Anh Tú Atus không đặt nặng cát-sê khi hát nhạc phim cho Trường Giang

Mới đây, Anh Tú Atus ra mắt 3 MV gồm: Nhớ nhớ quên quên, Tình yêu hộp quẹt và Từ ngày hôm nay. Đây đều là sáng tác của nhạc sĩ - ca sĩ Nguyễn Đình Vũ được đạo diễn - nghệ sĩ Trường Giang đặt riêng cho phim.

Anh Tú đóng nam chính và hát nhạc phim cho "Nhà ba tôi một phòng".

Mỗi bài hát đại diện cho một cung bậc cảm xúc khác nhau của nhân vật từ những rung động ngọt ngào, sự lưỡng lự trong tình yêu cho đến tinh thần trưởng thành và khát khao thay đổi vì gia đình.

Vừa đóng chính vừa thể hiện 3 ca khúc nhạc phim, Anh Tú Atus khiến nhiều người tò mò về cát-sê. Chia sẻ về vấn đề này, nam diễn viên cho biết: "Về cát-sê, anh Trường Giang trả bao nhiêu thì trả, tôi không tính toán".

Anh Tú Atus bày tỏ khá bất ngờ khi được đạo diễn Trường Giang giao hát nhạc phim Nhà ba tôi một phòng. Vừa diễn xuất vừa được thể hiện nhạc phim là cơ hội đặc biệt nên anh nhận lời ngay.

Anh mong âm nhạc sẽ giúp khán giả cảm nhận được rõ nét hơn nội tâm nhân vật, khán giả sau khi xem xong không chỉ nhớ đến nội dung phim mà còn cả những giai điệu đẹp đẽ.

Diễn viên tiếp tục gặt hái thành tích ở mảng điện ảnh với dự án chiếu Tết.

Những ngày qua, Anh Tú Atus tất bật với lịch trình cinetour cùng ê-kíp. Dù đã khá quen với việc gặp khán giả vào mùa Tết, nam diễn viên vẫn không khỏi hồi hộp.

“Tôi hạnh phúc vì được là một phần kỷ niệm của khán giả trong dịp Tết Nguyên đán và nhận được nhiều lời chúc cùng tình cảm của mọi người”, nam diễn viên bày tỏ.

Nhà ba tôi một phòng được dự đoán là tác phẩm doanh thu trăm tỷ tiếp theo có sự tham gia của Anh Tú Atus sau: Cua lại vợ bầu - 191,8 tỷ đồng (đạo diễn Nhất Trung, năm 2019); Siêu lừa gặp siêu lầy - 122 tỷ đồng (đạo diễn Võ Thanh Hòa, năm 2023); Gặp lại chị bầu - 105,3 tỷ đồng (đạo diễn Nhất Trung, năm 2024).

Anh Tú Atus hát "Nhớ nhớ quên quên"

MC Mai Dora lấn sân ca hát, được chồng bình luận viên ủng hộ hết mình

Mai Dora sinh năm 1995 là 1 hot girl, MC nổi tiếng của lĩnh vực thể thao điện tử. Cô vừa bất ngờ rẽ hướng sang âm nhạc với sản phẩm đầu tay Say what.

Dự án được Mai Dora ấp ủ hơn 2 năm. Trong suốt quá trình thực hiện, cô tham gia vào hầu hết các công đoạn sản xuất, từ định hướng hình ảnh, lựa chọn ê-kíp đến xây dựng ý tưởng.

Hot girl, MC Mai Dora đầu tư tiền tỷ khi lấn sân âm nhạc.

Mai Dora thừa nhận việc đã được biết đến với vai trò MC là một lợi thế khi cô có sẵn sự quan tâm của khán giả. Tuy nhiên, đó cũng là áp lực không nhỏ.

“Khi đã có một hình ảnh quen thuộc, tôi phải cố gắng nhiều hơn để khán giả nhìn nhận mình nghiêm túc ở vai trò mới”, cô chia sẻ.

Trước những hoài nghi xoay quanh cụm từ “hot girl đi hát”, Mai Dora thẳng thắn bày tỏ sự ngưỡng mộ Chi Pu.

Cô học được sự bản lĩnh của Chi Pu để mỗi ngày cố gắng từng bước chinh phục khán giả. Đàn chị cũng là tấm gương để nữ MC noi theo trên bước đường chinh phục nghệ thuật.

Cô bày tỏ xúc động và cảm ơn sự đồng hành của ông xã - bình luận viên Văn Tùng.

“Người tôi biết ơn nhất là chồng mình. Anh chưa bao giờ hoài nghi lựa chọn của tôi hay tạo áp lực. Anh âm thầm làm chỗ dựa để tôi yên tâm theo đuổi đam mê. Tôi rất yêu và tin tưởng anh”, cô nói.

Ca sĩ Ngô Kiến Huy đến ủng hộ Mai Dora.

Với Say what, Mai Dora lựa chọn thể loại EDM pha trộn hip hop và R&B. Ca khúc mang tinh thần tuyên ngôn mạnh mẽ, thể hiện tiếng nói tự tin của người phụ nữ hiện đại, sẵn sàng vượt qua định kiến và những áp đặt tiêu cực. Thông qua âm nhạc và vũ đạo, nữ nghệ sĩ xây dựng hình ảnh cá tính, quyến rũ và đậm chất nữ quyền.

MV "Say what" của Mai Dora

