Năm nay, Vịnh Vĩnh Hy (tỉnh Khánh Hòa) trở thành điểm đến đăng cai của Hoa hậu Đại dương Việt Nam, mang đến trải nghiệm mới mẻ cho thí sinh và khán giả.

Là một trong những nhà tài trợ đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Đại Dương Việt Nam 2025, hệ thống nghỉ dưỡng La Mer Vịnh Vĩnh Hy đã mang đến cho các thí sinh một trải nghiệm đáng nhớ giữa không gian yên bình và đầy cảm hứng. Các người đẹp không chỉ được tỏa sáng trên sân khấu mà còn được chăm sóc, thư giãn tại các khu villa sang trọng, homestay ấm cúng, cùng những dịch vụ spa thư giãn tuyệt vời tại La Mer, để tái tạo năng lượng cho cuộc thi.

Top 5 Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 tham quan và trải nghiệm chuỗi dịch vụ tại Lamer Santo

Founder & CEO Lamer Vịnh Vĩnh Hy - Hoàng Thị Hương (Madame Hoàng) cho biết, La Mer đồng hành cùng cuộc thi với mong muốn giới thiệu đến công chúng cảnh quan, văn hoá, dịch vụ du lịch tại Vịnh Vĩnh Hy một cách toàn diện hơn.

Chia sẻ về lý do gắn bó với Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025, người đẹp từng nhận giải Hoa khôi Doanh nhân 2017, cho biết: Đây là trách nhiệm nhưng cũng là niềm tự hào, khi chính doanh nghiệp địa phương được góp phần vào thành công chung của cuộc thi cũng như góp một phần nhỏ vào công cuộc quảng bá du lịch vịnh Vĩnh Hy. “Trong suốt 10 ngày diễn ra vòng chung kết, đội ngũ chúng tôi đã nỗ lực hết sức cùng Ban tổ chức để đảm bảo các thí sinh, khách mời có được không gian nghỉ ngơi, trải nghiệm ẩm thực và dịch vụ tốt nhất”, Madame Hoàng nói.

Bên cạnh việc cung cấp chuỗi dịch vụ đẳng cấp, Madame Hoàng cũng đồng hành cùng cuộc thi 2025 trong các hoạt động quan trọng: Chung kết, Sự kiện thuyết trình chủ đề “Tôi yêu Đại dương”, Lễ trao sash, Fashion Show…

Trong suốt hành trình Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025, chuỗi dịch vụ của Madame Hoàng đã hỗ trợ công tác lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm cho Ban tổ chức, thí sinh cũng như các khách mời. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này góp phần giúp các hoạt động của cuộc thi, từ show diễn thời trang bên bờ biển cho đến những bữa tiệc, những chuyến tham quan khám phá được trọn vẹn và mang lại những ấn tượng đẹp.

Được biết chuỗi dịch vụ du lịch - lưu trú - ẩm thực: Lamer Santo, Vườn Nhà Bà Hương, Quán Bà Hương do Madame Hoàng phát triển tại Vĩnh Hy bao gồm 35 căn villa, 50 phòng khách sạn, 3 nhà hàng, 1 tàu đáy kính, 1 bè nổi và chuỗi quán cà phê, tạo nên hệ sinh thái du lịch khép kín, đáp ứng đa dạng nhu cầu của du khách.

Hoa hậu, Á hậu Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 thưởng thức món ngon tại Quán Bà Hương

Mang thông điệp bảo vệ đại dương, môi trường biển đảo và phát triển du lịch bền vững, Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 không chỉ tìm ra gương mặt mới đại diện cho nhan sắc Việt, mà còn góp phần đưa Vịnh Vĩnh Hy trở thành điểm đến nổi bật trên bản đồ du lịch Việt. Sự đồng hành của những doanh nhân địa phương như Madame Hoàng là minh chứng rõ ràng cho tinh thần chung tay lan tỏa, quảng bá văn hóa, du lịch từ những hành động thiết thực.

Hoa hậu Đại dương Việt Nam là cuộc thi sắc đẹp quốc gia được tổ chức định kỳ nhằm tìm kiếm gương mặt đại diện cho nhan sắc, trí tuệ và tiếng nói bảo vệ đại dương, môi trường, biển đảo. Năm nay, cuộc thi diễn ra tại vịnh Vĩnh Hy (Khánh Hòa) với nhiều hoạt động đặc sắc như trình diễn thời trang trên bờ biển, tham quan trải nghiệm và quảng bá du lịch địa phương, cùng đêm chung kết 19/9 được dàn dựng công phu, hoành tráng. Tại đây, Nguyễn Thanh Thảo đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025; Giải Á hậu 1 đã được trao cho người đẹp Phạm Thị Phương Vy Vi.

Bên cạnh việc thành công tìm ra những cô gái tài sắc vẹn toàn, cuộc thi còn để lại dấu ấn khi góp phần quảng bá đến công chúng hình ảnh Vịnh Vĩnh Hy - một trong những vịnh biển đẹp nhất Việt Nam.

