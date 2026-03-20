NTK Võ Việt Chung vừa chính thức giới thiệu bộ sưu tập (BST) áo dài Nét đẹp Á Đông. Bộ sưu tập quy tụ 3 nhan sắc nổi bật từ cuộc thi Hoa hậu đại dương Việt Nam 2025: Hoa hậu Nguyễn Thanh Thảo, Á hậu 2 Nguyễn Ngọc Huyền Trâm và Á hậu 3 Nguyễn Thị Diễm Châu trong vai trò "nàng thơ".

Top 3 của Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025

Lấy cảm hứng từ sự giao thoa giữa di sản văn hóa và nhịp sống hiện đại, mỗi thiết kế trong Nét đẹp Á Đông là một lát cắt nghệ thuật công phu, phác họa chân dung người phụ nữ vừa nền nã, mềm mại vừa ẩn chứa nội lực và cá tính riêng.

Hoa hậu Thanh Thảo.

BST kết hợp độc đáo giữa lụa cao cấp Việt Nam và vải chirimen Nhật Bản - chất liệu tạo nên độ bay bổng, mềm mại và chiều sâu thị giác đặc trưng trên bề mặt vải. Trên nền chất liệu, kỹ nghệ thêu tay và đính kết thủ công tinh xảo tạo nên những họa tiết hoa sen, chim khổng tước sống động, mang hàm ý về sự may mắn, thịnh vượng và khí chất cao quý.

Bảng màu của BST đa dạng, trải dài từ đỏ, hồng, tím, cam đến vàng đồng và xanh, tựa như những cung bậc cảm xúc khác nhau của người phụ nữ. Phần cổ áo được biến tấu linh hoạt, giao thoa giữa cấu trúc cổ cao truyền thống và nét phóng khoáng của cổ tròn, kết hợp cùng các điểm nhấn màu sắc để tạo sự cân bằng giữa cổ điển và tân thời.

Á hậu Diễm Châu.

Hoa hậu Thanh Thảo toát lên vẻ kiêu kỳ, cuốn hút nhưng không mất đi sự mềm mại rất riêng. Á hậu Huyền Trâm lại gây ấn tượng bằng vẻ trong trẻo, tinh khôi, nhẹ nhàng, cân bằng hài hòa cho tổng thể. Á hậu Diễm Châu sắc sảo, điềm tĩnh và nền nã nhưng đầy chiều sâu.

Á hậu Huyền Trâm.

Hình ảnh BST được thực hiện trong một không gian nội thất cổ điển. Dưới ánh sáng tông trầm ấm, chất lụa và những chi tiết thủ công trên từng thiết kế được tôn vinh tuyệt đối, tạo nên bầu không khí đậm chất nghệ thuật.

Thí sinh Hoa hậu Đại dương 2025:

Ảnh: Trịnh Quốc Huy