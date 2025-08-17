Canalys vừa công bố báo cáo thị trường smartphone Đông Nam Á Quý 2. Tại Việt Nam, xét theo lô hàng xuất xưởng, Samsung vững ngôi đầu dù thị phần sụt giảm so với quý trước đó (từ 28% xuống 26%). Apple có màn soán ngôi Xiaomi (18%), đứng thứ hai với 20% thị phần. Oppo (16%) và vivo (7%) hoàn thiện top 5 thương hiệu smartphone.

Thị trường smartphone Đông Nam Á nói chung giảm 1% so với một năm trước đó, còn 25 triệu đơn vị. Canalys cho biết nhu cầu đối với thiết bị 5G của Samsung tăng trưởng tại các địa điểm như Việt Nam và Singapore, được hỗ trợ bởi các dòng máy như Galaxy A06 5G và A16 5G.

"Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đang tạo ra những hiệu ứng lan truyền đáng kể, khi các nhà cung cấp phải điều chỉnh lại chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc để ưu tiên các lô hàng đến Mỹ", ông Le Xuan Chiew, Giám đốc Nghiên cứu tại Canalys, bình luận. "Điều này tất yếu ảnh hưởng đến việc sản xuất và phân bổ nguồn cung từ các trung tâm sản xuất như Trung Quốc và Việt Nam đến cả khu vực Đông Nam Á lẫn Mỹ, gây gián đoạn kế hoạch tồn kho và hạn chế nguồn hàng.

Đồng thời, sự biến động của tiền tệ, đặc biệt là đồng USD suy yếu, đang tác động đến sức mua và giá bán lẻ tại các thị trường địa phương, buộc các nhà cung cấp phải điều chỉnh giá hoặc các chương trình khuyến mãi để duy trì tính cạnh tranh...

Các nhà cung cấp đã ghi nhận những kết quả trái chiều; một số đã tận dụng được các chiến lược sản phẩm và kênh phân phối linh hoạt, trong khi số khác gặp khó khăn trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt".

Top 5 thương hiệu smartphone tại các thị trường Đông Nam Á trong Quý 2. Nguồn: Canalys

Việt Nam tiềm năng trở thành thị trường cấp 1 của Apple

Trong báo cáo quý trước, ông Chiew nhận xét: “Việt Nam là một thị trường đáng chú ý trong năm 2025". Ông chỉ ra các yếu tố thuận lợi khiến Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn cho đầu tư dài hạn vào sản xuất smartphone bao gồm: chính phủ ổn định, cơ sở hạ tầng được cải thiện và vị trí địa lý gần các nhà cung cấp linh kiện.

Bên cạnh các lợi thế về kinh tế, việc thúc đẩy công nghệ 5G cũng mang đến cơ hội quý giá cho các thương hiệu để mở rộng danh mục sản phẩm 5G của họ và tiếp cận tầng lớp trung lưu đang phát triển.

Thứ hạng của các hãng trong Quý 2 phần nào phản ánh những bình luận này. Chia sẻ với VietNamNet, ông Chiew lý giải thị phần của Xiaomi giảm từ 19% xuống 18% một phần do khả năng cạnh tranh hạn chế với thiết bị 5G, ngược lại với Samsung vốn đã tận dụng vị thế tiên phong về 5G thông qua các mối quan hệ đối tác mạnh mẽ với các nhà bán lẻ và nhà mạng. “Xiaomi vẫn duy trì vị thế vững chắc ở phân khúc 4G giá trị nhưng đứng trước nguy cơ mất đi sức cạnh tranh khi công nghệ 5G ngày càng phổ biến”, chuyên gia dự đoán.

Trong khi đó, thị phần của Apple tại Việt Nam đã tăng từ 18% lên 20%, nhờ vào sự tăng trưởng kinh tế vĩ mô ổn định và xu hướng tiêu dùng chuyển dịch rõ rệt sang các sản phẩm cao cấp. Giá bán trung bình (ASP) của các sản phẩm Apple đã đạt mức cao kỷ lục, được hỗ trợ bởi sức mua tăng và sự mở rộng nhanh chóng của các lựa chọn tài chính, giúp giảm chi phí ban đầu khi sở hữu thiết bị.

Môi trường này phát huy tối đa lợi thế cạnh tranh của Apple: một thương hiệu là biểu tượng địa vị, một hệ sinh thái tích hợp chặt chẽ và danh mục sản phẩm phù hợp với nhu cầu ngày càng cao của người Việt đối với các thiết bị có giá trị lớn.

Ông Chiew tiết lộ, “tỉ lệ đóng góp của dòng iPhone 16 Pro Max tại Việt Nam thuộc hàng cao nhất trên toàn cầu, chiếm gần một nửa tổng số lô hàng iPhone đến thị trường này”.

Đồng thời, chuyên gia đánh giá Việt Nam có tiềm năng trở thành thị trường cấp 1 (Tier-1) trong tương lai của Apple. Việc ra mắt trang web apple.com vào năm 2022 đã thể hiện cam kết thương hiệu và tạo ra tiếng vang đáng kể. Bước đi hợp lý tiếp theo là xây dựng một Apple Store – vừa là biểu tượng thương hiệu, vừa là động lực thúc đẩy doanh số bán lẻ tại các trung tâm đô thị lớn.

“Cửa hàng này sẽ củng cố vị thế dẫn đầu của Apple ở phân khúc cao cấp, tăng cường sự gắn kết với khách hàng và chiếm thị phần lớn hơn trong chi tiêu cho các thiết bị đắt tiền đang tăng trưởng nhanh chóng tại Việt Nam”, ông Chiew nói.