Theo nghiên cứu của Milieu Insight tại Đông Nam Á, thiết bị công nghệ là loại hàng xa xỉ được mua nhiều nhất năm 2023. Đáng chú ý, Việt Nam dẫn đầu với tỷ lệ 54%, cao hơn mức trung bình khu vực. Trong đó, 44% người tham gia khảo sát cho biết tính độc đáo của sản phẩm như thiết kế hoặc tay nghề thủ công là yếu tố quyết định khiến họ xuống tiền.

Điều này cho thấy hành vi tiêu dùng đối với sản phẩm công nghệ xa xỉ đang có sự dịch chuyển rõ rệt. Họ tìm kiếm những quà tặng gắn liền với dấu ấn cá nhân và mang tính độc đáo. Trong bối cảnh đó, dòng điện thoại đã làm nên thương hiệu của Vertu - Vertu Signature trở thành một trong những lựa chọn nổi bật ở phân khúc công nghệ xa xỉ.

Theo Vertu Việt Nam, trước dịp lễ 2/9, lượng khách hàng quan tâm và mua Signature V 4G làm quà tặng có dấu hiệu tăng mạnh hơn so với quý trước. Trong đó, có 3 phiên bản được khách hàng Việt yêu thích là Stainless Steel Pure Silver, Pure Black Lizard Red và Pure Black Full Gold.

Signature V 4G Stainless Steel Pure Silver

Mang tinh thần mạnh mẽ và sự lịch lãm, Signature V 4G Stainless Steel Pure Silver được chế tác từ thép không gỉ cao cấp, với ngôn ngữ thiết kế tối giản nhưng đầy quyền lực. Đây là mẫu điện thoại dành riêng cho những người lãnh đạo mạnh mẽ, giúp toát lên phong thái của người dẫn đầu.

Thiết bị tích hợp sóng 4G, giúp duy trì kết nối ổn định, đồng hành cùng chủ nhân trong mọi khoảnh khắc, từ bàn họp đến cuộc gặp gỡ xã giao đầy phong cách. Đồng thời, sản phẩm còn sở hữu hệ thống loa đặc biệt được gia công bằng gốm Ceramic có khả năng cách âm hoàn hảo, giúp các cuộc đàm thoại được bảo mật cao hơn.

Mẫu máy này có giá từ 480 triệu đồng. Tuy nhiên, nhiều khách hàng đến Vertu Việt Nam thường lựa chọn chế tác riêng như thay đổi chất liệu, màu da lưng hay khắc chữ ký tay. Sự cá nhân hóa này tạo nên một thiết bị phản chiếu bản sắc của người sở hữu, là món quà xa xỉ mang giá trị khác biệt.

Pure Black Lizard Red: Mang vẻ đẹp tinh tế và quyến rũ

Nếu Pure Silver hướng tới vẻ đẹp quyền lực, thì Pure Black Lizard Red lại là tuyên ngôn về thời trang. Mặt lưng được bọc da thằn lằn quý hiếm, tông đỏ rực rỡ nổi bật, tạo nên sự sang trọng nhưng vẫn hiện đại, phù hợp giúp các “nữ cường nhân” sử dụng trong mọi bối cảnh, từ buổi trà chiều đến sự kiện quan trọng.

Đặc biệt, bàn phím của máy được nâng đỡ bởi 4,75 carats đá ruby, từng chi tiết đều được hoàn thiện thủ công bởi các nghệ nhân hàng đầu thế giới. Với giá từ 629 triệu đồng, đây là món quà không chỉ tôn vinh người nhận, mà còn khẳng định sự trân trọng của người trao.

Vertu Signature V 4G Pure Black Full Gold

Với mức giá hơn 2,2 tỷ đồng, Vertu Signature V 4G Pure Black Full Gold khẳng định vị thế như một trong những phiên bản đỉnh cao của Vertu. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa nghệ thuật chế tác thủ công trứ danh và chất liệu quý hiếm bậc nhất - vàng nguyên khối 18K được tạo hình tỉ mỉ, bao trọn thân máy mang lại vẻ ngoài quyền lực và xa xỉ.

Sự hiện diện của da bê cao cấp trên mặt lưng mang đến vẻ đẹp hài hòa và tinh tế, giúp khắc họa rõ nét từng đường nét thiết kế. Từng chi tiết của máy được chế tác thủ công với độ chính xác gần như tuyệt đối, đưa chiếc điện thoại vượt khỏi ranh giới công nghệ, để trở thành “kiệt tác” nghệ thuật độc bản, mang giá trị biểu tượng vượt thời gian.

Không dừng lại ở những tuyệt tác điện thoại, Vertu đang mở rộng thành một hệ sinh thái xa xỉ toàn diện. Từ đồng hồ, tai nghe, nhẫn thông minh đến túi xách, khăn lụa, mắt kính và thắt lưng, mỗi sản phẩm đều được chế tác tinh xảo, thể hiện ngôn ngữ thiết kế thời trang sang trọng, khẳng định vị thế tiên phong của Vertu trong thế giới lifestyle thượng lưu.

Tại Việt Nam, Vertu Việt Nam là đại diện phân phối, bán lẻ chính thức và duy nhất của Vertu England. Tất cả thiết bị được phân phối chính ngạch, có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và được Cục Viễn thông kiểm định chất lượng.

Thông tin liên hệ:

Vertu Việt Nam hiện chỉ có 2 showroom tại phường Sài Gòn, TP.HCM: 71 Đồng Khởi; Khách sạn Caravelle Sài Gòn 19 - 23 Công trường Lam Sơn.

Fanpage: Vertu chính hãng Việt Nam

Website: https://vertuvietnam.vn/

Email: support@vertuvietnam.vn

Hotline: 0877999979

Ngọc Minh