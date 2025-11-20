Suy thận vì chủ quan

Đ.X.T. (20 tuổi, trú tại phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ) được phát hiện mắc bệnh thận mạn tính và hội chứng thận hư từ lúc mới 2 tuổi. Sau giai đoạn điều trị tích cực tại bệnh viện, bệnh ổn định nên T. được kê thuốc duy trì kèm lịch tái khám định kỳ. Tuy nhiên, gia đình chủ quan lơ là việc theo dõi sức khỏe cho cậu. Bệnh thận đã âm thầm tiến triển, không được kiểm soát đúng cách.

Tháng 7/2025, sau một ngày đi làm về, T. cảm thấy mệt mỏi, mặt phù và khó thở. Gia đình lập tức đưa em đến bệnh viện gần nhà cấp cứu.

T. đang được bác sĩ tiến hành lọc máu tại bệnh viện. Ảnh: BVCC.

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị thiếu máu nặng, hội chứng urê máu cao và suy thận mạn giai đoạn 5. Đây là giai đoạn nặng nhất của bệnh thận mạn tính. Các bác sĩ đã phải truyền máu cấp cứu và tiến hành lọc máu để giúp em vượt qua nguy kịch.

Sau khi ổn định, T. được tư vấn phẫu thuật tạo cầu nối động – tĩnh mạch (fistula) và chạy thận nhân tạo định kỳ 3 lần/tuần để duy trì sự sống.

Nhận tin con trai mắc bệnh hiểm nghèo ở tuổi 20, mẹ của T. như sụp đổ và vô cùng hối hận vì đã chủ quan với bệnh của con. Thương con còn quá trẻ mà đã mang bệnh, trong khi tương lai còn dài phía trước, bà mẹ lại tự trách mình nhiều hơn.

Về phần mình, T. cũng có lúc buồn bã và hụt hẫng. Nhưng rồi cậu lựa chọn đối mặt hiểu rằng căn bệnh này phải sống chung lâu dài. Quan trọng nhất là ăn kiêng, tuân thủ điều trị và giữ cân bằng trong cuộc sống. Sau mỗi buổi lọc máu, T. thấy người nhẹ hẳn, thở dễ, đầu óc tỉnh táo hơn nên không còn chán nản chiếc máy lọc thận mà coi như người bạn đồng hành.

T. có bảo hiểm y tế, được hỗ trợ “chạy thận 0 đồng” tại bệnh viện nên gia đình không phải lo chi phí cho màng lọc, dây lọc hay vật tư tiêu hao – vốn là gánh nặng lớn với bệnh nhân suy thận.

Ngoài những ngày chạy thận, T. vẫn cố gắng đi bán nước kiếm thêm thu nhập. Công việc tuy vất vả nhưng mang lại sự chủ động để em phụ giúp mẹ và duy trì cuộc sống.

Dấu hiệu cảnh báo suy thận

Bác sĩ CKI Nguyễn Văn Huy – phụ trách Đơn nguyên Thận – Lọc máu, nơi T. điều trị – cho biết, sau hơn 4 tháng, tình trạng thiếu máu của T đã ổn định. Các chỉ số độc tố giảm rõ rệt, ăn uống tốt hơn, tăng cân và có thể trở lại sinh hoạt bình thường.

Suy thận mạn là hậu quả của nhiều bệnh có liên quan với thận như viêm cầu thận cấp, viêm đài bể thận… tiếp đó là tăng huyết áp và đái tháo đường. Liên cầu khuẩn nhóm A gây bệnh đường hô hấp trên ở trẻ đồng thời gây nên bệnh thấp tim, viêm cầu thận cấp ở trẻ. Ăn mặn, hút thuốc, béo phì, tiểu đường là những yếu tố nguy cơ gây tăng huyết áp.

Khác với suy thận cấp, phù nhiều, nước tiểu ít rõ rệt, ở suy thận mạn, các triệu chứng lại kín đáo hơn, khó phát hiện. Người bệnh có thể cảm thấy mệt mỏi, chán ăn, đi tiểu thường xuyên, chủ yếu vào ban đêm, da dễ bầm tím,… Khi đến giai đoạn cuối, mới thấy phù rõ rệt, mệt mỏi tăng lên ngay cả việc di chuyển nhẹ nhàng.

Bác sĩ khuyến cáo những người có tiền sử bệnh thận cần đi kiểm tra định kỳ theo dõi chức năng thận. Khi có dấu hiệu mệt mỏi, chán ăn nên chủ động khám sức khỏe để sàng lọc các bệnh lý nguy hiểm.

