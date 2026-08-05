Đỗ Phương Oanh

Diễn viên Đỗ Phương Oanh là cái tên được biết đến rộng rãi nhất. Cô sinh năm 1989 tại Phủ Lý, Hà Nam, bước vào nghề từ vai trò người mẫu trước khi trở thành diễn viên truyền hình. Tên tuổi của cô gắn với hàng loạt phim ăn khách như: Lặng yên dưới vực sâu, Quỳnh búp bê, Cô gái nhà người ta và đặc biệt là Hương vị tình thân - vai diễn giúp cô được đề cử ở hạng mục Nữ diễn viên ấn tượng tại VTV Awards 2021, dù sau đó cô xin rút lui khỏi đề cử vì muốn tập trung cho nghề.

Diễn viên Phương Oanh.

Đầu năm 2023, Phương Oanh công khai mối quan hệ với doanh nhân Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình và sau đó có với nhau 2 con sinh đôi Jimmy, Jenny. Gần đây, cô tái xuất màn ảnh nhỏ với vai Mỹ Anh trong Gió ngang khoảng trời xanh, đồng thời gây chú ý khi tham gia dancesport hậu sinh nở.

Tuy nhiên, đời sống của Phương Oanh rẽ sang một chương khác từ 10/2025, khi Shark Bình bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan dự án tiền số với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định kế toán và sau đó là trốn thuế, rửa tiền. Biến cố này khiến Phương Oanh trở thành tâm điểm chú ý, liên tục bị đồn đoán chuyện hôn nhân trên mạng xã hội.

Hiện tại, nữ diễn viên dần trở lại với các hoạt động thường nhật như quay vlog nấu ăn, chia sẻ khoảnh khắc bên 2 con sau thời gian im lặng trên mạng xã hội.

Phương Oanh bình yên bên 2 con:

Phan Phương Oanh

Sinh năm 2003 tại Hà Nội, Phan Phương Oanh từng lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam 2022 cùng danh hiệu Người đẹp biển trước khi chính thức đăng quang Miss World Vietnam 2025. Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân với IELTS 7.5 và khả năng giao tiếp tiếng Trung, cô được ban giám khảo đánh giá cao nhờ phong thái tự tin cùng phần thể hiện ấn tượng qua các phần thi phụ như Người đẹp thời trang, Người đẹp bản lĩnh và Queen Talk.

Hoa hậu Phương Oanh.

Ngay sau đăng quang, Phan Phương Oanh nhanh chóng bước vào giai đoạn hoạt động dày đặc. Cô được công bố đảm nhiệm vị trí Giám đốc Đối ngoại cho Miss World tổ chức tại Việt Nam - sự kiện dự kiến quy tụ hơn 120 đại diện nhan sắc từ khắp thế giới khởi động từ ngày 9/8.

Song song đó, tân hoa hậu còn tham gia ban chuyên môn của Miss Grand Vietnam 2026 với vai trò huấn luyện viên catwalk. Việc cùng lúc đảm nhận 2 vai trò ở hai cuộc thi lớn cho thấy Phan Phương Oanh đang được kỳ vọng trở thành gương mặt kết nối cho làng nhan sắc Việt trong năm bản lề này.

Dahan Phương Oanh

Tên thật Nguyễn Thị Phương Oanh, sinh ngày 1/4/1999 tại Điện Biên, Dahan Phương Oanh bắt đầu được chú ý khi lọt top 13 Vietnam's Next Top Model Allstars 2017 dù bị loại khá sớm ở tuổi 18. Bước ngoặt đến từ một tin nhắn lạ trên Facebook mời cô làm người mẫu quốc tế, từ đó Oanh một mình sang London và trúng ngay 4 show catwalk trong tháng đầu tiên.

Người mẫu Phương Oanh.

Hơn 8 năm sau, Dahan Phương Oanh trở thành người mẫu thuần Việt đầu tiên và duy nhất tính đến nay từng trình diễn tại cả 4 tuần lễ thời trang lớn nhất thế giới gồm Paris, London, Milan và New York, đồng thời có tên trên chuyên trang người mẫu quốc tế Models.com. Năm 2021, cô là người mẫu Việt Nam đầu tiên xuất hiện trên website chính thức của Gucci. Năm 2022, Dahan được Harper's Bazaar Việt Nam vinh danh Người mẫu của năm.

Gần nhất, tại Paris Haute Couture Fashion Week Thu Đông 2026, Dahan Phương Oanh có mùa diễn được đánh giá rực rỡ nhất sự nghiệp gần 10 năm làm mẫu, đảm nhận vị trí mở màn cho nhà mốt AZIZ của nhà thiết kế gốc Iran Aziz Rebar, đồng thời góp mặt trong show của Giorgio Armani Privé và Elie Saab. Chia sẻ về hành trình gần 1 thập kỷ bám trụ ở phân khúc cao cấp vốn khắt khe về số đo hình thể, cô cho biết bản thân giờ đây đã đủ vững vàng để hỗ trợ kinh tế cho gia đình từ chính nghề người mẫu.

Minh Phi

Ảnh: Tư liệu, FBNV