Anh Lê Văn Hùng (Hà Tĩnh) chia sẻ: “Nước lụt ngập gần nửa tường. Khi rút đi thì tường chuyển màu vàng nhạt, lớp sơn mềm nhũn rồi tróc ra từng mảng. Mùi ẩm mốc nặng lắm, trẻ con trong nhà ho suốt”.

Khí hậu nhiệt đới ẩm và những đợt mưa kéo dài, đặc biệt là sự cực đoan của thời tiết ở miền Bắc và miền Trung, khiến tường nhà liên tục bị nước tác động, độ ẩm tăng cao. Điều này làm kết cấu tường suy yếu nhanh chóng, khiến nhà cửa xuống cấp mỗi mùa mưa, giảm tuổi thọ của màng sơn và cả kết cấu công trình.

Tường phồng rộp, bong tróc từng mảng lớn

Chỉ sau vài tuần mưa kéo dài, bức tường phòng khách vốn trắng sáng bắt đầu xuất hiện những bọt nước li ti, dần phình to thành từng mảng phồng rộp, mềm nhũn. Lớp sơn nhanh chóng bong tróc thành mảng lớn, lộ ra lớp vữa xi măng xù xì bên trong. Tình trạng gây mất thẩm mỹ nghiêm trọng cho ngôi nhà, chi phí sửa chữa tốn kém, bởi phải cạo bỏ và thi công lại từ đầu, làm giảm đáng kể giá trị tài sản.

Tường loang vàng, mốc đen, ố trắng khắp nơi

Mùa mưa vừa qua, bức tường phòng ngủ vốn trắng tinh bỗng xuất hiện những vết loang màu vàng ố, lan dần thành từng mảng lớn. Ở những góc tường ẩm, các đốm mốc đen, mốc trắng mọc lên dày đặc, kèm theo mùi hôi ẩm nồng nặc, khó chịu lan tỏa khắp phòng.

Anh Trần Văn Nam (khách hàng Sơn Fujisu) chia sẻ lo lắng: “Nhà tôi ở tầng 1, mỗi mùa mưa đến là tường lại ố vàng, mốc đen khắp nơi. Con trai tôi 5 tuổi, hay bị ho, sổ mũi không dứt. Bác sĩ khuyên nên cải thiện môi trường sống vì nhà ẩm mốc quá”.

Nấm mốc và môi trường ẩm ướt ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe hô hấp, gây ho, sổ mũi, khó thở, dị ứng da, đặc biệt nguy hiểm với trẻ em và người cao tuổi. Môi trường sống bị ô nhiễm với mùi ẩm mốc cũng tạo nên tâm lý căng thẳng, lo lắng cho các thành viên trong gia đình.

Hiện tượng nứt chân chim, thấm dột

Dưới tác động của sự co giãn nhiệt độ, rung lắc công trình và lún nền, tường nhà dễ xuất hiện những vết nứt nhỏ li ti, được gọi là nứt chân chim. Mặc dù nhỏ, những vết nứt này là lối mở trực tiếp và nguy hiểm nhất cho nước mưa xâm nhập.

Chỉ sau một vài trận mưa lớn, nước có thể len lỏi qua các khe nứt siêu nhỏ, gây nên tình trạng thấm dột cục bộ và ẩm ướt nghiêm trọng. Nếu không can thiệp và xử lý kịp thời, hiện tượng này sẽ đẩy nhanh quá trình kiềm hóa, phồng rộp và bong tróc màng sơn từ bên trong. Hậu quả là không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ ngôi nhà mà còn khiến gia chủ tốn kém nhiều chi phí hơn so với việc chống thấm toàn diện ngay từ đầu.

Giải pháp chống thấm được các chuyên gia khuyên dùng

Trước những hậu quả nghiêm trọng của thấm dột và nấm mốc sau mùa mưa bão, các chuyên gia xây dựng đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lựa chọn vật liệu chống thấm chuyên biệt cho khí hậu Việt Nam. Trong số các giải pháp hiện có, sơn chống thấm Fujisu Sato đang là cái tên được đánh giá cao và khuyến nghị sử dụng.

Công nghệ Water Beading Effect chống thấm tự nhiên, bảo vệ ngôi nhà tối ưu

Điểm nổi bật của Fujisu Sato là khả năng chống thấm hiệu quả với 2 lớp không cần sơn lót giúp tiết kiệm đáng kể chi phí và thời gian thi công những vẫn đảm bảo chất lượng bền bỉ cho công trình.

Công nghệ Silicon Hydra-Guard tiên tiến tạo nên lớp màng liên kết chặt chẽ, hoạt động như một hệ thống chống thấm 2 chiều. Lớp màng này ngăn nước mưa thấm từ ngoài vào nhưng vẫn đồng thời cho phép hơi ẩm từ bên trong tường thoát ra. Cơ chế này loại bỏ áp lực hơi nước, là nguyên nhân gốc rễ gây nên hiện tượng phồng rộp, bong tróc và kiềm hóa sơn, giúp tường luôn khô ráo và bền màu.

Fujisu Sato - giải pháp chống thấm toàn diện, bảo vệ ngôi nhà trước mọi thử thách của thời tiết

Bên cạnh đó, Fujisu Sato cũng được tích hợp các vật liệu có độ đàn hồi vượt trội ngay trong lớp màng bảo vệ. Khả năng đàn hồi này cho phép màng sơn co giãn theo các vết nứt chân chim đồng thời "vá kín" lối mở của nước mưa, ngăn chặn thấm dột tức thì. Song song đó, việc bổ sung các hoạt chất kháng khuẩn, kháng nấm mốc hiệu quả cao cùng công nghệ kháng nước Hydrophobic giúp bề mặt tường không đọng nước, tự làm sạch, loại bỏ hoàn toàn môi trường sống của bào tử nấm mốc và rêu tảo.

Nhờ sự kết hợp hoàn hảo của các tính năng trên, Fujisu Sato không chỉ giúp ngôi nhà vượt qua mọi mùa mưa bão mà còn duy trì vẻ đẹp thẩm mỹ và bảo vệ sức khỏe gia đình lâu dài.

(Nguồn: Công ty CP liên doanh sơn Nhật Bản)