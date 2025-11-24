Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm nay (24/11), vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 8h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines.

Chuyên gia khí tượng nhận định, trong 1-2 ngày tới, ATNĐ dự báo di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Khoảng đêm 25 rạng sáng 26/11, ATNĐ sẽ đi vào Biển Đông; trong ngày 26/11, khi còn cách đất liền Nam Trung Bộ khoảng 1.000km, ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão. Đây khả năng là cơn bão số 15 trong mùa mưa bão năm 2025.

Đường đi và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, cập nhật sáng 24/11. Nguồn: NCHMF

Cường độ bão mạnh nhất dự kiến khi đi qua khu vực phía Bắc đặc khu Trường Sa có thể đạt cấp 10, giật cấp 13. Sau đó, bão di chuyển theo hướng Tây, hướng về đất liền Nam Trung Bộ, trọng tâm ảnh hưởng từ khu vực Gia Lai đến Lâm Đồng (vùng từ Bình Định đến Bình Thuận cũ), thời gian ảnh hưởng chính trong khoảng 28-30/11.

Các chuyên gia khí tượng nhận định ban đầu về tác động của bão trên đất liền, là khi tiến vào vùng biển ven bờ, bão có thể giảm cường độ do tác động của không khí lạnh và nhiệt độ bề mặt biển thấp tại khu vực biển Nam Trung Bộ.

"Cường độ khi ảnh hưởng đến đất liền có thể ở mức bão cấp 8-9 hoặc áp thấp nhiệt đới. Dự kiến từ ngày 28-30/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng có khả năng xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng, trong đó mưa mạnh nhất tập trung dọc dải ven biển", chuyên gia dự báo.

Đồng thời, cơ quan khí tượng lưu ý, các tác động cụ thể cần tiếp tục được cập nhật theo số liệu quan trắc và dự báo trong 1-2 ngày tới.

Cụ thể, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Tây Tây Bắc, khoảng 20-25km/h. Đến 7h sáng mai (25/11), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực miền Trung Philippines, với cường độ cấp 7, giật cấp 9.

Trong 24 giờ sau đó, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, di chuyển hướng Tây, khoảng 20-25km/h, đi vào Biển Đông. Đến 7h ngày 26/11, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông. Cường độ gió lúc này tăng lên cấp 8, giật cấp 10.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km và tiếp tục có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, từ chiều tối 25/11, vùng biển phía Đông khu vực giữa và Nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m. Biển động mạnh.

Trong khoảng đêm 26-28/11, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 13.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Không khí lạnh sắp tràn về, miền Trung vẫn có mưa

Sáng cùng ngày, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cập nhật về diễn biến đợt không khí lạnh sắp tràn về nước ta. Theo đó, khoảng chiều và đêm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến không mưa, từ ngày 25/11 trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Thời tiết Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, từ ngày 25/11 trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13-15 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi ngày và đêm nay có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Cụ thể, ở khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi lượng mưa 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>60mm/3h).

Ở phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Bắc Khánh Hòa có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Từ ngày 25/11, mưa lớn ở Trung Bộ có xu hướng giảm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.