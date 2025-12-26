Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ - giảng viên khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Dược TPHCM, mùa đông là thời điểm cơ thể dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết lạnh, độ ẩm cao, tạo điều kiện cho cảm cúm, rối loạn tiêu hóa và nhiều bệnh đường hô hấp phát sinh.

Bên cạnh việc giữ ấm, nghỉ ngơi hợp lý, chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc tăng sức đề kháng. Trong đó, rau gia vị tuy dùng với lượng nhỏ nhưng lại mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt trong mùa đông.

Bác sĩ Vũ cho biết, rau gia vị không chỉ giúp món ăn thêm đậm đà, kích thích vị giác mà còn chứa nhiều tinh dầu, hoạt chất sinh học có tác dụng giữ ấm cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa và phòng bệnh. Ông đưa ra hai loại rau gia vị quen thuộc, khuyến khích nên bổ sung thường xuyên hằng ngày.

Thì là

Thì là (còn gọi là thìa là, thời la, đông phong) là loại rau gia vị quen thuộc trong bữa ăn của người Việt, thường xuất hiện trong các món canh cá, canh lươn, ốc… Nhờ mùi thơm đặc trưng, thì là giúp át mùi tanh, làm món ăn hấp dẫn và ngon miệng hơn trong những ngày lạnh.

Theo Đông y, thì là có vị cay, tính ấm, không độc. Cả lá và hạt thì là đều được sử dụng làm thuốc. Các tài liệu y học cổ truyền ghi nhận thì là có tác dụng điều hòa tiêu hóa, bổ thận, mạnh tỳ, giảm đầy hơi, chướng bụng, đau bụng do lạnh.

Rau thì là loại gia vị mùa đông tốt cho sức khỏe.

Ngoài ra, thì là còn giúp kích thích ăn ngon miệng, hỗ trợ tiêu hóa và có lợi cho phụ nữ sau sinh nhờ tác dụng lợi sữa. Trong mùa đông, việc thêm thì là vào các món ăn nóng giúp giữ ấm cơ thể và giảm nguy cơ rối loạn tiêu hóa.

Rau mùi

Rau mùi, còn gọi là ngò ta hay hương tuy, là loại rau gia vị phổ biến, đặc biệt được trồng nhiều ở miền Bắc và thường có sẵn trong mùa đông. Rau mùi có vị cay nhẹ, tính ấm, mùi thơm dễ chịu, thường được dùng ăn sống hoặc nấu canh, rắc lên món ăn khi còn nóng.

Theo Đông y, rau mùi có tác dụng tiêu thức ăn, trừ phong tà, hỗ trợ giải cảm, thông đại tiểu tiện. Dân gian còn dùng rau mùi để hỗ trợ các trường hợp đậu, sởi khó mọc, giúp cơ thể phát tán tà khí. Trong mùa lạnh, ăn rau mùi đúng cách làm ấm cơ thể, tăng khả năng chống lại cảm cúm và các bệnh do thời tiết.

Từ những công dụng trên, bác sĩ Vũ khuyến cáo, việc bổ sung hợp lý các loại rau gia vị như thì là và rau mùi trong bữa ăn hằng ngày không chỉ giúp món ăn thêm ngon miệng mà còn là cách đơn giản, tiết kiệm để chăm sóc sức khỏe trong mùa đông.