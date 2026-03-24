Thưa chuyên gia, trứng gà ngải cứu thực sự có tác dụng giảm mệt mỏi không hay chỉ truyền miệng? Món ăn này có phù hợp với người trẻ ít vận động nhưng hay đau mỏi vai gáy không? (Nguyễn Thị Hồng - Hà Nội).

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên giảng viên Học viện Y Dược cổ truyền Việt Nam tư vấn:

Trứng gà ngải cứu là món ăn quen thuộc trong dân gian, không chỉ dễ chế biến mà còn được nhiều người sử dụng như một cách hỗ trợ cải thiện sức khỏe, đặc biệt với các triệu chứng đau nhức xương khớp hoặc mệt mỏi do thay đổi thời tiết.

Theo y học cổ truyền, ngải cứu có vị đắng, cay, tính ấm, quy vào ba kinh can - tỳ - thận. Đây là những tạng có liên quan mật thiết đến hệ vận động của cơ thể. Nhờ đặc tính này, ngải cứu được cho là có tác dụng tán hàn, trừ thấp, giúp giảm đau, tiêu viêm trong các trường hợp đau khớp do lạnh ẩm.

Thực phẩm này hỗ trợ hoạt huyết, thông kinh, lưu thông khí huyết và giảm tình trạng ứ trệ, giảm tình trạng đau mỏi kéo dài. Ngoài ra, dược liệu này còn có tác dụng ôn kinh, cầm đau, phù hợp với những người bị đau tăng khi trời lạnh hoặc mưa ẩm.

Trứng gà có vị ngọt, tính bình, đi vào các kinh tâm - tỳ - thận, thường được dùng để bổ khí huyết, dưỡng âm, rất phù hợp với người thể trạng suy nhược, mệt mỏi hoặc đau nhức do thiếu hụt khí huyết.

Lá ngải chiên trứng giúp lưu thông khí huyết. Ảnh: Hoa Linh.

Khi kết hợp với ngải cứu, trứng gà giúp cân bằng tính ấm của dược liệu, làm món ăn trở nên hài hòa, dễ sử dụng hơn trong bữa ăn hằng ngày. Đồng thời, trứng gà cũng cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết, góp phần hỗ trợ phục hồi hệ cơ - xương - khớp.

Từ những công dụng trên, bạn có thể lựa chọn món ăn này cho mình phù hợp. Để phát huy hiệu quả, món trứng gà ngải cứu nên được dùng khi còn nóng, tránh để nguội vì dễ gây tanh và giảm độ ngon. Thời điểm phù hợp là vào buổi sáng hoặc trưa; hạn chế ăn vào buổi tối có thể gây đầy bụng, khó tiêu.

Mỗi tuần chỉ nên ăn khoảng 2-3 lần, không nên lạm dụng vì thực phẩm chiên rán dễ gây nóng trong và ảnh hưởng tiêu hóa nếu dùng quá nhiều.

Dù là món ăn bổ dưỡng, trứng gà ngải cứu vẫn cần được sử dụng đúng cách và phù hợp với từng thể trạng để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

3 nhóm người không nên ăn:

- Người có cơ địa nhiệt, thường xuyên bị nóng trong, nổi mụn, táo bón nên hạn chế sử dụng vì ngải cứu có tính ấm, kết hợp với món chiên dễ làm tăng sinh nhiệt trong cơ thể.

- Người có bệnh lý gan nặng cũng cần thận trọng, tránh ăn đồ rán do gan phải hoạt động nhiều để chuyển hóa chất béo.

- Phụ nữ mang thai trong 3 tháng đầu được khuyến cáo không nên dùng ngải cứu vì có thể gây kích thích tử cung.

