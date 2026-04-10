Chị gái song sinh - người bạn tri kỷ đứng sau vương miện

Ít người biết rằng đằng sau tân Miss World Vietnam 2025 là chị gái song sinh - người mà Phương Oanh gọi là "bạn tri kỷ trong cuộc sống".

Tân hoa hậu cho biết cả hai đều có tinh thần trách nhiệm cao, chí tiến thủ và luôn cố gắng đến cùng với bất kỳ mục tiêu nào đã đặt ra. Nhưng về tính cách, hai chị em lại là các thái cực bù trừ cho nhau - chị gái nhẹ nhàng, sâu sắc và hướng nội, còn cô năng động, quyết đoán và thích lắng nghe câu chuyện của mọi người xung quanh. Sự khác biệt đó, theo cô, chính là thứ tạo nên sự cân bằng và động lực để cả 2 cùng tiến lên.

Phan Phương Oanh và chị gái Phan Hoàng Yến.

"Chị gái là bạn tri kỷ trong cuộc sống, cũng là người mà tôi rất tự hào và noi theo", tân hoa hậu chia sẻ với VietNamNet.

Khoảng thời gian 2 chị em gắn bó và có nhiều kỷ niệm vui nhất, theo Phương Oanh, là những năm cấp III và đại học. Trong hành trình chinh phục Miss World Vietnam 2025, người chị song sinh vẫn là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất. Và đêm chung kết toàn bộ gia đình cùng những người bạn thân thiết đã bay vào TPHCM để chứng kiến khoảnh khắc chiếc vương miện được đặt lên đầu cô gái 23 tuổi.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất với Phương Oanh trong đêm chung kết lại không phải là lúc đăng quang. Đó là khi cô vừa hoàn thành câu trả lời ứng xử cuối cùng và nước mắt tự nhiên rơi xuống.

Phương Oanh lên ngôi Miss World Vietnam 2025.

Tân hoa hậu lý giải rằng suốt hành trình thi đấu, có những phần thi ở vòng Top 5 và Top 3 cô làm chưa tốt như kỳ vọng, chỉ vì một chút tâm lý chưa ổn định. Chính vì vậy, trong đêm quan trọng nhất, cô dồn toàn bộ năng lượng và cảm xúc vào từng câu trả lời.

Phương Oanh run rẩy bật khóc trong lúc công bố kết quả:

Khi bước vào top 2, nắm tay á hậu Lê Phương Khánh Như, nước mắt Phương Oanh trào ra. "Đó là những nước mắt của sự hạnh phúc chứ không phải là do run hay là những suy nghĩ tiêu cực", Phương Oanh chia sẻ.

Hành trình từ top 10 Hoa hậu Việt Nam đến vương miện năm 23 tuổi

Năm 2022, Phương Oanh dừng chân ở top 10 Hoa hậu Việt Nam và đoạt danh hiệu Người đẹp Biển. Nhiều người cho đó là thất bại, cô thì không.

Tân hoa hậu nhìn kết quả ấy như một cơ may, để nhìn thấy điểm mạnh, điểm yếu và dần hoàn thiện. Suốt 4 năm sau, hành trình trưởng thành của cô diễn ra trong lặng lẽ, không ồn ào, không bứt phá ngoạn mục. Thay vào đó là sự điềm tĩnh, một trái tim vững vàng và cái đầu lạnh để đối mặt với mọi tình huống khó khăn.

Phan Phương Oanh sinh năm 2023, cao 1,73m, số đo hình thể 83-61-92cm.

Là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, cô nhìn nhận Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà - người đàn chị cùng ngôi trường - như một hình mẫu lý tưởng. Điều cô học được không chỉ là cách đứng trên sân khấu quốc tế mà còn là cách biến nhiệm kỳ hoa hậu thành hành trình có ý nghĩa thực sự.

Đương kim hoa hậu chưa có bạn trai

Trong những ngày thi đấu đầy áp lực, chính niềm yêu thích nhảy và múa dân gian là thứ giúp tân hoa hậu cân bằng cảm xúc. Cô tập không phải vì chuyên nghiệp mà vì khi được làm điều mình yêu thích cảm giác như đang là chính mình. Ngoài ra, những sở thích giản dị hằng ngày như đọc sách, tập thể thao, xem phim và nghe nhạc cũng là cách Phương Oanh chăm sóc bản thân từ bên trong. Với cô, sự chân thật và chân thành trong cuộc sống chính là nền tảng bền vững của mọi vẻ đẹp.

Bố Phương Oanh từng nói với cô trước khi lên máy bay vào TPHCM dự chung kết: "Hãy chỉ tập trung vào bản thân, đừng so sánh, đừng để ý kiến bên ngoài làm lung lay tinh thần!". Lời dặn ấy, theo tân hoa hậu, chính là một trong những điều tạo nên động lực lớn nhất cho cô trong suốt cuộc thi.

Phương Oanh chia sẻ với VietNamNet hiện chưa có bạn trai và không có ý định tìm kiếm trong thời gian tới. Với cô, dù trước hay sau khi đăng quang, tình yêu hay tình bạn đều xuất phát từ cảm xúc, từ sự tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau - điều đó không thay đổi. Nhưng khi đang là đương kim Miss World Vietnam, nhiệm kỳ và nghĩa vụ với vương miện là ưu tiên số 1.

Tại Miss World lần thứ 74, cô muốn mang đến một góc nhìn chân thật về sắc đẹp Việt Nam. Không chỉ là vẻ dịu dàng bên ngoài mà còn là tinh thần kiên định, tự lập được hun đúc qua nhiều thế hệ phụ nữ Việt, từ những người giữ lửa gia đình thời chiến tranh, đến thế hệ trẻ ngày nay tự chủ, dám lên tiếng và sẵn sàng cống hiến cho xã hội.

Ảnh: Tư liệu