Theo thống kê của Cục CSGT (Bộ Công an), sau 3 tháng áp dụng Nghị định 168, CSGT toàn quốc đã xử lý 728.818 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, so với cùng kỳ giảm hơn 341.000 trường hợp.

CSGT Hà Nội tạm giữ phương tiện của "quái xế" nẹt pô, lạng lách đánh võng... Ảnh: Đình Hiếu

Sau 3 tháng áp dụng Nghị định 168, tai nạn giao thông đã giảm 3 tiêu chí về số vụ, người chết và người bị thương. Toàn quốc đã xảy ra 4.440 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 2.446 người, bị thương 3.026 người. So với cùng kỳ năm 2024, giảm 1.821 vụ, giảm 245 người chết và giảm 1.864 người bị thương. Đại tá Nguyễn Quang Nhật - Trưởng Phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông (Cục CSGT)

Trong đó, vi phạm tốc độ giảm 92.213 trường hợp; vi phạm nồng độ cồn giảm 130.340 trường hợp; vượt đèn đỏ giảm 5.281 trường hợp...

Đáng chú ý, trên các tuyến cao tốc, các hành vi điều khiển ô tô đi lùi, đi ngược chiều, vượt ẩu... đã giảm rõ rệt.

Điển hình như tại tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, trong tháng 2 vừa qua, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT) liên tiếp lập biên bản xử phạt các trường hợp tài xế điều khiển xe đi ngược chiều.

Điển hình như trường hợp của bà Trần Thị L. (SN 1982, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển ô tô mang BKS 30F-609.XX đi ngược chiều tại Km244 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hướng đi Hà Nội. Trình bày với CSGT, bà L. cho biết đi ngược chiều do nhầm đường.

Khi bị lập biên bản xử phạt 35 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe, nữ tài xế này chia sẻ: "Mức phạt cao là một bài học răn đe, khiến bản thân tôi không dám tái phạm".

Tài xế Trần Sơn D. bị tổ CSGT lập biên bản xử phạt. Ảnh: CACC

Trường hợp khác là tài xế Trần Sơn D. điều khiển ô tô khách mang BKS 25F-002.XX đi ngược chiều tại Km78 (Trạm thu phí IC10) trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào tối 14/2.

Tài xế D. cho biết sẽ phải điều khiển phương tiện cẩn thận hơn do đã bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe và xin hứa không tái phạm.

Đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT) cho biết, với lỗi điều khiển ô tô đi ngược chiều trên cao tốc, Nghị định 168 đã nâng mức phạt lên gấp 2 lần so với Nghị định 100. Với mức phạt này, các tài xế "sợ" vi phạm và phải điều khiển xe cẩn thận hơn.

"Sau hàng loạt trường hợp bị xử phạt vì đi ngược chiều cao tốc trong nửa đầu tháng 2 thì trong tháng 3 đã không còn xảy ra tình trạng này", đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 thông tin.

Xe ben chở quá tải trên 150% bị phạt 151 triệu đồng ở Hà Nội. Ảnh: Đình Hiếu

Trong khi đó, tại tuyến đường nội đô của Hà Nội, sau khi áp dụng Nghị định 168, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã phạt tới 151 triệu đồng đối với trường hợp xe ben chở quá tải trên 150%.

Tài xế Nguyễn T.T. cho biết, mức phạt cao với cả người lái và chủ phương tiện là "bài học nhớ đời" với bản thân.

"Sau lần bị xử phạt này, tôi sẽ cương quyết từ chối điều khiển xe chở quá tải dù được chủ yêu cầu", anh T. nói.

Tài xế xe ôm công nghệ nhận phiếu phạt do đi lên vỉa hè. Ảnh: Đình Hiếu

Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, Nghị định 168 tăng nặng xử phạt hàng loạt các hành vi là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông như một hồi chuông cảnh báo để người tham gia giao thông phải chấp hành luật tốt hơn.

"Nhiều hành vi vi phạm như vượt đèn đỏ, đi lên vỉa hè, không đội mũ bảo hiểm... đã giảm rõ rệt. Người tham gia giao thông sẽ dần hình thành văn hóa giao thông, thói quen chấp hành luật", Trung tá Phạm Văn Chiến đánh giá.