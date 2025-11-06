Tôi nghe nói sử dụng nước trà đặc thường xuyên có thể gây hại cho thận. Xin chuyên gia tư vấn có đúng không. Ngoài ra, những đồ uống nào không tốt cho cơ quan này. Tôi xin cảm ơn! (Lê Hằng - Hà Đông).

Lương Y Đỗ Minh Tuấn - Hội Đông y Hà Nội tư vấn:

Theo y học cổ truyền (YHCT), thận là tạng chủ thủy, quản lý cân bằng âm dương, khí huyết trong cơ thể. Tuy nhiên, thận rất "sợ" các loại thức uống sinh thấp khí, lạnh khí hoặc đàm thấp, dễ dẫn đến thận hư, mỏi lưng, lạnh tay chân, tiểu đêm nhiều. Dưới đây là 3 thức uống hại thận nhất mà ai cũng nên tránh trong đó có loại bạn quan tâm.

Thứ nhất, trà đặc: Loại trà này chứa nhiều chất kích thích, khiến khí huyết hư thoát, gây mất ngủ, khô cổ. YHCT gọi là "khắc âm bổ dương giả", nghĩa là hao tổn âm khí, đặc biệt hại thận ở người cao tuổi, hay tiểu đêm, thận yếu. Uống trà đặc sau bữa ăn hoặc sau uống rượu càng làm bài tiết rối loạn, tổn thương thận tạng nghiêm trọng.

Thứ hai, nước để qua đêm: Nước để lâu dễ nhiễm vi khuẩn, sinh khí ẩm lạnh (trọc khí). Khi uống vào, loại nước này khiến tỳ thổ bị hàn, dẫn đến thận dương hư. YHCT cho rằng thận chủ thủy nhưng kỵ thấp khí và lạnh khí, dễ gây thận âm suy, dương khí tắc nghẽn, biểu hiện qua mỏi lưng, lạnh chi, tiểu tiện rối loạn.

Thứ ba, nước ngọt có ga. Nước ngọt dễ sinh đàm thấp - loại tà khí mà YHCT rất kỵ. Khi tỳ vị bị đàm thấp quấy phá, không sinh khí huyết đầy đủ, từ đó ảnh hưởng đến thận. Người uống thường xuyên sẽ mệt mỏi, đầy bụng, khớp đau, tiểu ít, gan nóng - dấu hiệu khí huyết trệ, can thận suy kiệt.

Để thận tốt, bạn "Ăn uống nên thuận tự nhiên - ít gia vị, nhiều dưỡng khí". Hãy giảm muối, đường, rượu; thay bằng rau xanh, củ quả tươi, vị ngọt tự nhiên từ táo đỏ, kỷ tử. Bỏ thói quen uống trà đặc, nước cũ, nước ngọt; chuyển sang nước ấm, trà thảo dược, nước sâm bổ mát. Dưỡng can thận bằng ăn đúng, ngủ đủ, vận động nhẹ nhàng mỗi ngày.

3 cách bổ thận đơn giản

Bạn nên ăn nhiều thực phẩm màu đen như đậu đen, vừng đen rang thơm. Các thực phẩm khác cũng tốt như hàu biển hấp gừng, cá ngựa hầm, ba kích, thục địa, kỷ tử, hoài sơn.

Ngủ đủ giấc cũng là giải pháp giúp thận hồi sinh. Theo Đông y, thận khí mạnh thì ngủ sâu, thận hư thì tiểu đêm, mộng mị. Trước khi ngủ, bạn nên uống 1 ly trà táo nhân - phục thần - cam thảo (đun 3 phút). Ngâm chân nước gừng 42 độ C trong 15 phút; tắt điện thoại lúc 22h30, sáng dậy lúc 6h.

Giữ ấm chân giúp mạch thận thông vì kinh thận bắt đầu từ lòng bàn chân. Chân lạnh thận tắc. Để giải quyết vấn đề này, bạn nên ngâm chân nước ấm, thêm 3 lát gừng tươi, mang tất len, không đi chân trần trên gạch lạnh.

