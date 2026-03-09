Gần đây, tôi thấy mặt nhiều mụn hơn do trong dịp Tết uống nhiều bia rượu. Tôi có nên uống thêm một số nước làm mát gan như rau má, astiso không? Xin bác sĩ tư vấn giúp. Tôi cảm ơn! (Võ Ngọc Huyền - 32 tuổi, TPHCM).

Bác sĩ chuyên khoa II - Nguyễn Thị Diễm Hương, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cơ sở 3 tư vấn:

Sau những ngày ăn nhiều dầu mỡ, uống rượu bia hoặc khi cơ thể xuất hiện cảm giác nóng trong, mệt mỏi, nhiều người có xu hướng tìm đến các loại thức uống “mát gan” với kỳ vọng giúp thanh lọc và phục hồi chức năng gan.

Mỗi loại thức uống trên đều có công dụng với sức khỏe nhưng nếu dùng sai sẽ gây hậu quả tai hại.

Nước rau má

Rau má thường được dùng với mục đích “thanh nhiệt”, làm mát cơ thể. Loại nước này có tác dụng lợi tiểu nhẹ, giảm cảm giác nóng trong. Tuy vậy, uống quá nhiều nước rau má trong thời gian ngắn, nhất là khi cơ thể đang mệt và có xu hướng lạnh sau khi uống rượu, có thể gây đầy bụng, tiêu chảy hoặc tụt huyết áp ở người thể trạng yếu.

Đáng lưu ý, rau má không tác động vào hệ enzyme gan để làm tăng tốc độ chuyển hóa ethanol, vì vậy không có tác dụng “giải rượu” theo nghĩa sinh học.

Nước rau má được nhiều người dùng nhưng nên thận trọng vì có thể gây rối loạn tiêu hóa. Ảnh: Hoa Linh.

Nước atiso

Atiso thường được nhắc đến như thức uống “bổ gan”. Thực tế, atiso phù hợp hơn trong hỗ trợ các rối loạn gan mật mạn tính, chứ không phải giải pháp xử trí triệu chứng say rượu cấp.

Việc dùng atiso pha quá đậm hoặc uống liên tục với mong muốn hồi phục nhanh có thể gây tụt huyết áp, rối loạn tiêu hóa. Trong giai đoạn cơ thể còn mệt và dạ dày nhạy cảm sau uống rượu, đây không phải lựa chọn ưu tiên.

Nước chanh muối

Nước chanh muối được nhiều người lựa chọn vì dễ uống, tạo cảm giác tỉnh táo. Chanh cung cấp vitamin C còn muối bù một phần điện giải đã mất. Tuy nhiên, với người viêm dạ dày, trào ngược dạ dày - thực quản hoặc loét dạ dày, đồ uống có tính axit đậm đặc có thể làm tăng kích ứng niêm mạc, đặc biệt khi uống lúc đói.

Nếu dùng nước chanh muối, bạn nên pha loãng, uống từng ngụm nhỏ và không sử dụng khi bụng đang trống rỗng.

Lưu ý, không có loại nước nào có thể giúp gan xử lý cồn nhanh hay thải bớt độc tố hơn một cách rõ rệt. Gan cần thời gian để chuyển hóa còn các loại nước chỉ đóng vai trò hỗ trợ làm dịu triệu chứng.

Sau khi ăn nhậu, theo tôi lựa chọn an toàn nhất vẫn là nước lọc uống đủ lượng, có thể kết hợp dung dịch bù điện giải pha đúng nồng độ. Các loại nước dân gian chỉ nên dùng như biện pháp bổ trợ, với lượng phù hợp từng người.

Việc lạm dụng nhiều loại nước truyền miệng, uống đậm đặc hoặc kết hợp cùng lúc, không những không giúp gan “khỏe” hơn mà còn có thể khiến gan và dạ dày phải làm việc vất vả hơn.