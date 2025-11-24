Bác sĩ chuyên khoa II Lâm Nguyễn Thùy An, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cơ sở 3, cho biết sau mỗi đợt mưa lũ, môi trường thay đổi đột ngột, độ ẩm tăng cao, nước đọng nhiều tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, virus, ký sinh trùng phát triển. Đây là nguyên nhân khiến nhiều bệnh lý dễ bùng phát, đặc biệt ở hệ hô hấp, tiêu hóa, da liễu và cơ xương khớp.

Theo bác sĩ An, nhận diện sớm các bệnh thường gặp và có biện pháp phòng ngừa đúng cách là yếu tố quan trọng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

1. Cảm cúm

Cảm cúm là bệnh truyền nhiễm do virus cúm A, B gây ra và lây lan mạnh qua đường hô hấp khi tiếp xúc với giọt bắn từ người nhiễm bệnh. Thời điểm giao mùa, thời tiết ẩm thấp, môi trường sau lụt bẩn, ô nhiễm khiến virus phát triển và lan rộng hơn.

Triệu chứng: Sốt, đau đầu, đau nhức cơ thể, ho, nghẹt mũi, mệt mỏi. Các biểu hiện kéo dài 5-7 ngày và thường nặng hơn cảm lạnh, đi kèm sốt cao, run rẩy, đau cơ. Người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai có nguy cơ biến chứng viêm phổi, viêm phế quản, viêm xoang.

Điều trị: Nghỉ ngơi, bù nước, dùng thuốc hạ sốt và đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ. Trường hợp cúm A cần theo dõi sát và hỗ trợ hô hấp kịp thời.

Phòng bệnh: Tiêm vắc xin cúm mùa, đeo khẩu trang nơi đông người, rửa tay thường xuyên, giữ ấm cơ thể và bổ sung vitamin C.

Sau mưa lũ, nguy cơ dịch bệnh bùng phát. Ảnh: Nguyễn Huế.

2. Sốt xuất huyết

Sốt xuất huyết Dengue bùng phát mạnh trong mùa mưa do muỗi vằn sinh sản nhiều ở các khu vực có nước đọng.

Triệu chứng: Sốt cao đột ngột, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, chảy máu cam, xuất huyết dưới da, buồn nôn. Bệnh có thể chuyển nặng, gây sốc, xuất huyết nội nếu không được điều trị đúng cách. Nếu sốt cao, người dân nên đến cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị.

Điều trị: Chủ yếu giảm triệu chứng như hạ sốt, bù điện giải, theo dõi dấu hiệu cảnh báo (đau bụng dữ dội, chảy máu bất thường, lừ đừ).

Phòng bệnh: Diệt muỗi và lăng quăng, đậy kín vật dụng chứa nước, mặc quần áo dài, ngủ màn.

3. Bệnh ngoài da

Độ ẩm cao và vệ sinh kém trong mùa mưa lũ là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn, nấm và ký sinh trùng phát triển, gây các bệnh như nấm da, viêm nang lông, ghẻ, viêm da tiếp xúc.

Triệu chứng: Ngứa, đỏ da, nổi mụn nước, tróc vảy, ghẻ, nhiễm trùng lan rộng nếu không điều trị sớm.

Phòng bệnh: Giữ da khô thoáng, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, tránh ngâm mình lâu trong nước bẩn hoặc nước mưa. Sử dụng thuốc bôi hoặc thuốc uống theo chỉ định tùy loại bệnh.

4. Bệnh tiêu hóa

Mưa lũ khiến thực phẩm dễ nhiễm khuẩn, nguồn nước bị ô nhiễm, làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm, viêm dạ dày - ruột, tiêu chảy nhiễm khuẩn. Ngoài ra, nguy cơ mắc bệnh viêm gan A, E cũng tăng. Bệnh này lây truyền qua đường phân - miệng, thường liên quan đến nguồn nước và thực phẩm bẩn.

Triệu chứng: Tiêu chảy, đau bụng, buồn nôn, nôn, sốt nhẹ.

Điều trị: Bù nước và điện giải, ăn thực phẩm mềm dễ tiêu. Trường hợp nặng hoặc kéo dài cần nhập viện để dùng kháng sinh, bù dịch theo chỉ định.

Phòng bệnh: Trong điều kiện thiếu thốn, việc chọn lựa thực phẩm có thể khó khăn nhưng hãy cố gắng chọn những thực phẩm không có dấu hiệu hư hỏng hoặc có mùi khó chịu. Nếu có điều kiện, hãy ưu tiên sử dụng các loại thực phẩm đóng hộp, đóng gói kín, có hạn sử dụng. Chú ý kiểm tra xem bao bì có bị rách, thủng hoặc phồng lên bất thường không.

5. Đau nhức xương khớp

Thời tiết lạnh và ẩm khiến mạch máu ngoại vi co lại, giảm lưu thông máu đến cơ và khớp, dẫn đến đau nhức và cứng khớp. Người lớn tuổi, người có bệnh lý thoái hóa khớp dễ bị ảnh hưởng nặng.

Triệu chứng: Đau ở tay, vai, gối; khớp cứng vào buổi sáng hoặc khi thời tiết thay đổi.

Điều trị: Giữ ấm cơ thể, vận động nhẹ nhàng, sử dụng thuốc giảm đau nếu cần.

Phòng bệnh: Tập luyện đều đặn, bổ sung canxi, vitamin D, giữ ấm khớp khi mưa lạnh.

Bác sĩ An khuyến cáo người dân vùng lũ, chủ động phòng ngừa thông qua vệ sinh cá nhân, dinh dưỡng hợp lý, nâng cao sức đề kháng và thăm khám sớm khi có dấu hiệu bất thường sẽ giúp hạn chế biến chứng, bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.