ánh sáng len vào, từ những nơi rạn vết đau thương" lấy cảm hứng từ câu "There is a crack, a crack in everything That’s how the light gets in" (tạm dịch: Mọi thứ đều có một vết nứt/ Nhưng đó lại là cách mà ánh sáng lọt vào) trong bài Anthem của nghệ sĩ vĩ đại Leonard Cohen.

Trích đoạn MV "Lần này anh buông"

Anh muốn nhấn mạnh những vết rạn của người vừa đi qua tổn thương không còn là dấu vết của đổ vỡ mà trở thành nơi ánh sáng có thể len vào, mở ra hành trình hồi phục và trưởng thành.

MV do đạo diễn Khương Vũ thực hiện theo phong cách điện ảnh pha chút màu sắc hoài cổ. Trong MV, chàng trai (Anh Tú) - người lạnh lùng, bất cần và tiêu cực - quen cô gái (Thu Hà Ceri) trong tiệm bowling. Cô gái như mặt trời ấm áp, từng bước sưởi ấm trái tim và khiến anh thay đổi.

Dù vậy, hai người không đi cùng nhau đến cuối con đường. Sau khi chia tay, chàng trai vẫn duy trì những thói quen cả hai từng cùng nhau vun đắp, vẫn ghé lại những nơi quen thuộc và sống theo cách mà cô đã vô tình thay đổi anh năm nào. MV để kết mở cho người xem tự lý giải.