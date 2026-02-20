Tôi thường sử dụng chanh để giải rượu mỗi khi nhậu say. Xin bác sĩ tư vấn cách làm này có đúng không và làm sao để cơ thể đỡ mệt mỏi nhanh nhất. Tôi xin cảm ơn! (Nguyễn Văn Hải - Thanh Xuân, Hà Nội).

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thuận Linh - Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TPHCM) tư vấn:

Nhiều người cho rằng vị chua của chanh có thể giúp tỉnh táo sau khi uống rượu bia. Tuy nhiên, dưới góc độ y khoa, đây lại là một “nước đi” tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Khi bạn uống rượu bia, ethanol trong đồ uống có cồn sẽ kích thích tăng tiết axit và pepsin, làm suy yếu hàng rào chất nhầy bảo vệ niêm mạc dạ dày. Điều này khiến niêm mạc dạ dày dễ bị kích ứng và bào mòn.

Nếu bạn tiếp tục uống nước chanh có chứa axit citric đậm đặc, đặc biệt trong lúc bụng đang rỗng, nguy cơ tổn thương dạ dày sẽ càng tăng. Tình trạng này có thể làm nặng thêm cảm giác đau thượng vị, trào ngược, nhất là ở những người có cơ địa nhạy cảm hoặc tiền sử viêm dạ dày, trào ngược dạ dày - thực quản.

Để cơ thể phục hồi nhẹ nhàng hơn sau khi uống rượu bia, bác sĩ Linh khuyến nghị 3 nguyên tắc “vàng” sau:

Nguyên tắc “Pha loãng”

Rượu bia có tác dụng lợi tiểu, làm tăng bài niệu và mất nước, góp phần gây nhức đầu, mệt mỏi sau uống rượu. Việc uống đủ nước giúp bù lại lượng nước đã mất, đồng thời hỗ trợ cơ thể đào thải cồn qua đường nước tiểu.

Nguyên tắc “Trung hòa”

Thay vì nạp thêm axit từ chanh, bạn nên ưu tiên các món ăn lỏng, ấm và có tinh bột như cháo đậu xanh, cháo thịt băm, súp… Rượu bia có thể gây hạ đường huyết trong khi tinh bột trong cháo, súp giúp cải thiện tình trạng này, đồng thời làm dịu cảm giác cồn cào, khó chịu ở dạ dày.

Nguyên tắc “Bù khoáng”

Tác dụng lợi tiểu của rượu bia còn khiến cơ thể mất nhiều điện giải như kali, natri. Nước dừa tươi là nguồn bù khoáng tự nhiên, hỗ trợ cải thiện tình trạng thiếu hụt điện giải và giúp cơ thể hồi phục tốt hơn.

Bạn cần tránh các loại đồ ăn chiên xào nhiều dầu mỡ, đồ ăn cay nóng có thể kích ứng dạ dày và tăng cảm giác say. Việc ăn trước khi uống rượu là một thói quen tốt giúp bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, bạn nên lựa chọn những loại thực phẩm phù hợp và uống rượu có chừng mực để tránh những tác hại không mong muốn.