2 giờ chuẩn bị đầy hồi hộp

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng phu nhân Kim Hye Kyung và đoàn tùy tùng ghé quán phở bò, cơm rang trên phố Đinh Liệt vào 19h ngày 23/4. Anh Thiều Văn Mùi (33 tuổi), chủ quán phở, cho biết: "Đến giờ, tôi vẫn chưa hết cảm giác bất ngờ, hồi hộp khi được đón những vị khách đặc biệt".

Khoảng 17h ngày 23/4, anh nhận thông báo từ phía cơ quan Hàn Quốc, Công an phường Hoàn Kiếm về việc Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân có thể ghé quán ăn phở.

Trước khi Tổng thống và phu nhân đến quán, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra công tác an ninh và vệ sinh. Toàn bộ mẫu thức ăn, nước dùng được kiểm tra kỹ lưỡng. Anh Mùi cùng 4 nhân viên gấp rút dọn dẹp, sắp xếp chỗ ngồi, chuẩn bị thực phẩm.

"Chúng tôi sử dụng nguyên liệu và vận hành như ngày thường. Trong thời gian chờ tiếp đoàn, quán vẫn phục vụ khách. Suốt 2 tiếng đó, tôi rất hồi hộp, háo hức chờ đợi", chủ quán tâm sự.

Anh Mùi - chủ quán - chụp ảnh cùng Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân. Ảnh: NVCC

10 phút trước khi Tổng thống và phu nhân ghé quán, khâu an ninh được thắt chặt hơn. Anh Mùi động viên nhân viên giữ bình tĩnh, phục vụ chỉn chu, lịch sự.

Anh Mùi cho biết, đoàn gọi 17 bát phở chín và 2 suất cơm rang dưa bò. Biết nhiều người Hàn Quốc không ăn được rau mùi, trong quá trình chuẩn bị, chủ quán chủ động bỏ rau mùi, chỉ sử dụng hành lá thái nhỏ.

Theo anh Mùi, bát phở chín gồm bánh phở, thịt và hành tươi. Thịt bò hầm 2-3 tiếng, để nguội rồi bảo quản mát trước khi thái phục vụ khách. Với cơm rang dưa bò, quán sử dụng dưa cải tự muối, xào cùng thịt bò tươi. Đây cũng là một trong những món đắt khách của quán.

"Tổng thống và phu nhân trực tiếp chọn 2 bát phở chín và một suất cơm rang dưa bò. Tôi hồi hộp theo dõi Tổng thống và phu nhân thưởng thức món ăn", anh kể.

Đứng từ xa quan sát, chủ quán nhận thấy, Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân nở nụ cười tươi, gật đầu khen ngon.

"Khi thấy hai vị thưởng thức đến những thìa nước dùng cuối cùng, vẻ mặt hài lòng, tôi vừa sung sướng, vừa tự hào", anh chia sẻ.

Sau bữa ăn khoảng 25 phút, Tổng thống Hàn Quốc khen món ăn ngon và vui vẻ bế con trai của anh Mùi để chụp ảnh kỷ niệm. "Đây sẽ là khoảnh khắc đáng nhớ với con tôi và cả gia đình", anh chia sẻ.

Khoảnh khắc Tổng thống Hàn Quốc bế con trai anh Mùi. Ảnh: NVCC

Quán phở hút khách check-in

Ngay sau sự kiện đón những vị khách đặc biệt, anh Mùi nhận hàng chục tin nhắn chúc mừng từ bạn bè, người thân. Anh Mùi cho biết, sáng 24/4, quán phở đón rất đông khách hàng, trong đó có nhiều vị khách Hàn Quốc và những khách lạ, chưa từng ghé quán trước đây.

Phần lớn mọi người đều tò mò thưởng thức hương vị phở, cơm rang và muốn check-in ở chiếc bàn mà Tổng thống, phu nhân đã ngồi.

Món phở tại quán. Ảnh: NVCC

Anh Mùi cho biết, anh bén duyên với nghề phở từ năm 2009 nhưng đến năm 2021 mới mở quán phở trên phố Đinh Liệt. Quán hoạt động từ 7h đến 23h mỗi ngày, đón khoảng 300-350 khách/ngày.

Ngoài phở chín, quán còn có nhiều loại phở như tái, tái chín, sốt vang, cơm rang dưa bò, trứng chần… Theo anh Mùi, quán phở sử dụng các nguyên liệu tươi mới, có giấy tờ kiểm định rõ ràng, đảm bảo quy định.

Trong tối 23/4, ngoài thưởng thức phở bò, cơm rang, Tổng thống Lee Jae Myung và phu nhân dạo quanh hồ Hoàn Kiếm và ăn kem Thủy Tạ.